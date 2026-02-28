Influencer Jeremy Fragrance mit seinen Parfüms im Hintergrund. Rolf Vennenbernd/dpa

Parfüm-Influencer Jeremy Fragrance sorgt mit seinem religiösen Eifer, fragwürdigen Auftritten und Kontakten zu rechtsextremen Kreisen für Aufsehen – und lässt seine Fans zunehmend rätseln, was mit ihm passiert ist.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Jeremy Fragrance gehört zu den bekanntesten Duft-Influencer der Welt. In den sozialen Medien hat er mehrere Millionen Follower.

Doch vor einigen Jahren begann er sich zu verändern. Beispielsweise positionierte er auf Bildern mit Rechtsextremen, machte sexistische Aussagen und bekannte sich öffentlich zum Christentum.

Auch sein Äusseres hat sich verändert. Er wirkt abgemagert und blass. Seine Fans machen sich mittlerweile Sorgen um ihn.

Der deutsche Influencer Jeremy Fragrance war schon immer etwas anders als andere. Er ist hyperaktiv, schnüffelt an Flakons, tanzt und preist Düfte wie «Creed Aventus» oder «Bleu de Chanel» als «Kompliment-Magneten» an.

Er gehört zu den bekanntesten Parfüm-Influencer weltweit. Auf Instagram folgen ihm über 3,2 Millionen Menschen, auf TikTok sogar rund 10 Millionen und auf YouTube sind es 2,5 Millionen. Sein Markenzeichen ist der weisse Anzug und sein Slogan «Power!».

In den vergangenen Jahren hat sich Jeremy Fragrance aber verändert. Er bekennt sich mittlerweile offen zum Christentum, zeigt sich auf Fotos mit umstrittenen Persönlichkeiten wie Rechtsextremisten und teilt diese Aufnahmen öffentlich. Zudem sucht er im Internet nach einer Ehefrau – gläubig sollte sie sein und nicht älter als 32 Jahre. Was ist mit ihm passiert?

Weisser Anzug und ganz viel «Power!»

Jeremy Fragrance heisst eigentlich Daniel Schütz. Er wurde 1989 in Oldenburg, Deutschland, geboren. Bevor der heute 37-Jährige Influencer wurde, versuchte er sich als Sänger einer Boygroup und als Tänzer.

2014 startete er seinen YouTube-Kanal unter dem Namen Jeremy Fragrance. Er testete Parfüms, schnupperte an den Düften anderer und teilte nebenbei Ernährungs- und Lifestyletipps. Vor allem bei jungen Männern ist er beliebt.

2018 kürte ihn die internationale Duftbranche zum besten Videoblogger – kurz darauf lancierte er seine eigene Parfümmarke. Danach wurde er in den sozialen Medien zum Star. Seine Markenzeichen sind der weisse Anzug und sein Slogan «Power!».

«Ethisch sehr geil unterwegs»

Im Juni 2023 veröffentlichte er sogar ein Buch: «Power, Baby! Die Jeremy-Fragrance-Story». Darin kriegt man Einblicke in seinen Werdegang, seine Philosophie der Selbstoptimierung und seinen Weg zum Parfüm-Influencer.

Um das Buch zu promoten, trat Jeremy Fragrance im Mai 2023 bei der OMR in Hamburg auf. Die Online-Marketing-Messe gilt als einer der wichtigsten Branchentreffpunkte und lockt regelmässig prominente Gäste an.

Bei seinem Auftritt auf der OMR vergiff sich Jeremy Fragrance jedoch im Ton. Er sei «ethisch sehr geil unterwegs» und sagte dann: «Ich könnte es mir sehr leicht machen, ich könnte pro Tag fünf Mädels bumsen, ich könnte euch alle verarschen.» Sein Image begann zu bröckeln, Konsequenzen hatte der Auftritt jedoch nicht.

@tagesspiegel Jeremy Fragrance war Eröffnungsgast des OMR-Festivals. Unter dem Titel „Power, Baby! – Wie Jeremy Fragrance das Attention Game gewinnt“ sprach der Parfüm-Influencer über Frauen, Drogen und sein „Mindset“ – er sei „ethisch sehr geil unterwegs“. In den sozialen Medien werden sowohl Fragrance als auch der Veranstalter daraufhin scharf kritisiert: Musik: Pixabay/ Prazkhanal #jeremyfragrance #omrfestival #power #tagesspiegel ♬ Originalton - Tagesspiegel

Seit 2022, 2023 spricht Jeremy Fragrance auch über ein anderes Thema öffentlich: seinen starken Glauben. In seiner Instagram-Biografie bezeichnet er sich seither als «The Number 1 Fragrance Icon That Follows The Teachings Of Jesus». Auf deutsch: «Das Nummer-1-Duft-Idol, das den Lehren Jesu folgt».

Foto mit Alex Malenki veröffentlicht

Aufgrund seines sehr öffentlichen Glaubens überraschte es seine Community deshalb kaum, dass Jeremy Fragrance auf Instagram die lobenden Worte eines Priesters über Jesus Christus als «die beste Rede, die ich je auf einer Bühne gehört habe» bezeichnet.

Gehört hat er sie bei einer Gala im Dezember 2023 des rechtsgerichteten «New York Young Republican Clubs», bei der Donald Trump als Hauptredner auftrat. Bei der Gala liess er sich mit Alexander Kleine ablichten, bekannt als Alex Malenki, Aktivist der vom deutschen Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuften «Identitären Bewegung».

Ebenso posierte der Influencer in New York mit David Bendels, Vertreiber des «Deutschland-Kuriers», eines rechtspopulistischen Blatts, das dem völkischen Flügel der AfD nahesteht und mit Gerold Grosz, österreichischer Rechtspolitiker, im Einsatz auch als Redner für die AfD.

Er habe nicht gewusst, wofür Grosz stehe, sagte Fragrance später dem «Business Insider», mache aber grundsätzlich gerne Fotos mit «sympathischen Menschen». Doch die in solchen Fällen zur Beschwichtigung gern vorgetragene Haltung des nicht wissenden Jedermannfreunds griff zu kurz.

Das Bild hatte für Jeremy Fragrance Konsequenzen. Im Oktober 2023 hatte der Pay-TV-Sender Sky eine fünfteilige «Sky Original Reality Dokumentation» mit dem Parfüm-Videoblogger veröffentlicht. Diese wurde, nachdem das Foto mit Malenki publik geworden war, wieder heruntergenommen. Auch der Heel-Verlag, bei dem Frafrance sein Buch verlegt hat, trennte sich daraufhin von ihm und Werbepartner Aldi Nord distanzierte sich vom Influencer.

Die Suche nach einer Ehefrau

Und dann war da noch diese andere eher ungewöhnliche Aktion: Die öffentliche Suche nach einer Frau. Im Juli 2024 startete er einen Aufruf – er sei auf der Suche nach einer Freundin und bat interessierte Frauen, ihm eine E-Mail zu schreiben, als Bewerbung quasi.

«Ich kenne bereits einige grossartige Frauen, aber es fühlt sich für mich richtig an, diesen Weg zu gehen, bevor ich mich fest binde.» Zwei Bedingungen stellte er: Die Frau müsse christlich und unter 32 Jahre alt sein.

Kurz darauf zeigte er auf Social Media stolz ein Foto seines Posteingangs – über 2500 Nachrichten hatte er bis dahin erhalten. «Mehr als 2000 E-Mails für meine Freundinnensuche», schrieb er. Sein Ziel formulierte er klar: Er wolle eine Partnerin fürs Leben finden – eine, die er auch heiraten möchte. «Sobald ich eine Freundin habe, werde ich diese E-Mail-Adresse schliessen», kündigte er an.

I Want A Girlfriend, girlfriend@jeremyfragrance.com I Already Know Some Of The Best Women on Earth but I Feel Good, before Comittment to Use this Strategy too for a Possible Girlfriend and More of Course. Must Be Christian, Must be Under 32 Years: girlfriend@jeremyfragrance.com pic.twitter.com/pfdGaTkYqX — Jeremy Fragrance (@JeremyFragrance) July 4, 2024

Ob seine Mail-Aktion tatsächlich Erfolg brachte, ist ungewiss. In der Liebe hatte er aber scheinbar trotzdem Erfolg. Inzwischen hat der Influencer nämlich geheiratet. Auf Instagram teilte er zahlreiche Fotos mit seiner Partnerin: eine sehr junge Frau mit langen braunen Haaren. Doch seit Kurzem sind auch diese Beiträge verschwunden. Ob eine Ehekrise dahinter steckt, ist nicht bekannt.

Fans machen sich Sorgen

Neben seinen üblichen Parfüm-Videos widmen sich seine Beiträge in den sozialen Medien nun vor allem seinem Glauben und dem Christentum. Regelmässig teilt er Fotos seiner Bibel, von der Kirche oder Sprüche mit religiösen Botschaften. «Ich liebe es, das Christentum zu repräsentieren», schreibt er etwa. Oder «So schön, von Jesus Christus geführt zu werden.»

Auch optisch hat sich Jeremy Fragrance deutlich verändert. Statt der kurzen blonden Frisur trägt er inzwischen einen Pferdeschwanz, wirkt blass und deutlich abgemagert. Das fällt auch seinen Fans auf.

In einem kürzlich veröffentlichten Video ist der Influencer oben ohne auf einem Fahrrad zu sehen. Er fährt durch den Schnee. «Was ist mit dir geschehen?», kommentiert ein Nutzer. «Er braucht Hilfe», kommentiert eine andere Person. Oder: «Bruder, deine Gesundheit macht mir Sorgen», findet noch einer.

Selbst unter älteren Videos häufen sich Kommentare von Fans, die sich den «alten» Jeremy Fragrance zurückwünschen. «Wir vermissen diesen besseren Jeremy», kommentiert ein Nutzer. «Er sah so gut aus», kommentiert eine andere Nutzerin. «Denk daran, du hast da eine Familie, die dich liebt!! Und wir lieben dich auch!», heisst es in einem weiteren Kommentar. Ob der Wunsch nach dem früheren Jeremy Fragrance in Erfüllung geht, bleibt abzuwarten.