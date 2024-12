US-Schauspieler Jamie Foxx hat nach gesundheitlichen Problemen nun den nächsten Aufenthalt im Spital: Er musste im Gesicht genäht werden. Jordan Strauss/Invision via AP/dpa

Während eines Geburtstagsessens wurde Jamie Foxx von einem Glas getroffen, das von einem anderen Tisch geworfen wurde. Der Schauspieler musste genäht werden und erholt sich nun von dem Vorfall, der in einem Restaurant in Los Angeles stattfand.

Fabian Tschamper

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Jamie Foxx wurde bei einem Glaswurf während seines Geburtstagsessens verletzt; die Polizei untersucht den Vorfall.

Er sprach kürzlich in einem Netflix-Special über seine Schlaganfall-Genesung.

Foxx ist mit neuen Projekten wie «Back in Action» und «All-Star Weekend» aktiv. Mehr anzeigen

Jamie Foxx erholt sich derzeit von einer Verletzung, die er sich bei einem Vorfall während seines Geburtstagsessens zugezogen hat. Der Schauspieler wurde von einem Glas getroffen, das von einem anderen Tisch geworfen wurde, und musste daraufhin genäht werden. Der Vorfall ereignete sich am Freitag, dem 13. Dezember, im Restaurant Mr. Chow in Beverly Hills, Kalifornien.

Die Polizei wurde zu dem Restaurant gerufen, nachdem es Berichte über eine Auseinandersetzung gegeben hatte. Laut einer Mitteilung der Polizei von Beverly Hills stellte sich jedoch heraus, dass es sich nicht um einen Angriff mit einer tödlichen Waffe handelte, sondern um eine körperliche Auseinandersetzung zwischen den Beteiligten. Es wurden keine Verhaftungen vorgenommen, und der Vorfall wird weiter untersucht.

Jamie Foxx und seine jüngsten Projekte

Der Vorfall ereignete sich nur wenige Tage nach der Veröffentlichung von Foxx' Netflix-Special, in dem er über seine gesundheitlichen Probleme im vergangenen Jahr spricht. Der Schauspieler erlitt im April 2023 einen Schlaganfall, der ihn fast das Leben kostete. In dem Special erzählt er von seiner Genesung und dankt seinen Fans für ihre Unterstützung.

Foxx, der mit seinen Töchtern Corinne und Anelise sowie seiner Ex-Partnerin Kristin Grannis an dem Abendessen teilnahm, hat kürzlich auch die Veröffentlichung seines neuen Films «Back in Action» angekündigt, der am 17. Januar auf Netflix erscheinen soll. Darüber hinaus arbeitet er an der Komödie «All-Star Weekend», bei der er Regie führt und die er mitgeschrieben hat.

Der Redaktor hat diesen Artikel mithilfe von KI geschrieben.

