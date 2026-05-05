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Jazmin Grimaldi kämpft mit sich selbst Fürst Alberts Tochter im «Zwischendasein eines Doppellebens»

Carlotta Henggeler

5.5.2026

Fürst Albert von Monacon mit seiner Tochter Jazmin Grace Grimaldi an den Rolex Monte-Carlo Masters 2018. 
Fürst Albert von Monacon mit seiner Tochter Jazmin Grace Grimaldi an den Rolex Monte-Carlo Masters 2018. 
Archivbild: imago images / PanoramiC

Sie steht erstmals selbst im Rampenlicht: Jazmin Grimaldi, eine Tochter von Fürst Albert, hat ihre Debütsingle veröffentlicht – und spricht nun offen über ihre Beziehung zu ihm und ihr Leben fernab des Palasts.

Carlotta Henggeler

05.05.2026, 22:44

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Jazmin Grimaldi, Tochter von Fürst Albert von Monaco, hat ihre Debütsingle veröffentlicht und spricht erstmals offen über ihr Leben abseits des Palasts. Sie nutzt die Aufmerksamkeit, um persönliche Einblicke zu geben.
  • Sie beschreibt ein «Zwischendasein eines Doppellebens» und berichtet von Scham und inneren Konflikten, die sie lange begleitet haben.
  • Als uneheliche Tochter habe sie versucht, ihre Identität zwischen Öffentlichkeit und Privatleben zu finden.
  • Halt fand sie in der Kunst, besonders im Theater, wo sie durch verschiedene Rollen zu sich selbst fand. Die Bühne sei für sie zu einer täglichen Quelle von Stärke und Lebenssinn geworden.
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Jazmin Grimaldi, die Tochter von Fürst Albert von Monaco (68),  äussert sich selten zu ihrem royalen Papa. Doch nun steht sie selbst im Rampenlicht: Sie hat kürzlich ihre erste Single veröffentlicht und packt nun die Gelegenheit am Schopfe, um über ihr Leben abseits des Königshofes auf Instagram zu plaudern. 

Jazmin Grimaldi sagt darüber: «Ich habe mein ganzes Leben lang eine Rolle gespielt. Versucht, dieses Zwischendasein eines Doppellebens zu navigieren. Beschämt darüber wer sie war, weil es den Leuten unangenehm war».

Im Video spricht die 34-Jährige über ihren langen Weg zu sich selbst – als Royalsprössling, die ein bürgerliches Leben fernab des monegassischen Palasts lebt. Dieser Weg zu sich selbst war kein einfacher, wie sie in ihrem Instagram-Video erzählt.

Die Kunst habe ihr Halt gegeben und sie beflügelt: «Bevor ich mich je fragte, ob ich Raum, einnehmen dürfte, machte ich es unter neuem Namen, in einem Kostüm», erzählt die uneheliche Tochter des Fürsten von Monaco.

Das Theater ist ihre grosse Liebe

Jazmin Grimaldi hat zig Stunden auf der Bühne performt, das habe sie gestärkt: Diese Auftritte seien für sie jeden Tag neu «der Grund zum Atmen» geworden. «Ich liebe es», sagt sie begeistert.

Übers Theaterspielen – das Schlüpfen in andere Rollen – habe sie näher zu sich gebracht: «Ich habe unterwegs entdeckt, wer ich war», so die 34-Jährige.

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