Tony Bennett ist im Alter von 96 Jahren gestorben. Bild: imago/Reporters

Der amerikanische Jazzsänger und Entertainer Tony Bennett ist tot. Bennett sei kurz vor seinem 97. Geburtstag in New York gestorben, teilte seine Verlegerin Sylvia Weiner am Freitag mit.

Bennett galt als der letzte der grossen Saloon-Sänger aus der Mitte des 20. Jahrhunderts. International bekannt wurde er mit Titeln wie «I Left My Heart In San Francisco». Bennett veröffentlichte mehr als 70 Alben, die ihm 19 Grammys einbrachten, alle bis auf zwei, nachdem er sein 60. Lebensjahr erreicht hatte. Sein Lebensziel sei es gewesen, «eher einen Hit-Katalog als Hit-Platten» zu veröffentlichen, sagte er. Die Liste seiner Bewunderer reicht von Frank Sinatra bis Lady Gaga.

Eine Todesursache nannte seine Verlegerin nicht. Bei Bennett war 2016 Alzheimer diagnostiziert worden.



dpa