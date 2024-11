Vom deutschen TV-Star zum Bollywood-Traum

Harald Glööckler soll eine Einladung zur TV-Show «Big Boss» in Indien erhalten haben. Bild: Jens Kalaene/dpa

Deutschlands exzentrischer Designer Harald Glööckler könnte bald ein internationales Publikum begeistern: Die indische Reality-Show «Big Boss» hat ihm ein Angebot gemacht.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Harald Glööckler hat ein Angebot erhalten, für die indische Version von «Big Brother» – «Big Boss» – für 100 Tage in das Haus einzuziehen und damit ein Millionenpublikum zu erreichen.

Glööckler ist fasziniert von der indischen Kultur und sieht eine mögliche Teilnahme als aufregende Chance für eine internationale Karriere.

Aus terminlichen Gründen könnte die Teilnahme frühestens im nächsten Jahr stattfinden, doch Glööckler steht der Idee grundsätzlich offen gegenüber. Mehr anzeigen

Er ist eine der schillerndsten Persönlichkeiten im deutschen Fernsehen, doch nun könnte ihm eine Weltkarriere bevorstehen. Wie BILD exklusiv erfuhr, hat Designer Harald Glööckler ein millionenschweres Angebot auf dem Tisch. Die indische Version der beliebten Reality-Show «Big Brother» – dort unter dem Namen «Big Boss» bekannt – möchte Glööckler für eine Staffel gewinnen und ihn 100 Tage in das indische Haus einschliessen.

«Ich war überrascht und habe mich sehr gefreut über die Anfrage aus Indien,» verrät Glööckler «Bild». «Ich war noch nie dort, habe aber immerhin einen indischen Schneider in Dubai und übe offenbar eine grosse Faszination auf Menschen aus Indien aus. Ich glaube, mit meinen Outfits wirke ich manchmal wie ein Maharadscha. Die Pracht und der Prunk haben mich immer schon fasziniert.»

Harald Glööckler ist sich nicht sicher

Seit 2006 läuft «Big Boss» in Indien und erreicht dort einen der weltweit grössten TV-Märkte mit rund 1,4 Milliarden Menschen. Für Glööckler wäre es eine einzigartige Gelegenheit, sich international zu profilieren – jedoch nicht ohne Bedenken. «Wer in Indien ein Star ist, muss damit leben, dass alle einen berühren wollen. Das kann ich nicht so gut ertragen,» gesteht er offen.

Dennoch reizt ihn das Abenteuer: «Die Entscheidung fällt mir nicht leicht. Ich liebe Bollywood-Filme und der Gedanke, in Indien an einer Show teilzunehmen oder vielleicht sogar einen Film zu drehen, ist wirklich sehr aufregend für mich. Dass ich als Deutscher gefragt wurde, ist nicht selbstverständlich. Ich kann ja gar kein Hindi, man müsste mich also untertiteln. Denn als Stummfilm-Star habe ich auch wenig Talent.»

Ein weiteres Hindernis für den extravaganten Designer: «Im Moment kann ich keine 100 Tage freischaufeln, das braucht einen grösseren Vorlauf. Aber vielleicht dann im nächsten Jahr.»

Nicht das erste Mal, dass Glööckler im Ausland für Aufsehen sorgt

Es wäre nicht das erste Mal, dass Glööckler auch ausserhalb des deutschsprachigen Raums Aufmerksamkeit auf sich zieht. Bereits vor einigen Jahren erhielt er eine Einladung für die britische Ausgabe von «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!». Damals lehnte er ab, trat jedoch 2022 schliesslich für RTL ins Dschungelcamp ein.

Ob Glööckler das Angebot aus Indien annimmt, bleibt abzuwarten. Doch die Aussicht auf den grossen internationalen Durchbruch dürfte für den Designer verlockend sein.