Trennung von französischen Influencerinnen eskaliert öffentlich

Die französische Influencerin Emma Paris äusserte sich in den sozialen Medien in einem 20-minütigen Video zur Trennung. Screenshot Instagram

Die öffentliche Trennung der Influencerinnen Emma Paris und JustPyramid sorgt in Frankreich für Aufsehen. Bis hin zum Justizminister, der eine Untersuchung anordnete.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Trennung des Influencerinnenpaars Emma Paris und ihrer Verlobten Clara eskaliert öffentlich, beide werfen sich in Videos gegenseitig Lügen und Untreue vor.

Emma behauptet, Clara habe sie im Gefängnis mit einer radikalisierten Mitgefangenen betrogen zu haben. Clara weist die Vorwürfe zurück.

Justizminister Gérald Darmanin hat eine Untersuchung zu den Haftbedingungen eingeleitet. Mehr anzeigen

Sie waren das französische Influencerinnenpaar schlechthin: Emma Charatz (29), in den sozialen Medien besser bekannt als Emma CakeCup oder Emma Paris, und Clara, bekannt als JustPyramid. Doch am Sonntag gab Emma in den sozialen Medien die Trennung von ihrer Verlobten bekannt. Der Grund: Laut Emma soll Clara sie im Gefängnis mit der Ex-Frau eines Dschihadisten betrogen haben.

In einem 20-minütigen Video schildert Emma Paris ihre Sicht der Dinge. «Ich habe beschlossen, dieses Video zu machen, damit jeder Claras wahres Gesicht sehen kann», erklärt sie.

Die Beziehung der beiden begann im Dezember 2023. Ein Jahr später habe die Polizei erstmals ihre Wohnung durchsucht, im Januar 2025 ein weiteres Mal. Darauf sei Clara wegen Verdachts auf Drogenhandel und Geldwäsche in Untersuchungshaft in einer Haftanstalt in der Nähe von Nantes gekommen, erzählt Emma.

Während der siebenmonatigen Haft habe Emma Clara regelmässig besucht und finanziell unterstützt. Emma erzählt zudem, dass sie durch Claras Inhaftierung mehrere Werbedeals verloren habe. «Ich hätte nie gedacht, dass ich in meinem Leben so etwas erleben würde, aber ich war bereit, es für Clara zu tun, weil ich sie über alles liebe», sagt sie.

Clara bestreitet Anschuldigungen

Am 14. August sei Clara dann freigekommen. Doch kurz nach Claras Freilassung habe Emma SMS-Nachrichten zwischen Clara und einer Gefangenen entdeckt. Emma habe dann erfahren, dass Clara während ihrer Haft eine Beziehung zu einer anderen Gefangenen geführt habe – einer laut Emma als radikalisiert eingestuften Ex-Frau eines Dschihadisten und IS-Kämpfers, die mehrere Jahre in Syrien bei der Terrororganisation gelebt hat.

Clara wies die Vorwürfe in einer Videoantwort zurück und warf Emma Paris ihrerseits Lügen und Untreue vor. Auf die angebliche Beziehung zu einer Mitgefangenen ging sie nicht ein. Emma kündigte inzwischen an, rechtliche Schritte einzuleiten und Anzeige zu erstatten.

@justpyramidofficiel Ça post à 1 h du mat comme un match de l’UFC 🫂 et ça c’est juste une partie concernant l’argent . La suite arrive vous n’êtes pas prêts 🫵🏼 ♬ son original - Justpyramidofficiel

Jenseits der öffentlich inszenierten Trennung und des Aussage-gegen-Aussage-Ping-Pongs wirft der Fall weitere Fragen auf. So äusserte Emma in ihrem Video Unverständnis darüber, wieso eine als radikalisiert eingestufte Gefangene nicht isoliert untergebracht werde – und offenbar Zugang zu einem Mobiltelefon habe.

Das Video hat auf Tiktok bisher über 5 Millionen Aufrufe. Und erreichte inzwischen auch den französischen Justizminister Gérald Darmanin, der eine Untersuchung zu den Haftbedingungen eingeleitet hat.

Mehr aus dem Ressort