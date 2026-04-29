«Der Teufel trägt Prada 2» jetzt im Kino Comeback nach 20 Jahren: «Der Teufel trägt Prada 2» bringt Miranda Priestly (Meryl Streep) und Andy Sachs (Anne Hathaway) wieder zurück ins Kino – aber überzeugt die Fortsetzung? blue News hat den Film vorab gesehen. 29.04.2026

Comeback nach 20 Jahren: «Der Teufel trägt Prada 2» bringt Miranda Priestly (Meryl Streep) und Andy Sachs (Anne Hathaway) wieder zurück ins Kino – aber überzeugt die Fortsetzung? blue News hat den Film vorab gesehen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen «Der Teufel trägt Prada 2» feierte am 20. April im Lincoln Center in New York City Weltpremiere. Der Anlass wurde weltweit gestreamt.

Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt und Stanley Tucci sind wieder dabei bei der Fortsetzung des Kultfilms.

blue News hat den Film gesehen und weiss, ob das Comeback von Miranda Priestly und Andy Sachs gelungen ist.

«Der Teufel trägt Prada 2» ist ab 30. April regulär in den blue Cinemas zu sehen. Mehr anzeigen

«Der Teufel trägt Prada» ist für viele ein Kultfilm. 20 Jahre später kehrt der Klassiker mit einem Sequel zurück: Miranda Priestly (Meryl Streep) trifft erneut auf Andy Sachs (Anne Hathaway), die sich von der ausgebeuteten «Runway»-Praktikantin zur gefeierten Journalistin hochgearbeitet hat.

Im Zentrum steht das angeschlagene «Runway»-Magazin: Um das Fashionblatt zu retten, müssen die einstigen Rivalinnen zusammenarbeiten. Doch alte Spannungen brechen schnell wieder auf – nicht zuletzt, weil Miranda wie gewohnt eiskalt reagiert und auch Emily (Emily Blunt) Andys Rückkehr bissig kommentiert. Es gibt zudem ein Wiedersehen mit Nigel (Stanley Tucci), der noch stoisch an Mirandas Seite ausharrt und auf seinen Absprung wartet.

Story basiert auf wahrer Geschichte

«Der Teufel trägt Prada» basiert auf dem gleichnamigen Bestseller von Lauren Weisberger. Die US-Autorin arbeitete einst als persönliche Assistentin von «Vogue»-Chefredaktorin Anna Wintour.

Es geht um ein toxisches Arbeitsumfeld und die krassen Anforderungen in der Verlagswelt. Und dem Diktat und Druck der Fashionwelt standzuhalten.

«Der Teufel trägt Prada 2» taucht erneut in die hektische Medien- und Modewelt ein – und greift den massiven Spardruck in Redaktionen bis hin zu Verlagsschliessungen auf. Auch Miranda Priestly gerät unter Druck: Die einst gefürchtete Chefredaktorin gilt zunehmend als «Auslaufmodell» und muss sich in einer stark veränderten Branche behaupten.

Konfrontiert mit einer neuen Generation von Leser*innen und veränderten Erwartungen kämpft die «Runway»-Ikone um ihren Einfluss – und nicht zuletzt um Kopf und Kragen, also um ihren Job.

Schafft es das Sequel, an den Kultfilm anzuknüpfen? Die Antwort gibt's oben im Video.

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