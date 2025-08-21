Riz Ahmed und Lily James über Thriller «Relay»: «Jedes einzelne Gespräch ist ein Vertrauensakt – und ein Risiko.» In «Relay» veständigen sich eine Whistleblowerin und ihr Helfer über einen Telekommunikations-Dienst für Hörgeschädigte. blue News sprach mit den Darstellern Riz Ahmed und Lily James über den hochspannenden Thriller. 21.08.2025

In «Relay» verständigen sich eine Whistleblowerin und ihr Helfer über einen Telekommunikations-Dienst für Hörgeschädigte. blue News sprach mit den Darstellern Riz Ahmed und Lily James über den hochspannenden Thriller.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Im packenden Thriller «Relay» spielt Lily James eine Whistleblowerin, die ihrem Arbeitgeber – ein Pharmakonzern – vertrauliche Daten entwendet hat.

Weil sie bedroht wird, sucht sie Hilfe bei einem Spezialisten (Riz Ahmed), der nur über den Relay-Dienst für Hörgeschädigte kommuniziert.

Im Interview mit blue News erzählen Riz Ahmed und Lily James, was ihren Film so spannend macht und wie der ungewöhnliche Kommunikationsweg den Dreh beeinflusste. Das ganze Interview siehst du im Video oben.

«Relay» läuft ab sofort bei blue Cinema Mehr anzeigen

Regisseur David Mackenzie hat bereits mit «Hell Or High Water» unter Beweis gestellt, wie gut er spannungsgeladene Thriller inszeniert. Sein Heist-Movie im Western-Gewand wurde für vier Oscars nominiert, darunter auch in der Kategorie «Bester Film».

Sein neuer Film «Relay» erreicht denselben hohen Spannungsfaktor, insbesondere dank der speziellen Art der Kommunikation, die im Fokus steht.

«Pam & Tommy»-Darstellerin Lily James verkörpert eine Whistleblowerin, die für einen Pharmakonzern arbeitet. Als sie herausfindet, dass das Unternehmen ein gefährliches Medikament auf den Markt bringen will, klaut sie vertrauliche Daten und wird deswegen bedroht und verfolgt.

Da sie nicht zur Polizei gehen kann, sucht sie einen Spezialisten (Riz Ahmed) auf, der ihr dabei helfen soll, die Dokumente ohne grosses Aufsehen zu retournieren. Dieser Spezialist, genannt «The Fixer», kommuniziert ausschliesslich über den Relay-Dienst, der üblicherweise von Hörgeschädigten genutzt wird. Auf diese Weise können ihre Kommunikationswege nicht rückverfolgt werden. Doch ein spezielles Ermittlungsteam ist ihnen dicht auf den Fersen.

Spannend inszeniert wie Thriller-Klassiker der 70er-Jahre

In seiner Inszenierung und mit seiner mysteriösen Figurengestaltung erinnert «Relay» an grosse Klassiker des Thriller-Genres, wie «Three Days of the Condor» oder «The Conversation». Regisseur Mackenzie habe ihr viele Filmtipps als Inspiration für ihre Rolle gegeben, sagt Lily James gegenüber blue News. Das ganze Interview siehst du im Video oben.

Riz Ahmed und Lily James sind brillant in ihren Rollen und lassen die Anspannung in ihren Konversationen über den Relay-Dienst förmlich spürbar werden. «Jedes einzelne Gespräch ist angespannt, weil Leute mithören. Dies wirkt unheimlich», meint Riz Ahmed. Im Verlaufe des Films lockert sich deren Beziehung aber, wird humorvoller und persönlicher.

Aber nicht nur der aussergewöhnliche Kommunikationsweg seiner Figuren sorgt für intensive Spannungsmomente. Die Geschichte hält auch überraschende Twists bereit. Nötig wären sie vielleicht nicht alle gewesen – aber diese Beurteilung bleibt jeder Person selbst überlassen.

«Relay» läuft ab sofort bei blue Cinema.

Video aus dem Ressort