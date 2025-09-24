Jessica Chastain hat die Verschiebung ihrer Serie aus vermutlich politischen Gründen kritisiert. (Archivbild) Bild: Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Am Freitag sollte Jessica Chastains neue Serie «The Savant» bei Apple TV+ Premiere feiern. Doch die Veröffentlichung wurde verschoben, vermutlich wegen des Mords an Charlie Kirk. Die Schauspielerin übt Kritik.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Streaminganbieter Apple TV+ hat die Veröffentlichung der Polit-Thriller-Serie «The Savant» von und mit Jessica Chastain verschoben.

Die Verschiebung steht vermutlich mit dem Attentat auf den rechten Aktivisten Charlie Kirk in Verbindung.

Chastain kritisiert die Entscheidung in einem Post auf Instagram.

Gerade jetzt sei die Show relevant, argumentiert die Schauspielerin. Mehr anzeigen

Schauspielerin Jessica Chastain hat die Entscheidung des Streaminganbieters Apple TV+ kritisiert, die Veröffentlichung ihrer Polit-Thriller-Serie «The Savant» nach dem Attentat auf den rechten Aktivisten Charlie Kirk zu verschieben.

Die Miniserie sei «so relevant», sie selbst habe nie «vor schwierigen Themen zurückgeschreckt», teilte Chastain am Mittwoch bei Instagram mit. In der Serie sind unter anderem Scharfschützenfeuer und die Bombardierung eines Regierungsgebäudes zu sehen. Chastain spielt nicht nur in der Serie mit, sie ist auch deren Produzentin.

Apple TV+ schweigt sich zu Beweggrund aus

Apple TV+ machte zunächst keine näheren Angaben dazu, weshalb die eigentlich für Freitag vorgesehene Veröffentlichung verschoben worden ist. Doch sei die Entscheidung dazu nach «reiflicher Überlegung» getroffen worden. Wann die Serie jetzt erscheinen soll, ist unklar.

Chastain teilte bei Instagram mit, ihre Serie handele von den «Heldinnen und Helden, die jeden Tag arbeiten, um Gewalt zu stoppen, bevor sie passiert». Ihren Mut zu ehren, erscheine «dringlicher denn je».

Chastain liess wissen, dass sie «Sicherheit und Stärke für jeden» wünsche. Sie verwies auf mehrere Fälle der politischen Gewalt in den vergangenen Jahren in den USA, darunter ein Komplott, die demokratische Gouverneurin Gretchen Whitmer zu entführen, die versuchten Attentate auf Trump im Wahlkampf und der Mord an Charlie Kirk.