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Witwe des erstochenen Stars spricht James Handy wollte nur die Zeitung im Briefkasten holen

Bruno Bötschi

11.6.2026

US-Schauspieler James Handy starb am 3. Juni 2026 nach einer tödlichen Messerattacke. Hier ist er im Film «Jumanji  zu sehen.
US-Schauspieler James Handy starb am 3. Juni 2026 nach einer tödlichen Messerattacke. Hier ist er im Film «Jumanji  zu sehen.
Bild: Sony Pictures Entertainment

Hollywood-Star James Handy stirbt nach einer Messerattacke vor seinem Haus. Jetzt spricht seine langjährige Partnerin Wendy Gledhill über die letzten Minuten vor der Tragödie – und über den schockierenden Notruf ihres Sohnes Michael.

Bruno Bötschi

11.06.2026, 18:59

11.06.2026, 19:36

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Hollywood-Schauspieler James Handy wurde vor seinem Haus in Los Angeles tödlich niedergestochen – als Tatverdächtiger gilt der Sohn seiner langjährigen Partnerin Wendy Gledhill.
  • Der 44-Jährige soll selbst die Polizei alarmiert und dabei erklärt haben: «Ich bin der Menschensohn, ich habe gerade den Sünder getötet.»
  • Laut seiner Mutter leidet Michael Gledhill an Schizophrenie und könnte kurz vor der Tat seine Medikamente abgesetzt haben.
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Hollywood-Schauspieler James Handy, der unter anderem in «Top Gun: Maverick», «Jumanji» und zahlreichen Fernsehserien mitwirkte, wurde am Mittwoch, 3. Juni, vor seinem Haus niedergestochen und dabei tödlich verletzt.

Es sei ein ganz normaler Morgen gewesen, erklärt seine langjährige Partnerin Wendy Gledhill gegenüber der britischen «Daily Mail». «James war gegen neun Uhr aufgestanden, um die Zeitung zu holen.»

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Das Ehepaar Handy-Gledhill lebt seit vielen Jahren in einem Haus im Stadtteil Tarzana in Los Angeles.

«Ich habe gerade den Sünder getötet»

«Ich habe nur gehört, wie die Tür aufging», erinnert sich Gledhill. Sie selbst habe zu diesem Zeitpunkt noch im Bett gelegen. Was danach geschah, habe sie nicht mitbekommen.

Eine halbe Stunde später standen plötzlich Beamte des Los Angeles Police Department (LAPD) vor ihrer Haustür. Alarmiert worden waren die Beamten von Gledhills Sohn Michael.

Laut LAPD soll dieser am Telefon gesagt haben: «Ich bin der Menschensohn, ich habe gerade den Sünder getötet.» Inzwischen wurde offiziell Anklage wegen Mordes gegen ihn erhoben.

Michael Gledhill soll an Schizophrenie leiden

Wendy Gledhill erklärt gegenüber der «Daily Mail», ihr Sohn leide unter schweren psychischen Problemen. Im Juli 2025 sei bei ihm Schizophrenie diagnostiziert worden.

Nach ihrem Kenntnisstand habe er seine Medikamente etwa eine Woche vor der Tat abgesetzt. Sicher bestätigen könne sie dies allerdings nicht. Michael Gledhill hatte die vergangenen zwei Jahre gemeinsam mit seiner Mutter und James Handy unter einem Dach gelebt.

Bis heute versucht Wendy Gledhill zu verstehen, was an jenem Morgen passiert ist. «Ich kann nur annehmen, dass Michael bereits im Garten stand und es danach zum Streit zwischen ihm und meinem Mann gekommen ist.»

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Als die Einsatzkräfte eintrafen, fanden sie James Handy bewusstlos im Vorgarten. Er hatte Stichverletzungen im Brustbereich erlitten. Der Schauspieler wurde umgehend in ein nahegelegenes Spital gebracht, wo er kurze Zeit später für tot erklärt wurde.

Für Wendy Gledhill ist die Tragödie bis heute unbegreiflich. «Ich war 31 Jahre lang mit James zusammen und habe ihn natürlich von ganzem Herzen geliebt. Das ist so schwer.»

Im Falle einer Verurteilung drohen ihrem Sohn laut der Staatsanwaltschaft von Los Angeles wegen Mordes unter Einsatz einer tödlichen Waffe zwischen 26 Jahren Haft und lebenslängliche Freiheitsstrafe.

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