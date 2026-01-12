Jennifer Lopez greift beim Outfit völlig daneben

Jennifer Lopez an den Golden Globes 2026. KEYSTONE

Die meisten Kleider, die über den roten Teppich der Golden Globes schritten, waren atemberaubend – einige sogar schlicht umwerfend, ganz im glamourösen Hollywood-Stil vergangener Zeiten. Und dann war da noch J.Lo mit ihrem Meerjungfrauenkleid. Ein Fashion-Check.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Golden Globes 2026 glänzten mit eleganten Auftritten und nostalgischem Hollywood-Stil, besonders bei Stars wie Selena Gomez und Ariana Grande.

Jennifer Lopez sorgte mit einem hautengen Vintage-Meerjungfrauenkleid im Naked-Look für Stirnrunzeln statt Applaus.

Ihr Outfit wirkte überladen, unvorteilhaft geschnitten – einer der schwächsten Looks des Abends. Mehr anzeigen

Zur Eröffnung des ersten grossen roten Teppichs des Jahres legten die Stars bei den Golden Globes 2026 einen glanzvollen Auftritt hin – mit spektakulären Silhouetten, die die Messlatte hoch ansetzten.

Selena Gomez zeigte sich auf dem Höhepunkt der Eleganz und zog in einem schwarzen Samt-Bustierkleid von Chanel alle Blicke auf sich. Ein echtes Ausnahme-Stück, das mehr als 300 Stunden Handarbeit erforderte und mit seinem glamourösen Look an das goldene Zeitalter Hollywoods erinnert.

Selena Gomez sorgte mit ihrem Kleid von Chanel, inspiriert vom goldenen Zeitalter Hollywoods, für viel Gesprächsstoff. KEYSTONE

Auch bei Ariana Grandes Kleid spielte Samt eine Hauptrolle – eine Kreation, die gekonnt mit Volumen und Proportionen spielte.

Ariana Grande erschien auf dem roten Teppich in einem Bustierkleid mit raffiniertem Volumenspiel. KEYSTONE

Jennifer Lopez hingegen zeigte sich wenig angetan vom Vintage-Stil und der Eleganz des goldenen Hollywood-Zeitalters.

Statt Begeisterung warf ihr Outfit eher Fragen auf. Und wir zählen klar zu jenen, die finden: Dieses Kleid gehört zu den schwächsten Looks des Abends. Oder hat J.Lo damit sogar schon den schlechtesten Red-Carpet-Auftritt des Jahres 2026 geliefert?

Während der Old-Money-Stil als grosser Trend die Modewelt erobert – mit klaren Linien, purer Eleganz und einem Bekenntnis zu Qualität und Zeitlosigkeit –, können Gegentrends durchaus für Entertainment sorgen. Doch mit dem Auftritt von J.Lo hatte wohl kaum jemand gerechnet.

Der Star erschien in einem eng anliegenden «Naked Dress» mit glitzernden floralen Verzierungen, die kaum mehr als das Nötigste bedeckten. Es handelt sich um ein Vintage-Kleid aus den 2000er-Jahren, entworfen von Jean-Louis Scherrer und aus dem persönlichen Fundus der Sängerin. Grundsätzlich ist es eine gute Idee, ein Vintage-Stück aus dem eigenen Kleiderschrank wieder hervorzuholen – der nachhaltige Ansatz überzeugt, zumal die 2000er-Jahre seit mehreren Saisons wieder im Trend liegen. Entsprechend feiert auch das Meerjungfrauenkleid, das damals Kultstatus erreichte, gelegentlich sein Comeback.

Wollte J.Lo ihre definierte Figur betonen, warf der transparente Nude-Stoff bei jeder Bewegung Falten im Bauchbereich, während die braun glänzenden floralen Applikationen an ein Henna-Tattoo erinnerten. Das Resultat: alles andere als elegant. Der weit ausgestellte, sehr voluminöse Tüllrock verstärkte den Eindruck zusätzlich und wirkte insgesamt zu präsent, zu laut – schlicht too much.

Festzuhalten ist: Es ist nicht die Tatsache, dass es sich um ein Naked Dress handelt, die uns stört, sondern vielmehr der auffällige, fast schon theatrale Stil des Kleides. Denn auch eine andere Jennifer – Jennifer Lawrence – betrat den roten Teppich in einem Naked Dress. Die Schauspielerin trug ein Modell mit zarten floralen Stickereien in Rosa, Grün und Weiss, die das Nötigste bedeckten, ergänzt durch einen zweckentfremdeten Bolero, der auf ein reines Cover-up reduziert war.

Jennifer Lawrence sorgte mit einem Naked Dress und feinen floralen Stickereien für Aufsehen. KEYSTONE

Kurz gesagt lässt sich J.Los Outfit so zusammenfassen: mutig, vintage – aber unausgereift. Zwischen Nostalgie der 2000er-Jahre und dem Wunsch, Eindruck zu hinterlassen, liefert der Star einen Look, über den man sprechen wird – allerdings wohl nicht aus den richtigen Gründen.