Jauch hat plötzlich genug – und blafft «WWM»-Kandidat an

Im grossen Finale der «3-Millionen-Euro-Woche» bei «Wer wird Millionär?» fliegen nicht nur die Fragen, sondern auch die Fetzen: Kandidat Arman Hodzic bringt mit seiner Ungeduld Moderator Günther Jauch aus dem Konzept.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Kandidat Arman Hodzic unterbricht mehrfach Günther Jauch – der reagiert gereizt.

Trotz Pannen und Nervenflattern erspielt sich Hodzic 50'000 Euro.

Ein weiterer Kandidat scheitert trotz IQ 133 an der 100'000-Euro-Frage. Mehr anzeigen

Es hätte ein glanzvoller Abschluss der «3-Millionen-Euro-Woche» werden können – doch das «WWM»-Finale geriet zum Nervenkrimi. Im Zentrum: Kandidat Arman Hodzic, der nicht nur mit seiner Begeisterung für die Quizshow auffiel, sondern auch mit seiner Unruhe.

Bereits bei den ersten Fragen griff er auffällig oft zum Wasserglas – Moderator Günther Jauch kommentierte trocken: «Bitte wieder ein neues Wasser für den Herrn Hodzic. Er säuft schon wieder wie ein Pferd.»

Hodzic, gebürtiger Bosnier, ist eingefleischter Fan der Show – und das seit seinem fünften Lebensjahr. In seiner selbstironischen Art bot er Jauch sogar seine «Who Wants To Be A Millionaire»-Jacke gegen einen Startbonus von 5000 Euro an – ohne Erfolg.

Doch spätestens bei der 20'000-Euro-Frage wurde es Jauch zu bunt. Als Hodzic ihn unterbrach, bevor die Frage vollständig gestellt war, blaffte der sonst so geduldige Quizmaster: «Jetzt warten Sie's doch mal ab! Herrschaftszeiten!»

Mit 50'000 Euro Gewinn nach Hause

Auch später war Jauch sichtlich irritiert, als Hodzic bei einer medizinischen Frage ohne Zögern korrekt die Schilddrüse als Organ in Schmetterlingsform nannte – nachdem er zuvor nicht wusste, was eine Schlagbohrmaschine ist. «Ich will Ihnen nicht zu nahe treten: Sie wissen nicht, was 'ne Schlagbohrmaschine ist und erklären mir, wie 'ne Schilddrüse aussieht!», sagte Jauch kopfschüttelnd.

Dennoch schlug sich der Kandidat wacker bis zur 50'000-Euro-Marke, wo er mithilfe eines 50:50-Jokers und des Publikums richtig auf die «sieben Leben einer Katze» tippte – in England sind es neun. Die 100'000-Euro-Frage liess er aus und stieg mit einem ordentlichen Gewinn aus.

Anders lief es für Ingo Kugenbuch aus Ilsenburg: Trotz eines IQs von 133 scheiterte der Journalist nach starkem Start an der Golden-Globe-Frage. Seine Tochter, der Telefonjoker, tippte fälschlich auf Pamela Anderson, gesucht war aber Demi Moore. Kugenbuch fiel von 32'000 Euro auf 1000 Euro plus 5000 Bonus zurück.

Noch weniger Glück hatte Tamara Löchel – sie ging leer aus.

Der Abend war eine Achterbahnfahrt der Emotionen – nicht nur für die Kandidaten, sondern auch für den Gastgeber. Und wieder einmal wurde klar: Bei Jauch gibt es nicht nur Nerven, sondern auch Grenzen.