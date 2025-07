«Superman» jetzt im Kino: Ist dieser Superheld ein Weichei? Der Mann aus Stahl ist zurück: In «Superman» muss der Titelheld seinen guten Ruf retten und entscheiden, wofür er wirklich steht. Ob der Film das Zeug zum Hit hat, erfährst du im Video. 10.07.2025

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen James Gunns «Superman» (2025) eröffnet eine neue DC-Filmreihe mit einem Helden, der eher für seine moralischen Werte als für seine Superkräfte steht.

In die Rolle des Mannes aus Stahl schlüpft David Corenswet . Als Gegenspieler Lex Luthor konnte der Brite Nicholas Hoult verpflichtet werden.

Der Film kombiniert klassische Superhelden-Ästhetik mit aktuellen Fragen nach Stärke, Moral und Hoffnung. Mehr anzeigen

Regisseur James Gunns «Superman» (2025) markiert den Auftakt einer neuen Filmreihe des DC-Universums. Im Mittelpunkt steht ein Held, der weniger durch seine Kräfte definiert ist als durch seinen Glauben an das Gute.

Superman versucht, als Clark Kent in Metropolis ein normales Leben zu führen – bis Lex Luthor eine öffentliche Kampagne gegen ihn startet. Mithilfe mächtiger Metawesen will er seinen Ruf schädigen. Während die Welt das Vertrauen verliert, muss Superman entscheiden, wofür er steht – und wem er noch trauen kann.

David Corenswet, bekannt aus der Netflix-Serie «The Politician» (2019), übernimmt die Rolle des Clark Kent. An seiner Seite: Rachel Brosnahan als Lois Lane, eine wortgewandte Journalistin. Nicholas Hoult spielt den Gegenspieler Lex Luthor. Ergänzt wird das Ensemble durch Figuren wie die Justice Gang – und Krypto, einen fliegenden Superhund, der als eigenwilliger Sidekick für unerwartete Momente sorgt.

Gedreht wurde der neue DC-Streifen unter anderem in Cleveland – der Geburtsstadt der Titelfigur – und im norwegischen Svalbard, wo sich die Festung der Einsamkeit perfekt in die arktische Landschaft einfügt.

«Superman» verknüpft klassische Superhelden-Elemente mit aktuellen Fragen: Was bedeutet Stärke heute? Und kann man in einer zynischen Welt gut bleiben? Ob sich dieser neue Ansatz für das DC-Universum bewährt, erfährst du oben in der Video-Review.

«Superman» läuft ab sofort in deinem blue Cinema.

