Schauspielerin Jennifer Lawrence hadert nicht damit, Kinder bekommen zu haben. Bild: Scott A Garfitt/Invision/AP/dpa

Jennifer Lawrence ist im Cannes-Beitrag «Die, My Love» als hadernde Mutter zu sehen. Auf dem Filmfestival sprach die Hollywood-Schauspielerin über ihr eigenes Elternsein.

twfl/dpa dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen An der Seite von Robert Pattinson ist Jennifer Lawrence in einem neuen Film über eine hadernde Mutter zu sehen.

Am Filmfestival Cannes teilte die Hollywood-Schauspielerin Gedanken zu ihrem eigenen Elternsein.

«Ich empfehle sehr, Kinder zu haben, wenn man Schauspielerin werden will», so Lawrence. Mehr anzeigen

Hollywood-Schauspielerin Jennifer Lawrence hat Erfahrungen aus ihrem Leben als zweifache Mutter geteilt.

Die 34-Jährige bekam vor wenigen Monaten ihr zweites Kind. «Kinder zu haben, verändert alles», sagte sie in Cannes, wo sie den Wettbewerbsfilm «Die, My Love» präsentiert.

«Es ist brutal und unglaublich», so Lawrence weiter. «Sie spielen nicht nur eine Rolle bei der Entscheidung, ob ich arbeite, wo ich arbeite, wann ich arbeite. Ich wusste nicht, dass ich so viel fühlen kann. Mein Job hat viel mit Gefühlen zu tun, und sie haben mir die Welt eröffnet.»

Lawrence: «Sie haben mein Leben verändert»

Es fühle sich fast an, als sei man eine offene Wunde, so Lawrence weiter. «Sie haben mein Leben verändert, offensichtlich zum Guten, und sie haben mich kreativ verändert. Ich empfehle sehr, Kinder zu haben, wenn man Schauspielerin werden will.»

Jennifer Lawrence spielt in Lynne Ramsays Film «Die, My Love» eine Mutter, die in einer abgeschiedenen Gegend lebt und mit Elternschaft sowie ihrer Rolle als Ehefrau hadert.

In einer weiteren Hauptrolle des Dramas ist der britische Schauspieler Robert Pattinson zu sehen.

Lawrence ist seit Oktober 2019 mit dem US-amerikanischen Kunsthändler Cooke Maroney verheiratet. Im Februar 2022 kam ihr gemeinsamer Sohn Cy zur Welt. Im März wurden die beiden zum zweiten Mal Eltern.

Mehr Videos aus dem Ressort