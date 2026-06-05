James Handy spielte in Filmen wie «Top Gun» und «Jumanji» mit. Netflix

Eine Messerattacke im Los Angeleser Stadtteil Tarzana hat den «Top Gun»-Schauspieler James Handy das Leben gekostet. Besonders brisant: Der Verdächtige soll selbst den Notruf gewählt und die Tat gestanden haben. Gegen ihn wurde inzwischen Anklage wegen Mordes erhoben.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Schauspieler James Handy ist mit 81 Jahren nach einer Messerattacke in Los Angeles gestorben.

Der mutmassliche Täter soll selbst die Polizei alarmiert haben. Gegen den 44-Jährigen wurde Anklage wegen Mordes erhoben.

Die Ermittler gehen von einem familiären Einzelfall aus. Eine Gefahr für die Öffentlichkeit bestehe nicht. Mehr anzeigen

Der US-Schauspieler James Handy ist tot. Der 81-Jährige, der unter anderem in «Top Gun: Maverick», «Jumanji» und zahlreichen Fernsehserien mitwirkte, kam bei einer Messerattacke in Los Angeles ums Leben.

Wie die Polizei in den USA mitteilt, wurde Handy am Mittwochmorgen im Stadtteil Tarzana schwer verletzt im Vorgarten eines Wohnhauses gefunden. Rettungskräfte brachten ihn in ein Spital, wo er kurze Zeit später für tot erklärt wurde. Als Todesursache nennen die Behörden eine Stichverletzung im Brustbereich.

Mutmasslicher Täter soll Notruf gewählt haben

Besonders brisant: Der mutmassliche Täter soll selbst den Notruf gewählt haben. Laut Polizei erklärte der 44-Jährige am Telefon, er habe einen Menschen getötet. Die Einsatzkräfte nahmen ihn am Tatort ohne Widerstand fest. Medienberichten zufolge handelt es sich um den Sohn von Handys Lebensgefährtin. Der Schauspieler soll mit ihm in einem familiären Umfeld gelebt haben.

Die Ermittler gehen derzeit von einem Einzelfall aus. Eine Gefahr für die Öffentlichkeit bestehe nicht. Gegen den Verdächtigen wurde Anklage wegen Mordes erhoben. Die Kaution wurde auf zwei Millionen US-Dollar festgesetzt.

James Handy galt als bekannter Charakterdarsteller. Zwar spielte er selten Hauptrollen, war aber in zahlreichen erfolgreichen Produktionen zu sehen. Neben seinem Auftritt als Barkeeper Jimmy in «Top Gun: Maverick» wirkte er unter anderem in «Logan», «Jumanji», «Alias», «Profiler», «Melrose Place» und «NYPD Blue» mit.