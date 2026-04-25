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Bruder unter Mordverdacht «Wahrer Albtraum»: Jetzt spricht der Sohn des getöteten Star-Regisseurs Rob Reiner

dpa

25.4.2026 - 07:19

Jake Reiner über Tod seiner Eltern – «ein wahrer Alptraum» – Gallery
Jake Reiner über Tod seiner Eltern – «ein wahrer Alptraum» – Gallery. Jake Reiner spricht über den Verlust seiner Eltern. (Archivbild)

Jake Reiner spricht über den Verlust seiner Eltern. (Archivbild)

Bild: dpa

Jake Reiner über Tod seiner Eltern – «ein wahrer Alptraum» – Gallery. Nick Reiner bei seiner Anklageverlesung im Februar: Er plädierte auf «nicht schuldig».

Nick Reiner bei seiner Anklageverlesung im Februar: Er plädierte auf «nicht schuldig».

Bild: dpa

Jake Reiner über Tod seiner Eltern – «ein wahrer Alptraum» – Gallery. Der gewaltsame Tod von Rob und Michele Reiner hat weltweit Bestürzung ausgelöst. (Archivbild)

Der gewaltsame Tod von Rob und Michele Reiner hat weltweit Bestürzung ausgelöst. (Archivbild)

Bild: dpa

Jake Reiner über Tod seiner Eltern – «ein wahrer Alptraum» – Gallery
Jake Reiner über Tod seiner Eltern – «ein wahrer Alptraum» – Gallery. Jake Reiner spricht über den Verlust seiner Eltern. (Archivbild)

Jake Reiner spricht über den Verlust seiner Eltern. (Archivbild)

Bild: dpa

Jake Reiner über Tod seiner Eltern – «ein wahrer Alptraum» – Gallery. Nick Reiner bei seiner Anklageverlesung im Februar: Er plädierte auf «nicht schuldig».

Nick Reiner bei seiner Anklageverlesung im Februar: Er plädierte auf «nicht schuldig».

Bild: dpa

Jake Reiner über Tod seiner Eltern – «ein wahrer Alptraum» – Gallery. Der gewaltsame Tod von Rob und Michele Reiner hat weltweit Bestürzung ausgelöst. (Archivbild)

Der gewaltsame Tod von Rob und Michele Reiner hat weltweit Bestürzung ausgelöst. (Archivbild)

Bild: dpa

«Harry und Sally»-Regisseur Rob Reiner und seine Frau kamen im Dezember gewaltsam ums Leben. Der jüngste Sohn des Paares ist wegen Mordes angeklagt – sein älterer Bruder Jake meldet sich nun zu Wort.

,

DPA, Dominik Müller

25.04.2026, 07:19

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Nach dem Tod von Regisseur Rob Reiner und seiner Frau schildert ihr Sohn Jake in einem emotionalen Essay seinen tiefen Schmerz.
  • Die beiden wurden im Dezember in ihrem Haus ermordet aufgefunden, wobei der jüngste Sohn Nick unter Mordverdacht steht und auf nicht schuldig plädiert.
  • Jake beschreibt neben seiner Trauer auch Wut und den familiären Bruch.
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Vier Monate nach dem gewaltsamen Tod von «Harry und Sally»-Regisseur Rob Reiner und seiner Ehefrau Michele meldet sich der älteste Sohn des Paares in einem emotionalen Essay zu Wort. 

«Nichts kann einen darauf vorbereiten, wie es sich anfühlt, beide Eltern plötzlich und zur gleichen Zeit zu verlieren», schreibt Jake Reiner (34) in einem langen Beitrag auf der Plattform Substack über den Verlust seiner Eltern. Es sei zu verheerend, um es zu begreifen. «Ich wache immer noch jeden Morgen auf und muss mich selbst überzeugen, dass es kein Traum ist. Dies ist wirklich mein wahrer Albtraum.»

Er könne nun so viele Dinge nicht mehr mit seinen Eltern teilen. «Es bricht mir gleichzeitig das Herz und macht mich wütend», schreibt der Schauspieler. Sie seien die besten Eltern gewesen, die ihre drei Kinder über alles geliebt hätten. 

Schockierender Mord

Die mit Messerstichen getöteten Eheleute waren am 14. Dezember in ihrem Haus in Los Angeles gefunden worden. Wenige Stunden später nahm die Polizei deren jüngsten Sohn Nick unter Mordverdacht in Gewahrsam. Der 32-Jährige plädierte im Februar in einer Anklage wegen vorsätzlichen Mordes auf nicht schuldig.

Mit Blick auf seinen Bruder schrieb Jake in dem Essay, dass sie in jener Nacht «mehr als die Hälfte unserer Familie» auf gewaltsamste Weise verloren hätten – mit dem eigenen Bruder «im Mittelpunkt» des Geschehens. 

Sohn Nick sprach über psychische Probleme

Nick Reiner hatte in der Vergangenheit immer wieder öffentlich über seinen Kampf gegen eine Drogensucht und über psychische Probleme gesprochen. Vor seiner Festnahme wohnte er in einem Gästehaus auf dem Grundstück seiner Eltern. 

Rob Reiner, Regisseur von Filmhits wie «Harry und Sally», «Misery» und «Eine Frage der Ehre», war 78 Jahre alt. Seine Frau Michele (70) arbeitete als Fotografin und Filmproduzentin. Das seit 1989 verheiratete Paar hatte drei gemeinsame Kinder: Jake, Nick und Romy. Zudem adoptierte der Regisseur die Tochter seiner ersten Ehefrau Penny Marshall.

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