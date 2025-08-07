  1. Privatkunden
Kinostart «Freakier Friday» Jamie Lee Curtis: «Ich würde mit Carlos Alcaraz den Körper tauschen»

Fabienne Berner

7.8.2025

Kinostart «Freakier Friday» // Jamie Lee Curtis: «Ich würde mit Carlos Alcaraz den Körper tauschen»

Kinostart «Freakier Friday» // Jamie Lee Curtis: «Ich würde mit Carlos Alcaraz den Körper tauschen»

Plötzlich im falschen Körper – was tun? In der witzigen Body-Switch Komödie müssen gleich mehrere Generationen über sich hinauswachsen.  Jamie Lee Curtis und Lindsay Lohan verraten, mit welchen Herausforderungen der Cast am Set zu kämpfen hatte.

06.08.2025

Plötzlich im falschen Körper – was tun? In der witzigen Body-Switch Komödie müssen gleich mehrere Generationen über sich hinauswachsen. Jamie Lee Curtis und Lindsay Lohan verraten, mit welchen Herausforderungen der Cast am Set zu kämpfen hatte.

Fabienne Berner

07.08.2025, 17:56

07.08.2025, 19:11

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Mit «Freakier Friday» startet 22 Jahre nach dem Erfolg von «Freaky Friday» eine Fortsetzung der Body-Switch-Komödie in den Kinos.
  • Jamie Lee Curtis und Lindsay Lohan schlüpfen erneut in ihre Rollen als Tess und Anna Coleman.
  • Durch einen magischen Zwischenfall kommt es zu einem Körpertausch mit unerwarteten Folgen.
  • blue News konnte mit den Hauptdarstellerinnen von «Freakier Friday» sprechen. Wie sie die Dreharbeiten erlebt haben, erfährst du im Video.
Mehr anzeigen

Stell dir vor, du wachst im Körper eines anderen auf – was dann? In der turbulenten Fortsetzung des Kultklassikers von 2003 erleben Tess und Anna Coleman erneut einen magischen Rollentausch – mit doppeltem Chaos.

Jahre nach ihrem ersten Identitätswechsel stehen Mutter Tess (Jamie Lee Curtis) und Tochter Anna (Lindsay Lohan) vor neuen Herausforderungen: Anna ist inzwischen selbst Mutter und Teil einer Patchwork-Familie. Als sich die Geschichte auf überraschende Weise wiederholt, geraten gleich mehrere Familienmitglieder in ein wildes, generationsübergreifendes Körpertausch-Abenteuer.

blue News Redaktorin Fabienne Berner konnte mit dem Cast von «Freakier Friday» über die Dreharbeiten sprechen. Was ihnen an ihren Doppelrollen am meisten Spass machte und mit welcher Person sie gerne einmal die Rollen tauschen würden, erfährst du im Video-Interview.

Neben Lindsay Lohan und Jamie Lee Curtis gibt es auch ein Wiedersehen mit Mark Harmon und Chad Michael Murray als Annas Jugendschwarm.

«Freakier Friday» läuft ab sofort in den blue Cinemas.

Mehr zu «Freakier Friday»

Teenie-Schwarm aus «Freaky Friday» // Chad Michael Murray: «Ich bin stolz auf Lindsay Lohans Entwicklung»

Teenie-Schwarm aus «Freaky Friday» // Chad Michael Murray: «Ich bin stolz auf Lindsay Lohans Entwicklung»

Zwischen Rockband-Reunion, Teenie-Drama und Tanzeinlagen im «Dirty Dancing»-Stil: «Freakier Friday» verspricht 22 Jahre nach dem Original erneut turbulentes Chaos. Wie Chad Michael Murray und Manny Jacinto den Dreh erlebten, erfährst du im Video.

06.08.2025

