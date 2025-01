Waren 15 Jahre ein Paar: Jessica Simpson hat sich von ihrem Ehemann Eric Johnson getrennt. IMAGO/FAMOUS

Ehe-Aus nach zehn Jahren: Jessica Simpson und Eric Johnson haben sich getrennt, wie die Sängerin nach Monaten der Gerüchte jetzt bestätigt hat. An erster Stelle würden nun die gemeinsamen Kinder stehen.

Zu «People» sagte die Sängerin, die beiden würden «seit einiger Zeit getrennt leben».

Das Ehe-Aus kommt für viele Fans nicht überraschend – sie hatten es aus kryptischen Instagram-Posts von Simpson herausgelesen. Mehr anzeigen

Bereits seit einiger Zeit kursieren laut US-Medien die Gerüchte, Jessica Simpson (44) und ihr Ehemann, der ehemaligen NFL-Spieler Eric Johnson (45), sollen sich getrennt haben. Nun bestätigte die Sängerin dem «People»-Magazin: Ja, die beiden «leben seit einiger Zeit getrennt, um eine schmerzhafte Situation in der Ehe zu meistern».

Simpson bestätigte «People» das Ehe-Aus nach zehn Jahren. Ihr Fokus liege nun auf den drei gemeinsamen Kindern – Maxwell «Maxi» Drew (12), Ace Knute (11) und Birdie Mae (5): «Sie stehen an erster Stelle und wir konzentrieren uns darauf, was das Beste für sie ist.»

Die Schauspielerin und ihr Noch-Ehemann seien dankbar für all die Liebe und Unterstützung, die ihnen entgegengebracht wurde, und bitten um Privatsphäre.

«Du bist also wieder Single»

Wie «People» berichtet, sei Johnson bereits im November ohne seinen Ehering gesichtet worden. Zur selben Zeit gab Simpson in einem kryptischen Instagram-Post ihr musikalisches Comeback bekannt.

Unter einer Reihe von Bildern schrieb die Musikerin: «Dieses Comeback ist persönlicher Natur. Es ist eine Entschuldigung an mich selbst dafür, dass ich alles ertragen habe, was ich nicht verdient habe.»

Was sie genau damit sagen wollte, liess Simpson offen. Doch für ihre Fans war zu diesem Zeitpunkt schon klar, was diese Zeilen zu bedeuten haben. «Du lässt dich also scheiden», stellte jemand fest. Und eine andere Followerin befand: «Du bist also wieder Single!»

Jessica Simpson und Eric Johnson waren seit 2010 ein Paar

Simpson und Johnson hatten sich 2010 über gemeinsame Freunde kennengelernt. Noch im selben Jahr folgte die Verlobung, das Jawort gab sich das Paar 2014.

Nach zehn Jahren ist nun alles aus. Das Statement zu ihrer Trennung kommt nur wenige Tage, nachdem Simpson mit ihren Instagram-Follower*innen ein sonniges Selfie geteilt hat. «Das Leben ist kurz. Lächle, solange du noch Zähne hast 😜», schrieb sie darunter.

