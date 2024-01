Jetzt ermitteln die Behörden gegen Influencerin Chiara Ferragni

Es ist einer dieser Instagram-Accounts, die manche Follower*innen auf den ersten Blick eifersüchtig machen: Chiara Ferragni zeigt ihren Fans eine Welt voll von teurem Schmuck und Designer-Kleidern. Bild: IMAGO/ABACAPRESS

Sie ist eine der erfolgreichste Influencerin. Doch jetzt zittert Chiara Ferragni um ihr millionenschweres Imperium. Die Staatsanwaltschaft Mailand nahm offiziell Ermittlungen gegen sie wegen Betrugsverdacht auf.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Chiara Ferragni ist mit über 29,4 Millionen Follower*innen auf Instagram eine der grössten Influencerinnen der Welt.

Die 37-jährige Italienerin soll während einer Hilfsaktion für krebskranke Kinder die eigenen Taschen gefüllt haben.

Jetzt hat die Staatsanwaltschaft Mailand offiziell Ermittlungen wegen des Verdachts auf Betrug gegen Ferragni aufgenommen. Mehr anzeigen

Es ist einer dieser Instagram-Accounts, die manche Follower*innen auf den ersten Blick eifersüchtig machen: Chiara Ferragni zeigt ihren Fans eine Welt voll von teurem Schmuck und Designer-Kleidern.

Zwischen Grüssen aus St. Moritz und Los Angeles und Fotos ihrer Familie packt die 37-Jährige gekonnt Werbebotschaften für Hafermilch und Beauty-Produkte. Allein auf Instagram interessiert das mehr als 29,4 Millionen Menschen.

Seit Weihnachten ist jedoch alles anders. Da wurden erstmals Vorwürfe öffentlich, Ferragni habe mit unlauteren Mitteln einen speziellen Weihnachtskuchen beworben.

Chiara Ferragni soll krebskranke Kinder betrogen haben

Aber fangen wir vorne an: Bei der Vermarktung eines eigens entworfenen Weihnachtskuchens mit dem Namen «Pandoro Pink Christmas» gab sich Chiara Ferragni grosszügig, erweckte den Eindruck, dass ein Grossteil der Erlöse an ein Krankenhaus für krebskranke Kinder in Turin gehen würde.

Doch dort kam bis auf eine kleine Summe vom Kuchenhersteller Balocco (50'000 Euro vor Verkaufsstart) nichts an. Seit Weihnachten 2022 warten die kleinen Patient*innen auf das Geld des Internet-Stars.

In der Folge wurde Ferragni mit einem Bussgeld belangt. Nun wurde bekannt, dass die Staatsanwaltschaft Mailand diese Woche offiziell Ermittlungen wegen des Verdachts auf Betrug gegen die Influencerin aufgenommen hat.

Der Grund: Es besteht der Verdacht, dass die Kuchen-Aktion kein Einzelfall war.

Chiara Ferragni wurde als Moderatorin ausgeladen

Muss Chiara Ferragni nun um ihr Millionen-Imperium zittern? Beim in Italien beliebten Sanremo-Musikfestival ist sie dieses Jahr jedenfalls bereits als Co-Moderatorin wieder ausgeladen worden.

Noch mehr weh tun wird der Influencerin, dass der geplante TV-Spot mit Coca-Cola nach Bekanntwerden der Vorwürfe von der Getränkefirma zurückgezogen wurde.

In einem Instagram-Post zeigt sich Ferragni zwar zuversichtlich und spricht von «Kommunikationsfehlern» und «Missverständnissen». Es heisst, der graue Jumpsuit aus Wolle, den Chiara Ferragni in ihrem Video trägt, sei danach schnell ausverkauft gewesen.

Noch scheint der Chiara-Effekt also zu funktionieren. Fragt sich nur: Wie lange noch?

Mehr Videos aus dem Ressort