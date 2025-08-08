  1. Privatkunden
Chanel-Boutique lässt Jennifer Lopez nicht in den Laden hinein

ai-scrape

8.8.2025 - 22:50

Jennifer Lopez ist gerade auf Tour – und zeigt sich ziemlich offen.
Jordan Strauss/Invision via AP/dpa

In Istanbul wurde Jennifer Lopez der Zugang zu einer Chanel-Boutique verwehrt. Die Sängerin nahm es gelassen und shoppte stattdessen bei anderen Luxusmarken.

Lea Oetiker

08.08.2025, 22:50

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Jennifer Lopez durfte in Istanbul nicht in eine Chanel-Boutique, blieb aber gelassen und shoppt anderswo weiter.
  • Sie genoss ihre Türkei-Tour trotz Trennung von Ben Affleck und feierte ihren Geburtstag in Antalya.
  • In Italien sprach sie offen über ihre wechselnden nächtlichen Stimmungen.
Mehr anzeigen

Während ihrer Sommertournee, die insgesamt 19 Städte umfasst, erlebte Jennifer Lopez in Istanbul eine unerwartete Situation. Der Popstar wollte eine Chanel-Boutique im exklusiven Einkaufszentrum Istinye Park besuchen, wurde jedoch von einem Sicherheitsmitarbeiter am Betreten gehindert. Das berichtet «Turkiye Today». Der Grund für diese Entscheidung bleibt unklar.

Trotz der Abweisung zeigte sich Lopez unbeeindruckt und reagierte mit den Worten: «Okay, no problem», bevor sie sich ohne weiteres Aufsehen entfernte. Später versuchten die Mitarbeiter des Geschäfts, sie zurückzuholen, doch Lopez lehnte ab. Stattdessen entschied sie sich, ihre Shoppingtour in benachbarten Luxusgeschäften wie Céline und Beymen fortzusetzen, wo sie Berichten zufolge mehrere Zehntausend Dollar ausgab.

Der Vorfall scheint die Sängerin nicht weiter zu stören, denn sie geniesst ihre Zeit in der Türkei. Am 24. Juli feierte sie ihren Geburtstag in Antalya, einen Tag nach ihrem dortigen Konzert. Auch ohne ihren Ex-Mann Ben Affleck, von dem sie sich vor einem Jahr getrennt hat, scheint Lopez ihre Tournee in vollen Zügen zu geniessen.

Private Einblicke auf der Tour

In Italien, während eines Konzerts in Lucca, sorgte Lopez mit persönlichen Einblicken in ihr Privatleben für Aufsehen. Sie sprach offen über ihre nächtlichen Vorlieben und erklärte: «Ich muss ehrlich zu euch sein, ich habe nachts unterschiedliche Stimmungen. Ich weiss nicht, wie es bei euch ist, aber bei mir ist das so.»

An manchen Abenden zieht sie romantische Momente vor, mit Kerzenlicht und sanfter Musik. «An solchen Tagen mag ich es ganz langsam», gestand sie. Doch es gibt auch andere Nächte, die sie als «unanständig» beschreibt: «An anderen Tagen – vielleicht weil der Sommer so heiss ist – bin ich frecher. Dann mag ich es hart und schnell.»

