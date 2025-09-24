  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«The Savant» Jessica Chastain kritisiert Verschiebung von Serie nach Kirk-Mord

dpa

24.9.2025 - 22:58

Jessica Chastain hat die Verschiebung ihrer Serie aus vermutlich politischen Gründen kritisiert. (Archivbild)
Jessica Chastain hat die Verschiebung ihrer Serie aus vermutlich politischen Gründen kritisiert. (Archivbild)
Bild: Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Am Freitag sollte Jessica Chastains neue Serie «The Savant» bei Apple TV+ Premiere feiern. Doch die Veröffentlichung wurde verschoben, vermutlich wegen des Mords an Charlie Kirk. Die Schauspielerin übt Kritik.

,

DPA, Jan-Niklas Jäger

24.09.2025, 22:58

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der Streaminganbieter Apple TV+ hat die Veröffentlichung der Polit-Thriller-Serie «The Savant» von und mit Jessica Chastain verschoben.
  • Die Verschiebung steht vermutlich mit dem Attentat auf den rechten Aktivisten Charlie Kirk in Verbindung.
  • Chastain kritisiert die Entscheidung in einem Post auf Instagram.
  • Gerade jetzt sei die Show relevant, argumentiert die Schauspielerin.
Mehr anzeigen

Schauspielerin Jessica Chastain hat die Entscheidung des Streaminganbieters Apple TV+ kritisiert, die Veröffentlichung ihrer Polit-Thriller-Serie «The Savant» nach dem Attentat auf den rechten Aktivisten Charlie Kirk zu verschieben.

Die Miniserie sei «so relevant», sie selbst habe nie «vor schwierigen Themen zurückgeschreckt», teilte Chastain am Mittwoch bei Instagram mit. In der Serie sind unter anderem Scharfschützenfeuer und die Bombardierung eines Regierungsgebäudes zu sehen. Chastain spielt nicht nur in der Serie mit, sie ist auch deren Produzentin.

Apple TV+ schweigt sich zu Beweggrund aus

Apple TV+ machte zunächst keine näheren Angaben dazu, weshalb die eigentlich für Freitag vorgesehene Veröffentlichung verschoben worden ist. Doch sei die Entscheidung dazu nach «reiflicher Überlegung» getroffen worden. Wann die Serie jetzt erscheinen soll, ist unklar.

Suspendierung eines Lehrers am Ursprung. Schulratssitzung eskaliert nach Charlie-Kirk-Kommentar

Suspendierung eines Lehrers am UrsprungSchulratssitzung eskaliert nach Charlie-Kirk-Kommentar

Chastain teilte bei Instagram mit, ihre Serie handele von den «Heldinnen und Helden, die jeden Tag arbeiten, um Gewalt zu stoppen, bevor sie passiert». Ihren Mut zu ehren, erscheine «dringlicher denn je».

Chastain liess wissen, dass sie «Sicherheit und Stärke für jeden» wünsche. Sie verwies auf mehrere Fälle der politischen Gewalt in den vergangenen Jahren in den USA, darunter ein Komplott, die demokratische Gouverneurin Gretchen Whitmer zu entführen, die versuchten Attentate auf Trump im Wahlkampf und der Mord an Charlie Kirk.

Mehr zum Thema

Leute. Hollywood-Stern für Jessica Chastain – Al Pacino feiert mit

LeuteHollywood-Stern für Jessica Chastain – Al Pacino feiert mit

19. Zurich Film Festival. Jessica Chastain und Ethan Hawke besuchen die Schweiz

19. Zurich Film FestivalJessica Chastain und Ethan Hawke besuchen die Schweiz

Tod einer Filmikone. Claudia Cardinale im Alter von 87 gestorben

Tod einer FilmikoneClaudia Cardinale im Alter von 87 gestorben

Meistgelesen

Nationalrat kippt Witwenrente – und schliesst Senioren von AHV-Erhöhung aus
«Werden 2028 keine Wahlen haben, wenn wir nicht aufwachen»
«Ich erlitt durch das Outing einen grossen finanziellen Schaden»
Oteles Geniestreich kommt zu spät: Basel unterliegt dem SC Freiburg
Trump richtet «Walk of Fame» im Weissen Haus ein – Spott für Biden