Sophia Lorens Stil Sophia Lorens Interesse für Mode reisst nicht ab, auch kurz vor ihrem 89. Geburtstag nicht, als sie an der Giorgio Armanis «One Night in Venice»-Show in der ersten Reihe sitzt. Bild: Imago/UPI Photo So kennt man sie: glamourös in einer grossen Robe mit Wespentaille. Am 29. August 1955 strahlt sie an der Eröffnung des Venice Film Festivals. Bild: imago stock&people Und den grossen Auftritt liebt sie noch heute. Im Mai 2014 glänzt sie an der Premiere von «Deux jours, une nuit» am Filmfestival von Cannes im paillenbesetzten Kleid mit transparenten Ärmeln. Bild: Imago/ABACAPRESS Die Filmfestspiele von Venedig sind ein Muss für die Schauspielerin. 2002 setzt sie auf dieses pinke Volantskleid und auffälligen Schmuck. Bild: imago images/Mary Evans Auch dieses plissierte Kleid mit grossem Revers-Kragen, das sie 1955 in Cannes trug, gehört zu ihren memorabelsten Looks. Bild: Imago Sophia Loren steht für Chic: Auf dem Foto von 1955 lässt sie ihre Garderobe für ihre Europatournee in Paris anpassen. Es sind nicht nur die typischen «New Look»-Dresses, die ihren Stil ausmachen. Sie trug auch das klassische Pencil-Skirt-Kleid. Bild: imago stock&people Am Bahnsteig eines Zuges: In der Garderobe der Schauspielerin taucht das Polka-Dots-Muster immer wieder auf. Hier auf einem knielangen Wickelkleid, das sie mit einem Hut mit breiter Krempe kombiniert. Bild: imago/Belga Der Star sorgte auch im Lingerie-Look für Furore. Ihre Sanduhrfigur galt als Schönheitsideal. Bild: Imago Unvergessen, der rote Vinyl-Mantel, den sie 1966 in «Arabesque» trug. Bild: Imago Auch mit 70, 80 und nun 89 Jahren steht Sophia Loren für ein zeitloses Ideal von Schönheit und Erfolg und liefert weiterhin memorable Outfits, wie hier am Filmfestival von Cannes im Jahr 2014. Bild: Imago/MG

Die italienische Schauspiel-Legende Sophia Loren hat nach einem Sturz an der Hüfte operiert werden müssen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die italienische Schauspiel-Legende Sophia Loren hat nach einem Sturz an der Hüfte operiert werden müssen.

Die 89-Jährige sei am Sonntag in ihrem Haus in Genf gefallen, teilte ihr Management am Abend auf Facebook mit. Dabei habe sie sich Frakturen an der Hüfte zugezogen.

Loren sei noch am Nachmittag erfolgreich operiert worden.

Die Schauspielerin hatte erst am Mittwoch ihren 89. Geburtstag gefeiert. Mehr anzeigen

Die 89-Jährige sei am Sonntag in ihrem Haus in Genf gefallen, teilte ihr Management am Abend auf Facebook mit. Dabei habe sie sich Frakturen an der Hüfte zugezogen. Loren sei aber noch am Nachmittag erfolgreich operiert worden. Nun müsse sie einen «kurzen Genesungsprozess» durchlaufen, gefolgt von einer Phase der Rehabilitation.

Die Schauspielerin hatte erst am Mittwoch ihren 89. Geburtstag gefeiert. Zu Lorens bekanntesten Filmen gehören «Hochzeit auf Italienisch» und die Hollywood-Komödie «Hausboot». Für die Hauptrolle in «Und dennoch leben sie» erhielt sie einen Oscar.

Eigentlich wurde Loren am Dienstag in der süditalienischen Stadt Bari erwartet. Dort sollte sie Ehrenbürgerin werden und das mittlerweile vierte Restaurant unter ihrem Namen eröffnen. Auf der Homepage der Restaurantkette wurde nun bekanntgeben, dass die Eröffnung wegen des Sturzes verschoben werden musste. Auch mehrere italienische Zeitungen berichteten am Abend über den Sturz.

dpa/dor