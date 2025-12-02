Ivanović reicht Scheidung von Schweinsteiger ein

Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanović gehen fortan getrennte Wege (Archivbild). picture alliance/dpa

Jetzt ist es offiziell: Das Aus für das ehemalige Sport-Traumpaar: Ana Ivanović hat die Scheidung von Bastian Schweinsteiger eingereicht.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Rund neun Jahre nach ihrer Traumhochzeit in Venedig hat Ana Ivanović laut «Bild» die Scheidung von Bastian Schweinsteiger eingereicht.

Bereits im Sommer sorgten Fotos für Aufsehen, die den Ex-Fussballer Händchen haltend mit einer Unbekannten auf Mallorca zeigten – ganz in der Nähe der Familienfinca, in der Ivanović mit den drei gemeinsamen Söhnen lebt. Mehr anzeigen

Im Sommer kursierten Fotos von Schweinsteiger mit neuer Frau

Laut «Bild» soll eine neue Frau im Leben von Bastian Schweinsteiger der Grund für die Trennung sein. Bereits im Sommer zeigte das Blatt Fotos, auf denen der 40-Jährige Händchen haltend mit einer Unbekannten am Strand von Mallorca zu sehen ist – nur wenige Meter von der Familienfinca entfernt, in der Ana Ivanović mit den gemeinsamen drei Söhnen lebt.

Das Paar hat drei Kinder

Seit 2014 waren Ana Ivanović und Bastian Schweinsteiger ein Paar. Der frühere Bayern-Star reiste damals extra nach New York, um die Ex-Tennisprofispielerin kennenzulernen – es soll sofort gefunkt haben.

Laut «Bild» schwärmte Schweinsteiger schon in jungen Jahren für Ivanović und trennte sich für sie sogar von seiner Langzeitfreundin.

Rund ein halbes Jahr später machten sie ihre Beziehung öffentlich, 2016 folgte die romantische Hochzeit in Venedig.