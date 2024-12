Jenny Elvers geht an Weihnachten gern allein in die Kirche. Georg Wendt/dpa

Wie verbringt Jenny Elvers Weihnachten? In einem Interview hat die deutsche Moderatorin verraten, dass ihr eine Solotradition am Herzen liegt und welches das schlimmste Geschenk ist, das sie je bekommen hat.

Alle Jahre wieder geht Jenny Elvers (52) an Weihnachten allein in die Kirche, wie sie «Gala» an den Reality Awards in Köln erzählt hat. «Keiner aus der Familie kommt mit, alle nicht gläubig, nur ich», sagt die ehemalige «Dschungelcamp»-Teilnehmerin im Interview.

Doch ansonsten verbringt sie viel Zeit an den Festtagen mit ihrer Familie. Und das sei auch das, was sie an Weinachten am meisten schätze: die gemeinsamen Momente mit den Liebsten.

Handtücher als Weihnachtsgeschenk – für Jenny Elvers ein No-Go

Wie die 52-Jährige weiter gesteht, gab es hin und wieder auch schon den einen oder anderen Zwischenfall. «Vom Tannenbaum, der voll geschmückt umgefallen ist, weil das Hündchen meinte, juhu, ich springe da mal rein, bis hin zu ganz schrecklichen Weihnachtsgeschenken – mich schockt eigentlich nicht mehr viel», berichtet Elvers im Gespräch mit «Gala».

Ganz oben in der Liste von schrecklichen Weihnachtsgeschenken ranken da fliederfarbene Handtücher. Die hat Elvers von ihrem damaligen Mann Goetz Elbertzhagen (65) bekommen, mit dem sie von 2003 bis 2014 verheiratet war.

«Deshalb ist er jetzt mein Ex-Mann», witzelt Elvers. In dem Moment sei ihr klargeworden: «Die Ehe ist vorbei.» Elbertzhagen war ihr damaliger Manager.

