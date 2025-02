Ein Bild aus besseren Tagen: Fedez und Chiara Ferragni lassen sich scheiden. Alberto Pezzali/AP/dpa

Die ganze Welt spricht gerade über Italiens einstiges Traumpaar. Affären-Skandal und Millionen-Betrug: Chiara Ferragni und Fedez liefern derzeit eine Menge Gesprächsstoff. Das ist bisher bekannt.

Vanessa Büchel

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Sie galten einst als das Traumpaar Italiens: Chiara Ferragni und Fedez liessen die Öffentlichkeit an ihrer Liebe teilhaben.

Doch 2024 haben sie sich getrennt und nun kommen schmutzige Details ans Licht.

Der Rapper soll die Influencerin während ihrer ganzen Ehe betrogen haben. Angeblich habe er sie an ihrem Hochzeitstag verlassen wollen.

Den Skandal machte der italienische Gossip-Journalist Fabrizio Corona öffentlich, der sich auf aufgezeichnete Telefonate sowie Textnachrichten stützt. Mehr anzeigen

Ihre Hochzeit im September 2018 war ein riesen Spektakel: Mega-Influencerin Chiara Ferragni (37) und Rapper Fedez (35) gaben sich in der Kleinstadt Noto auf Sizilien das Jawort. Sie im opulenten Brautkleid von Dior, er im eleganten schwarzen Anzug. Beide strahlend und mega glücklich, doch der Schein auf den Hochzeitsbildern trügt, wie sich jetzt herausstellte. Angeblich auf fast allen Fotos des berühmtesten Ehepaars Italiens.

Denn der Journalist Fabrizio Corona (50) hat vor wenigen Tagen eine Bombe platzen lassen: Nach seinen Angaben soll Fedez, der mit bürgerlichem Namen Federico Leonardo Lucia heisst, Chiara Ferragni die ganze Ehe über betrogen haben. Besonders bitter ist, dass er sie ausgerechnet am gemeinsamen Hochzeitstag für seine Affäre verlassen wollte.

Unter dem Spitznamen «Ferragnez» galten die beiden als das Vorzeigepaar Italiens. Ihre Liebe war jeher ein öffentliches Gut. Nicht nur die Hochzeit wurde mit der Welt geteilt, auch die Dokuserie «The Ferragnez» gab private Einblicke. Auf Instagram inszenierte die Influencerin stets ihr Familienglück, teilte so ziemlich jeden Abschnitt davon – vom Heiratsantrag bis zum Ultraschallbild der Schwangerschaften.

Doch ihre Beziehung ist zerbrochen. Nachdem sich Chiara Ferragni und Fedez Anfang des vergangenen Jahres trennten, reichten sie im November dann die Scheidung ein. Warum das Liebes-Aus? Darüber wurde lange geschwiegen. Wie schon beim Aufblühen ihrer Liebe wird die Öffentlichkeit nun auch bei ihrer Trennung Zeuge.

Wer hat wen betrogen?

In wenigen Tagen startet das berühmte Sanremo-Festival, einer der bedeutendsten Musikwettbewerbe Italiens. Das Ereignis bietet nicht nur musikalische Highlights, sondern sorgt auch jedes Jahr für reichlich Gesprächsstoff. Fedez und Chiara Ferragni traten dort jahrelang als Paar auf. Der Rapper wird auch in diesem Jahr vor Ort sein. Die Influencerin will nach aktuellem Stand dem Event fernbleiben.

Am Sanremo-Festival könnten gleich mehrere Personen aus der Mailänder High Society aufeinandertreffen, die irgendwie auch in Berührung mit dem Skandal gekommen sein sollen.

Wie es in den Anschuldigungen heisst, soll Fedez eine Affäre mit der Mailänder Designerin Angelica Montini (28) gehabt haben oder haben. Aber auch Chiara Ferragni kommt im ganzen Skandal nicht ganz unschuldig weg: Demnach soll sie mit dem Sänger Achille Lauro (34) etwas gehabt haben, auch Tony Effes (33) Name fällt im Netz immer wieder, der Rapper widmete der Influencerin gar ein Lied.

Es ist alles sehr verstrickt und verzwickt. Ex-Paparazzo Fabrizio Corona hat bereits angekündigt, weitere Details zum Skandal publik zu machen. Chiara Ferragni drohte dem Gossip-Journalisten daraufhin mit rechtlichen Schritten, wie er selbst auf Instagram mitteilte.

Was sagt Chiara Ferragni zu Fedez' Affäre?

Nur kurz nachdem der Affären-Skandal publik wurde, meldete sich auch Chiara Ferragni, der über 28 Millionen Menschen folgen, in mehreren Instagram-Storys selbst zu Wort. Die Influencerin schrieb darin: «Ich habe geschwiegen, weil ich die Seiten umblättern wollte, ohne über den Schmerz zu grübeln, den ich erlitten hatte, und weil ich zwei Kinder habe, die alles hören werden, was ihre Eltern übereinander sagen, und unter bestimmten Aussagen leiden werden.»

Weiter fuhr sie fort, dass Fedez «ein paar Tage vor der Hochzeit darüber nachgedacht hatte, mich nicht zu heiraten, wusste dann aber nicht, wie er öffentlich einen Rückzieher machen sollte». Damit bestätigte die 37-Jährige, die zusammen mit dem Rapper zwei Kinder hat, die Fremdgehgerüchte.

Ausserdem meinte Chiara Ferragni, dass sie Fedez sieben Jahre lang geliebt habe, obwohl es viele Gründe gegeben hätte, um aufzugeben. «Ich habe Situationen unterstützt, in denen ich einer Freundin gesagt hätte: ‹Lass das nicht zu.› Für mich war die Liebe aber das: Sich opfern», so die Influencerin.

Wer ist Fabrizio Corona?

Der Gossip-Journalist, der die Affäre um Ferragnez öffentlich machte, ist selbst nicht skandalfrei. Fabrizio Corona war bereits im Gefängnis, unter anderem weil er Politiker*innen, Sportler*innen und Prominente mit Fotos erpresst hatte. Verschiedene Delikte wie Korruption, betrügerischer Bankrott, Erpressung und Verstösse gegen Sicherheitsauflagen gehen auf sein Konto.

Der Sizilianer gründete 2001 die Fotoagentur Corona, konzentrierte sich damit auf Klatsch und Skandale – was noch heute sein Spezialgebiet ist. Er wurde zum «König der Paparazzi», 2008 ging seine Firma jedoch Konkurs. Anschliessend machte er eine weitere Eventagentur auf, führte ein Bar-Restaurant und einen Friseursalon, gründete Modelinien, hielt seine Nase aber weiterhin in Angelegenheiten, die er nicht wissen sollte, und war im Journalismus tätig.

Chiara Ferragni muss vor Gericht – warum?

Der Affären-Skandal ist nicht das Einzige, mit dem Chiara Ferragni gerade zu kämpfen hat. Die Influencerin muss sich ausserdem einem Gerichtsprozess stellen, der im September beginnt. In Mailand wird sie wegen Betrugs angeklagt, da sie angeblich Spenden für wohltätige Zwecke unter falschen Vorwänden gesammelt haben soll.

Im Mittelpunkt stehen dabei Panettone und grosse Schokoladeneier, deren Verkaufserlöse angeblich an Kinderhilfsorganisationen gehen sollten. Stattdessen soll Chiara Ferragni nur einmalig gespendet und den Rest für sich behalten haben. Trotz einer nachträglichen Spende von drei Millionen Euro konnte sie das Verfahren nicht abwenden.

Wie fing alles an?

Alles begann im Jahr 2016, als sich Chiara Ferragni und Fedez kennenlernten. Seither wurde das gemeinsame Glück zu Geld gemacht: Zuerst war da der gross inszenierte Heiratsantrag des Rappers während einer Show, anschliessend die pompöse Traumhochzeit auf Sizilien, die gemeinsame Realityshow – und viele, viele Instagram-Follower*innen, die sich nun am Ende irgendwie belogen und betrogen fühlen. Was alles nur ein Schein und die Liebe gar nicht echt? Das wissen nur die beiden selbst.

Doch seit der offiziellen Bekanntgabe ihrer Trennung im letzten Jahr gab es immer wieder öffentliche Auseinandersetzungen zwischen den zweien. Lange sollte aus Rücksicht auf die beiden gemeinsamen Kinder kein zu grosses Aufsehen erregt werden, doch wie soll das bei einer Liebe gehen, die mit Argusaugen von der Öffentlichkeit beobachtet wird?

Die geschäftlichen Interessen schienen von Anfang an eine grosse Rolle in der Beziehung der beiden zu spielen. Ihre Verbindung brachte beiden wirtschaftlichen Erfolg und erhöhte ihre Präsenz in den sozialen Medien.

Chiara Ferragnis Unternehmen La Fenice erzielte vor dem Skandal einen Umsatz von 14,2 Millionen Euro pro Jahr. Fedez, der beim Sanremo-Festival auftreten wird, geniesst weiterhin Popularität als Sänger. Wie sich die Trennung und die damit verbundenen Skandale als auch Chiara Ferragnis Gerichtsprozess auf ihre Karrieren und ihre Anhängerschaft auswirken werden, bleibt abzuwarten.

Die Redaktorin hat diesen Artikel mithilfe von KI geschrieben.*

