Die Bündnerin Jane hat einen grossen Traum: Mit ihrem Label Rebel&Freak will sie in Los Angeles Fuss fassen. Dafür hat sie ihre Koffer gepackt und ist ausgewandert – begleitet von den Kameras von «Adieu Heimat».

Jane aus dem Kanton Graubünden sehnt sich nach einem Neustart im Ausland. Sie will mit ihrem Fashionlabel Rebel&Freak in Los Angeles durchstarten. Dafür hat sie ihre Koffer gepackt und ist ausgewandert – begleitet wird sie bei ihrem neuen Abenteuer von «Adieu Heimat».

Schon zuvor pendelte die Bündner Designerin zwischen verschiedenen Fashion Weeks. Erst kürzlich präsentierte sie ihre Mode an der Zürich Fashion Week, weitere Stationen wie Cannes und Miami stehen bereits in ihrer Agenda.

Ihr grösstes Ziel liegt jenseits des Atlantiks: Sie will als Fashiondesignerin in Los Angeles durchstarten.

Los Angeles – die perfekte Bühne für Janes rockige Mode

Warum ausgerechnet Los Angeles und nicht New York? «Das war ein Bauchgefühl», sagt die 35-Jährige. Und es ist auch eine strategische Entscheidung. «Die Leute hier geben viel Geld für Kunst aus und wissen Schönes zu schätzen», erklärt sie. Zudem passe ihr rockiger Stil ideal in die Film- und Musikmetropole.

Um ihren Traum zu verwirklichen, klapperte Jane zahlreiche Boutiquen im Zentrum von L.A. ab – mit Erfolg. Einige Läden, darunter Galviria an der Melrose Avenue, verkaufen bereits ihre Kreationen. Zudem organisiert sie regelmässig Fotoshootings, die sie auf Social Media teilt und bei Networking-Events präsentiert.

Doch leicht macht es die Stadt Neulingen nicht. «Du brauchst hier eine dicke Haut und darfst nicht blauäugig sein», sagt Jane. «Man knüpft schnell Kontakte, aber viele sind unzuverlässig oder einfach nur Plauderis.»

Nachhaltigkeit als Herzensprojekt

Trotz der Herausforderungen gibt Jane nicht auf. Sie will mit Rebel&Freak langfristig erfolgreich sein und sich in L.A. ein Leben aufbauen.

Ihr Label ist dabei nicht nur ein Business, sondern auch ein Herzensprojekt: Sie verwendet ausschliesslich hochwertige Reststoffe aus Lederproduktionen und setzt auf faire Herstellung. Ein Teil der Einnahmen fliesst zudem an einen Tierhof, den sie unterstützt.

«Es ist ein Kreislauf – das ist mir wichtig», betont sie. In Zukunft will sie ihr Engagement für Nachhaltigkeit und Tierschutz noch weiter ausbauen – und sich endgültig in Los Angeles niederlassen.

