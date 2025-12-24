  1. Privatkunden
«Anaconda» im Kino Jack Black huldigt der Horrorschlange aus den 90ern

Adrian Kammer

24.12.2025

«Anaconda» im Kino: Jack Black huldigt der Horrorschlange aus den 90ern

«Anaconda» im Kino: Jack Black huldigt der Horrorschlange aus den 90ern

Mit grossen Namen und der schlechten Machart wurde das Original zum Kult. Im Reboot von «Anaconda» wollen ein paar Freunde in der Midlife Crisis den Klassiker neu verfilmen. Dann läuft der Dreh aus dem Ruder.

23.12.2025

Mit grossen Namen und der schlechten Machart wurde das Original zum Kult. Im Reboot von «Anaconda» wollen ein paar Freunde in der Midlife Crisis den Klassiker neu verfilmen. Dann läuft der Dreh aus dem Ruder.

Adrian Kammer

24.12.2025, 22:37

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der Kultfilm «Anaconda» aus dem Jahr 1997 mit Jennifer Lopez erhält einen Reboot mit demselben Namen.
  • In der Neuauflage spielen Jack Black und Paul Rudd die Hauptrollen und drehen einen Film im Film.
  • Während den Dreharbeiten taucht eine riesige Horrorschlange auf und beginnt die Crew zu jagen.
  • Während der Originalfilm aufgrund seiner schlechten Machart für Lachart sorgte, ist «Anaconda» im Jahr 2025 eher eine typische US-Komödie.
Mehr anzeigen

«Schon wieder ein Reboot. Hollywood hat keine neuen Ideen mehr!» Dieses selbstironische Zitat aus der Neuauflage von «Anaconda» dürfte vielen Filmfans aus dem Herzen gesprochen haben.

«Ghostbuster», «Matrix», «Scream», «Indiana Jones», «Twister», «The Crow», «Road House» und und und. In den letzten fünf Jahren wurden die Kinos mit geflutet mit Titeln, die in den 80er und 90ern Erfolg hatten.

Jack Black übernimmt für Jennifer Lopez

Im Jahr 2025 kommt also auch der Kultfilm «Anaconda» aus dem Jahr 1997 mit Jennifer Lopez und Ice Cube zum Handkuss. Die Handlung ist allerdings nicht eine simple Nacherzählung des Originals.

Die Hauptrollen übernehmen jetzt Jack Black und Paul Rudd als beste Freunde, die in einer Midlifecrisis stecken und ihren Kindheitstraum erfüllen wollen: Eben diesen Kultfilm neu zu drehen. Am Set im Amazonas taucht eine echte Riesenschlange auf und beginnt die Crew zu jagen.

«Anaconda» läuft ab 25. Dezember 2025 bei blue Cinema.

Mehr Videos aus dem Ressort

Livestream geht viral: So werden Klapperschlangen plötzlich sympathisch

Livestream geht viral: So werden Klapperschlangen plötzlich sympathisch

Vom gefürchteten Tier zum Internetstar. Das Projekt RattleCam will das Image von Schlangen aufbessern und zeigt die Reptilien im Livestream so nahbar wie nie zuvor.

13.11.2025

