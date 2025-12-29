  1. Privatkunden
FBI bekam Tipp Jeffrey Epstein soll ein «Prinz-Andrew-Geheimfach» gehabt haben

Bruno Bötschi

29.12.2025

Das britische Königshaus entzog Andrew Mountbatten-Windsor (rechts) wegen seiner Verwicklung in den Jeffrey-Epstein-Missbrauchsskandal im vergangenen Oktober alle seine royalen Titel.
Das britische Königshaus entzog Andrew Mountbatten-Windsor (rechts) wegen seiner Verwicklung in den Jeffrey-Epstein-Missbrauchsskandal im vergangenen Oktober alle seine royalen Titel.
Bild: Stratenschult/New York State Sex Offender Registry/AP/dpa/dpa

Sexualstraftäter Jeffrey Epstein soll in einer seiner Villen in einer Schublade diverse Tonbänder aufbewahrt haben. Laut britischen Medien sollen sich die Aufnahmen auf Andrew Mountbatten-Windsor beziehen.

Bruno Bötschi

29.12.2025, 12:03

29.12.2025, 13:06

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Affäre um Jeffrey Epstein lässt die britische Königsfamilie scheinbar nicht mehr los.
  • Laut der Zeitung «The Sun» soll der verstorbene Sexualstraftäter auf einem Anwesen auf den Bahamas Tonmaterial gelagert haben, welches Andrew Mountbatten-Windsor noch mehr belasten könnte.
  • Es ist zudem ein Schwarz-Weiss-Foto aufgetaucht, das den Ex-Prinzen liegend auf fünf unkenntlich gemachten Frauen zeigt, derweil Ghislaine Maxwell, die Partnerin von Epstein, dahinter steht und lacht.
Mehr anzeigen

In einem geheimen Fach auf einem Anwesen des verstorbenen Sexualstraftäters Jeffrey Epstein auf den Bahamas sollen Tonaufnahmen liegen, die möglicherweise Andrew Mountbatten-Windsor belasten.

Dies gehe aus den vor zwei Wochen freigegebenen Eppstein-Ermittlungsakten hervor, schreibt die britische Zeitung «The Sun».

In einem als FBI-Dokument gekennzeichneten Schriftstück mit dem Titel «Pädophilie organisiert von JE für Prinz Andrew» wird auf mutmassliche Straftaten hingewiesen, die von Jeffrey Epstein organisiert worden sein sollen. In dem Dokument wird zudem behauptet, dass der Sohn von Queen Elizabeth II. in diese Vorgänge verwickelt gewesen sein könnte.

«Es gibt Tonaufnahmen in einem Geheimfach»

Laut dem Zeitungsbericht soll die US-amerikanische Bundespolizei konkrete Anweisungen für das Auffinden der angeblichen Beweise bekommen haben:

«Suchen Sie nach Schlüsseln im Zeichenzimmer. Es gibt Tonaufnahmen in einem Geheimfach einer Schublade neben einem Michelangelo-Bild mit einer Blumenvase in seinem Haus auf den Bahamas.»

In den vergangenen Tagen wurden Hunderttausende Akten aus den FBI-Ermittlungen zu Jeffrey Epstein veröffentlicht. Dieses Foto soll seine Partnerin Ghislaine Maxwell und Andrew Mountbatten-Windsor auf dem königlichen Anwesen Sandringham zeigen. Der britische Royal liegt lachend auf fünf unkenntlich gemachten Frauen.
In den vergangenen Tagen wurden Hunderttausende Akten aus den FBI-Ermittlungen zu Jeffrey Epstein veröffentlicht. Dieses Foto soll seine Partnerin Ghislaine Maxwell und Andrew Mountbatten-Windsor auf dem königlichen Anwesen Sandringham zeigen. Der britische Royal liegt lachend auf fünf unkenntlich gemachten Frauen.
Bild: IMAGO/Capital Pictures

Die Hinweisgeber hätten zudem offenbart, so «The Sun» weiter, dass die Straftaten über einen Zeitraum von 15 Jahren stattgefunden hätten.

All diese Informationen sollen 2020 von einer IP-Adresse in Norwegen verschickt worden sein. Ob das FBI dem Hinweis nachgegangen ist oder wie hoch deren Wahrheitsgehalt ist, ist bisher nicht bekannt.

König Charles entzog Andrew alle seine royalen Titel

Im vergangenen Oktober entzog König Charles III. seinem Bruder Andrew wegen seiner Verwicklungen in den Epstein-Missbrauchs-Skandal alle seine royalen Titel.

Der 65-Jährige verlor zudem seine Residenz in der Royal Lodge in Windsor und muss auf das Anwesen Sandringham umziehen. Auch finanzielle Zuwendungen des britischen Königshauses endeten nach dem Entscheid des Königs.

Die wichtigsten Fragen und Antworten. Andrew verliert seinen royalen Titel – was heisst das für ihn?

Die wichtigsten Fragen und AntwortenAndrew verliert seinen royalen Titel – was heisst das für ihn?

Der Ex-Prinz tritt seit seiner Herabsetzung offiziell unter dem Namen Andrew Mountbatten-Windsor auf. Die gegen ihn erhobenen Vorwürfe weist er weiterhin zurück.

Andrew liegt lachend auf fünf Frauen

Die Affäre um den Jeffrey Epstein scheint die britische Königsfamilie nicht mehr loszulassen: In den vergangenen Wochen wurden diverse Dokumente aus den Ermittlungen um den verurteilten Sexualstraftäter veröffentlicht.

Darin taucht Andrew Mountbatten-Windsor mehrfach namentlich auf – unter anderem im Zusammenhang mit einem Schwarz-Weiss-Foto, das möglicherweise auf dem königlichen Anwesen Sandringham aufgenommen wurde. Der Ex-Prinz liegt auf dem Bild auf fünf unkenntlich gemachten Frauen, während Ghislaine Maxwell, die Vertraute von Epstein, dahinter steht.

«Wir stecken da zusammen drin». Aufgetauchte E-Mail an Epstein setzt Prinz Andrew unter Druck

«Wir stecken da zusammen drin»Aufgetauchte E-Mail an Epstein setzt Prinz Andrew unter Druck

Bekannt wurde zudem, dass es E-Mails gibt, die zwischen Maxwell und einer Person mit dem Pseudonym «The Invisible Man», unterzeichnet mit «A», ausgetauscht wurden.

Diese elektronischen Briefe sollen im Jahr 2001 von Balmoral Castle versendet worden sein. Jetzt spekulieren die britischen Medien, dass es sich bei dem Absender um Andrew Mountbatten-Windsor handeln könnte. Bestätigt wurde dies aber bisher nicht.

