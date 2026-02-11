  1. Privatkunden
«Es tut mir leid» Gil Ofarim entschuldigt sich öffentlich bei Hotelmitarbeiter

Oliver Kohlmaier

11.2.2026

Dschungelkönig Gil Ofarim hängt seine Vergangenheit nach. 
Dschungelkönig Gil Ofarim hängt seine Vergangenheit nach. 
RTL/dpa (Archivbild)

Der Davidstern-Skandal um Gil Ofarim sorgte für andauernden Gesprächsstoff im Dschungelcamp. Nun entschuldigt sich der frisch gebackene Dschungelkönig live im TV bei dem Hotelmitarbeiter.

Redaktion blue News

11.02.2026, 20:50

11.02.2026, 21:06

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Dschungelkönig Gil Ofarim hat sich öffentlich bei dem Hotelmitarbeiter Markus W. entschuldigt.
  • Im Dschungelcamp war der sogenannte Davidstern-Skandal häufig Gesprächsthema.
  • Bislang hatte sich Gil Ofarim bei der Stadt Leipzig und dem Bundesland Sachsen öffentlich entschuldigt.
Mehr anzeigen

Der Jahre zurückliegende Davidstern-Skandal um Sänger Gil Ofarim sorgte im Dschungelcamp für viel Gesprächsstoff. Sowohl seine Mitcamper, als auch Zuschauer wünschten sich von Ofarim eine Entschuldigung bei dem Hotelmitarbeiter.

Doch Ofarim hielt sich zurück – angeblich, weil er aufgrund einer Unterlassungserklärung nicht über das Thema sprechen dürfe. Bislang hatte sich der Musiker bei der Stadt Leipzig und dem Bundesland Sachsen öffentlich entschuldigt.

Am Mittwoch war der frisch gebackene Dschungelkönig schliesslich zu Gast bei der RTL-Show «Punkt 12» – und entschuldigte sich. Moderatorin Katja Burkard fragt Ofarim: «Kannst du denn sagen: ‹Es tut mir leid›, was dem Markus W., dem Hotelmitarbeiter, durch dein Video widerfahren ist?»

Ofarim antwortet zunächst, er habe dies bereits persönlich und vor Gericht getan und sagt schliesslich: «Ich kann mich nur wiederholen. Alles was da passierte, und auch im Nachgang alles: Es tut mir leid!»

«Es ärgert mich massiv». Jetzt meldet sich der Hotelmitarbeiter zu Gil Ofarim

«Es ärgert mich massiv»Jetzt meldet sich der Hotelmitarbeiter zu Gil Ofarim

«Ofarim inszeniert sich wie ein Opfer, obwohl ich das bin»

Zuvor hatte sich der Hotelmitarbeiter Markus W. in einem Interview mit der «Zeit» ausführlich geäussert. «Ofarim inszeniert sich wie ein Opfer, obwohl ich das bin, und das ist schwer für mich», sagte er unter anderem.

Auch zu der Unterlassungserklärung, auf die sich Ofarim mehrfach bezog, äusserte sich der Hotelmitarbeiter. Der Sänger habe sehr wohl sprechen dürfen. Untersagt seien lediglich Aussagen, die implizieren, er hätte sich antisemitisch geäussert.

