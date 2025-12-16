Der Bachelor: Sind Cati und Danilo noch ein Paar Nach der stürmischen «Bachelor»-Finalshow hat blue News Danilo und Cati zum Liebesinterview getroffen. Wurde aus dem TV-Geflirte mehr – und sind sie noch zusammen? 16.12.2025

Nach der stürmischen «Bachelor»-Finalshow hat blue News Danilo und Cati zum Liebesinterview getroffen. Wurde aus dem TV-Geflirte mehr – und sind sie noch zusammen?

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Trash-TV-Tourist Danilo Sellaro suchte auf 3+ eine neue Liebe.

Der Italo-Basler sorgte mit seinen Sprüchen für lustige Momente in der 14. «Bachelor»-Staffel.

Die letzte Rose verteilte Danilo in einer turbulenten Finalshow der Baslerin Cati. Mehr anzeigen

Herzballone und Rosenblüten auf dem Boden in einer Zürcher Hotelsuite: blue News hat den Bachelor Danilo und Siegerin Cati zum Interview getroffen.

Für ein Foto rucken die beiden eng zusammen. Verliebt? Zumindest die Chemie scheint zu stimmen.

Die grosse Frage nach dem turbulenten Finale der 3+-Kuppelshow: Sind die beiden jetzt noch ein Paar?

Hat die TV-Liebe abseits von Kameras und Alltagsstress den Test bestanden? Das verraten Cati und Danilo im obigen Video.

