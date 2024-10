Mister Right Switzerland 2024: Jenan Joseph Instagram: @swissmensaward und @jenan.joseph / James Graf

Der 32-jährige St. Galler Jenan Joseph gewann die Mister-Right-Wahl 2024, nachdem er in den letzten Jahren eine schwierige Trennung, einen Herzinfarkt und eine Depression überwinden musste.

jke Jenny Keller

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Jenan Joseph setzte sich gegen rund 100 Bewerber durch und gewann die Wahl zum Mister Right.

Der 32-Jährige erlitt mit 30 einen Herzinfarkt und kämpfte mit einer Depression.

Seine Erziehung im evangelischen Umfeld prägte ihn stark, bis er sich 2023 davon löste.

Bei der Wahl überzeugte er die Jury trotz Schicksalsschlägen mit Lebensfreude und Energie. Mehr anzeigen

Jenan Joseph hat es geschafft: Er wurde am Samstagabend zum neuen Mister Right gekürt. Im Stadthofsaal in Uster ZH setzte sich der 32-jährige Joseph gegen elf weitere Finalisten durch und gewann den Swiss Men's Award.

Die Aufregung war gross, als Moderator Sven Epiney schliesslich den Sieger verkündete. Für den aus Bernhardzell SG stammenden Jenan war dieser Triumph mehr als nur ein Titel – es war der Höhepunkt einer Reise, die ihn durch viele Herausforderungen führte.

Jenan Joseph wuchs im freikirchlich-evangelischen Umfeld seiner Eltern auf, die aus Sri Lanka in die Schweiz auswanderten. Lange war sein Lebensweg vorgezeichnet: Er sollte Priester werden und wurde dafür sogar nach Kanada geschickt, wo er acht Jahre im Dienst der Kirche verbrachte.

Ein Leben nach Herzinfarkt und Depression

Doch das Leben hielt für ihn eine dramatische Wendung bereit. Im Sommer 2022 erlitt er einen Herzinfarkt – mit gerade einmal 30 Jahren. Zum Glück konnte er den Notruf anrufen, bevor er in Ohnmacht fiel.

Zu dieser Zeit steckte Joseph auch in einer toxischen Beziehung. Der Herzinfarkt markierte einen Wendepunkt: Den Weg aus der Beziehung und den Start einer tiefen Depression.

Doch Joseph gab nicht auf. Mit psychologischer Hilfe begann er, sein Leben neu zu ordnen, und erkannte schliesslich, dass er nicht länger nach den Erwartungen anderer leben wollte. Im April 2023 kehrte er in die Schweiz zurück und entschied sich, seinen eigenen Weg zu gehen, unabhängig von der religiösen Bestimmung, die seine Eltern für ihn vorgesehen hatten.

Seine Eltern akzeptieren die Entscheidung ihres Sohnes: Sie waren bei Jenans Sieg live dabei. Acht Monate lang dauerte Josephs Vorbereitung auf die Mister-Right-Wahl – eine Zeit voller Prüfungen, Herausforderungen und persönlicher Befragungen im Rahmen des Swiss Men's Award, der zum fünften Mal stattfand.

Jenan Joseph zeigt «wahre Hingabe»

Der Swiss Men's Award, ins Leben gerufen von der Eventorganisatorin Renata Angehrn, legt grossen Wert auf Verantwortungsbewusstsein und innere Schönheit. «Eine Reise, die sich für alle Teilnehmer in puncto Persönlichkeitsstärkung gelohnt hat», so Angehrn gegenüber «Blick».

Am Samstag zeigte sich Joseph voller Lebensfreude und Energie. «Noch vor einem Jahr habe ich nicht an mich geglaubt. Dann wurde mir klar: Wenn ich nicht an mich selbst glaube, wer soll es denn sonst tun?» sagt er und ergänzt: «Ich habe mich für mich entschieden und hart an mir gearbeitet. Auch dank Hilfe ist mir der Wandel geglückt. Nun bin ich gespannt, wohin mich die Reise als Mister Right führt.»

Auf Instagram heisst es in der Caption der Swiss Men's Award zum Siegerfoto von Jenan Joseph: «Mit einer unfassbaren Ausstrahlung, echter Authentizität und einer Leidenschaft, die uns alle tief berührt hat, hat er sich den Titel mehr als verdient. Nicht nur im Finale, sondern während der ganzen Reise hat er gezeigt, was wahre Hingabe bedeutet.»

