Der ehemalige US-Talkmaster Jay Leno ist einen 18 Meter langen Hang heruntergestürzt – und landete mit seinem Gesicht auf einem Stein. Screenshot Inside Edition

Der bekannte US-Entertainer Jay Leno hat sich bei einem erneuten Unfall schwer verletzt. Am Wochenende stürzte er einen Abhang hinunter und zog sich dabei erhebliche Blessuren zu.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Jay Leno stürzte einen 18-Meter-Abhang hinunter, erlitt schwere Verletzungen, trat jedoch am selben Abend bei einem Comedy-Event auf.

Der Moderator hatte bereits 2022 schwere Verbrennungen und 2023 einen Motorradunfall mit Knochenbrüchen erlitten.

Trotz Rückschlägen bleibt Leno optimistisch und scherzt über seinen Schutzengel. Mehr anzeigen

Der bekannte Talkshow-Moderator Jay Leno hat erneut einen schweren Unfall erlitten. Am vergangenen Wochenende stürzte er einen steilen Abhang hinunter, als er den Weg von seinem Hotel zu einem Restaurant abkürzen wollte.

Der Vorfall ereignete sich in der Nähe von Pittsburgh, wo der Hügel eine Höhe von etwa 18 Metern aufweist.

Leno unterschätzte die Steilheit des Abhangs, geriet ins Stolpern und landete schliesslich mit seinem Gesicht auf einem Felsen.

Trotz der schweren Verletzungen, die er sich zuzog, darunter ein gebrochener Arm und ein aufgeschlagenes Auge, verlor Leno nicht seinen Humor. In einem Interview mit «Inside Edition» berichtete er, dass er «überall blaue Flecken» habe und sogar «einen Fingernagel verloren» habe.

Dennoch trat er noch am selben Abend bei einem Comedy-Event in Beverly Hills auf, bevor er nach Los Angeles zurückkehrte und ein Krankenhaus aufsuchte.

Jay Leno scheint vom Pech verfolgt zu sein, denn dies ist nicht der erste Unfall, den er in den letzten Jahren erlitten hat. Vor zwei Jahren erlitt er schwere Verbrennungen im Gesicht, als eines seiner Autos in seiner Garage in Los Angeles Feuer fing.

Auch im Jahr 2023 hatte er einen Motorradunfall, bei dem er sich mehrere Knochen brach. Trotz dieser Rückschläge hat Leno stets seine positive Einstellung bewahrt und sich von seinen Verletzungen erholt.

Der Entertainer zeigt sich unbeeindruckt von den Rückschlägen und beweist einmal mehr seine Widerstandsfähigkeit.

Seine Fähigkeit, trotz der Unfälle weiterzumachen und seinen Humor zu bewahren, ist bemerkenswert. Leno selbst scherzte, dass er einen Schutzengel an seiner Seite habe, der ihn immer wieder auf die Beine bringt.

Dieser Artikel wurde mithilfe von künstlicher Intelligenz (KI) erstellt. Sämtliche von KI übernommene Inhalte werden durch die Redaktion verifiziert.

