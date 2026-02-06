  1. Privatkunden
«Ella McCay» neu auf Disney+ Jamie Lee Curtis: «Ich bin seit 26 Jahren clean»

Fabienne Berner

6.2.2026

«Ella McCay» neu auf Disney+: Jamie Lee Curtis: «Ich bin seit 26 Jahren clean»

«Ella McCay» neu auf Disney+: Jamie Lee Curtis: «Ich bin seit 26 Jahren clean»

Machtspiele, öffentlicher Druck und eine Familie, die alles kompliziert macht: In «Ella McCay» gerät eine junge Politikerin an ihre Grenzen. Halt gibt ihr ihre resolute Tante Helen, gespielt von Jamie Lee Curtis.

04.02.2026

Machtspiele, öffentlicher Druck und eine Familie, die alles kompliziert macht: In «Ella McCay» gerät eine junge Politikerin an ihre Grenzen. Halt gibt ihr ihre resolute Tante Helen, gespielt von Jamie Lee Curtis.

Fabienne Berner

06.02.2026, 17:32

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In der Tragikomödie «Ella McCay» jongliert eine junge Nachwuchspolitikerin, gespielt von Emma Mackey, Beruf und chaotische Familie.
  • Unterstützt wird sie von ihrer Tante Helen (Jamie Lee Curtis), die kein Blatt vor den Mund nimmt und auch ubequeme Wahrheiten anspricht.
  • blue News hat mit Regisseur James L. Brooks und Schauspielerin Jamie Lee Curtis über den Film gesprochen.
Mehr anzeigen

Was passiert, wenn eine junge Idealistin überraschend zur Gouverneurin ernannt wird? Die neue Tragikomödie «Ella McCay» von Kult-Regisseur James L. Brooks («Spanglish», «Besser geht’s nicht») erzählt die Geschichte einer jungen Politikerin, gespielt von Emma Mackey, die sich zwischen öffentlichem Druck und familiärem Chaos behaupten muss.

An ihrer Seite: ihre resolute Tante Helen, grandios gespielt von Jamie Lee Curtis. Der Film trumpft zudem mit einem hochkarätigen Ensemble mit Woody Harrelson, Kumail Nanjiani, Ayo Edebiri und weiteren bekannten Gesichtern.

blue News konnte mit Jamie Lee Curtis und James L. Brooks über starke Frauenfiguren und Space Cookies sprechen und darüber, wie befreiend es ist, den Frust einfach rauszuschreien. Mehr dazu gibt's im Video-Interview oben.

«Ella McCay» läuft ab 5. Februar auf Disney+ (im Package von blue SuperMax).

