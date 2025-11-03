  1. Privatkunden
Nach langen Spekulationen Jennifer Aniston enthüllt neue Liebe mit innigem Bild

dpa

3.11.2025 - 12:16

Aniston war in ihrem Leben zweimal verheiratet. (Archivbild)
Aniston war in ihrem Leben zweimal verheiratet. (Archivbild)
dpa

Nach Monaten der Spekulation bestätigt Jennifer Aniston ihre neue Beziehung. Auf Instagram gratuliert sie Jim Curtis zum Geburtstag – mit liebevollen Worten und einem gemeinsamen Foto.

DPA

03.11.2025, 12:16

03.11.2025, 12:17

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Jennifer Aniston hat auf Instagram ihre Beziehung zu Jim Curtis offiziell gemacht.
  • Das Paar wurde seit Juli mehrfach zusammen gesehen – zuletzt bei der Premiere von «The Morning Show».
  • Curtis ist Anistons erster offiziell bestätigter Partner seit ihrer Trennung von Justin Theroux im Jahr 2018.
Mehr anzeigen

Jetzt ist es offiziell: Jennifer Aniston hat auf Instagram ihre Beziehung mit Jim Curtis bestätigt. In einem Schwarz-Weiss-Foto umarmt sie ihn liebevoll von hinten, dazu schreibt sie: «Alles Gute zum Geburtstag, meine Liebe.»

Es ist die erste öffentliche Liebeserklärung der Schauspielerin seit Jahren – und das erste Mal, dass sie eine Partnerschaft bestätigt, seit ihre Ehe mit Justin Theroux 2018 scheiterte.

Über eine Romanze zwischen der «Friends»-Ikone und dem Autor sowie Hypnotherapeuten wurde bereits seit Juli spekuliert, nachdem die beiden erstmals gemeinsam auf einer Yacht gesehen wurden. Im August wurden sie beim Dinner mit Schauspieler Jason Bateman und dessen Frau Amanda Anka in Malibu fotografiert, im September unterstützte Curtis Aniston diskret bei der Premiere der neuen Staffel von «The Morning Show».

Aniston selbst hielt sich in Interviews zuletzt noch zurück. Im Gespräch mit «Entertainment Tonight» nannte sie Curtis «einen sehr netten Mann», ohne Details preiszugeben. Nun hat sie den Schritt in die Öffentlichkeit gewagt.

Die Schauspielerin sprach in den vergangenen Jahren offen über ihren unerfüllten Kinderwunsch und darüber, dass sie «alles versucht» habe. Heute sagt sie, sie habe mit dem Thema Frieden geschlossen. Curtis scheint in dieser neuen Lebensphase an ihrer Seite angekommen zu sein.

