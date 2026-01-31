  1. Privatkunden
Showglamour und Familienalltag Jana Ina und Giovanni Zarrella erhalten eigene Netflix-Serie

Noemi Hüsser

31.1.2026

Jana Ina und Giovanni Zarrella sprachen am Mittwoch in Berlin über ihre neue Serie.
Jana Ina und Giovanni Zarrella sprachen am Mittwoch in Berlin über ihre neue Serie.
Bil: Getty Images For Netflix

Nach fast 20 Jahren erhalten Jana Ina und Giovanni Zarrella eine neue Show – diesmal mit einer Netflix-Doku, die ein ereignisreiches Jahr zwischen Karriere, Familie und persönlichen Neuanfängen dokumentiert.

Noemi Hüsser

31.01.2026, 19:55

31.01.2026, 19:57

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Netflix produziert eine Doku-Serie über Jana Ina und Giovanni Zarrella, die Einblicke in ihr Leben zwischen Showbusiness und Familienalltag geben soll.
  • Die Serie begleitet das Ehepaar in einem Jahr des Wandels, in dem der Entertainer seine Musikkarriere neu ausrichtet und die Moderatorin ihren 50. Geburtstag zum Anlass nimmt, ihre Prioritäten neu zu ordnen.
  • Ein Starttermin wurde noch nicht genannt.
Mehr anzeigen

Netflix macht eine Doku-Serie über das Leben von Jana Ina (49) und Giovanni Zarrella (47). Das gaben die Zarrellas an einem Netflix-Event in Berlin bekannt.

Der Streamingdienst verspricht, dass Jana Ina und Giovanni Zarrella in der Show «einen intimen Einblick in ihr Leben zwischen glamourösem Showbusiness und bodenständigem Familienalltag» gewähren.

Den Zarrellas steht ein Jahr des Wandels bevor

Für das Ehepaar stehe ein Jahr des Wandels bevor: Giovanni orientiere seine Musikkarriere neu, während Jana Ina ihren 50. Geburtstag nutze, um innezuhalten und ihre Prioritäten zwischen Familie und neuen beruflichen Herausforderungen zu setzen.

«Ich glaube, sie schauen von oben zu». Patzer bei Zarrella-Show – doch Beatrice Egli reagiert souverän

«Ich glaube, sie schauen von oben zu»Patzer bei Zarrella-Show – doch Beatrice Egli reagiert souverän

Ein Starttermin für die Zarrella-Serie wurde noch nicht kommuniziert.

Netflix hat zuletzt mehrere Staffeln der Doku-Serie «Kaulitz & Kaulitz» produziert, die die Tokio-Hotel-Zwillinge Bill und Tom Kaulitz begleitete.

Auch für die Zarrellas ist es nicht die erste Reality-TV-Erfahrung: Vor fast 20 Jahren standen sie bereits für die Doku-Soap «Jana Ina & Giovanni» gemeinsam vor der Kamera.

