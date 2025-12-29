FBI bekam TippJeffrey Epstein soll ein «Prinz-Andrew-Geheimfach» gehabt haben
Bruno Bötschi
29.12.2025
Sexualstraftäter Jeffrey Epstein soll in einer seiner Villen in einer Schublade diverse Tonbänder aufbewahrt haben. Laut britischen Medien sollen sich die Aufnahmen auf Andrew Mountbatten-Windsor beziehen.
In einem geheimen Fach auf einem Anwesen des verstorbenen Sexualstraftäters Jeffrey Epstein auf den Bahamas sollen Tonaufnahmen liegen, die möglicherweise Andrew Mountbatten-Windsor belasten.
Dies gehe aus den vor zwei Wochen freigegebenen Eppstein-Ermittlungsakten hervor, schreibt die britische Zeitung «The Sun».
In einem als FBI-Dokument gekennzeichneten Schriftstück mit dem Titel «Pädophilie organisiert von JE für Prinz Andrew» wird auf mutmassliche Straftaten hingewiesen, die von Jeffrey Epstein organisiert worden sein sollen. In dem Dokument wird zudem behauptet, dass der Sohn von Queen Elizabeth II. in diese Vorgänge verwickelt gewesen sein könnte.
«Es gibt Tonaufnahmen in einem Geheimfach»
Laut dem Zeitungsbericht soll die US-amerikanische Bundespolizei konkrete Anweisungen für das Auffinden der angeblichen Beweise bekommen haben:
«Suchen Sie nach Schlüsseln im Zeichenzimmer. Es gibt Tonaufnahmen in einem Geheimfach einer Schublade neben einem Michelangelo-Bild mit einer Blumenvase in seinem Haus auf den Bahamas.»
Die Hinweisgeber hätten zudem offenbart, so «The Sun» weiter, dass die Straftaten über einen Zeitraum von 15 Jahren stattgefunden hätten.
All diese Informationen sollen 2020 von einer IP-Adresse in Norwegen verschickt worden sein. Ob das FBI dem Hinweis nachgegangen ist oder wie hoch deren Wahrheitsgehalt ist, ist bisher nicht bekannt.
König Charles entzog Andrew alle seine royalen Titel
Im vergangenen Oktober entzog König Charles III. seinem Bruder Andrew wegen seiner Verwicklungen in den Epstein-Missbrauchs-Skandal alle seine royalen Titel.
Der 65-Jährige verlor zudem seine Residenz in der Royal Lodge in Windsor und muss auf das Anwesen Sandringham umziehen. Auch finanzielle Zuwendungen des britischen Königshauses endeten nach dem Entscheid des Königs.
Der Ex-Prinz tritt seit seiner Herabsetzung offiziell unter dem Namen Andrew Mountbatten-Windsor auf. Die gegen ihn erhobenen Vorwürfe weist er weiterhin zurück.
Andrew liegt lachend auf fünf Frauen
Die Affäre um den Jeffrey Epstein scheint die britische Königsfamilie nicht mehr loszulassen: In den vergangenen Wochen wurden diverse Dokumente aus den Ermittlungen um den verurteilten Sexualstraftäter veröffentlicht.
Darin taucht Andrew Mountbatten-Windsor mehrfach namentlich auf – unter anderem im Zusammenhang mit einem Schwarz-Weiss-Foto, das möglicherweise auf dem königlichen Anwesen Sandringham aufgenommen wurde. Der Ex-Prinz liegt auf dem Bild auf fünf unkenntlich gemachten Frauen, während Ghislaine Maxwell, die Vertraute von Epstein, dahinter steht.
Diese elektronischen Briefe sollen im Jahr 2001 von Balmoral Castle versendet worden sein. Jetzt spekulieren die britischen Medien, dass es sich bei dem Absender um Andrew Mountbatten-Windsor handeln könnte. Bestätigt wurde dies aber bisher nicht.
