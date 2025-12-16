  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Love Roulette» wird Kinohit Jetzt hagelt es bei Yvonne Eisenring Anfragen für weitere Schauspiel-Jobs

Bruno Bötschi

16.12.2025

«Ich fände es spannend, Figuren zu spielen, die komplett anders sind als ich»: Yvonne Eisenring.
«Ich fände es spannend, Figuren zu spielen, die komplett anders sind als ich»: Yvonne Eisenring.
Bild: zVg

Bestsellerautorin und Erfolgspodcasterin Yvonne Eisenring gibt aktuell im Liebesfilm «Love Roulette» ihr Debüt als Schauspielerin. Die Chancen sind gross, dass die 38-Jährige auch künftig auf der Leinwand zu sehen ist.

Bruno Bötschi

16.12.2025, 04:30

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Das Zürcher Multitalent Yvonne Eisenring reitet auf einer Erfolgswelle. Aktuell gibt die 38-Jährige im Liebesfilm «Love Roulette» in den Schweizer Kinos ihr Debüt als Schauspielerin.
  • Die Chancen stehen gut, dass Eisenring auch künftig auf der Leinwand oder im TV zu sehen sein wird.
  • «Ich habe ein Rollenangebot für einen Kinofilm, der im Sommer 2026 gedreht wird», verrät sie auf Anfrage von blue News. Und das ist längst nicht alles.
Mehr anzeigen

Yvonne Eisenring ist mit ihrem Liebesfilm «Love Roulette» erfolgreich in den Schweizer Kino gestartet.

Nach mehreren ausverkauften Vorpremieren lockt der Film nun auch das reguläre Publikum in Scharen an. In nackten Zahlen heisst das: Nach dem ersten Wochenende haben bereits 10'000 Menschen den Film gesehen.

Ein Erfolg, der ganz viel mit Eisenrings Leistung zu tun hat. Die 38-Jährige schrieb nicht nur das Drehbuch, sondern spielt auch die Hauptrolle im Film von Regisseur Chris Niemeyer – und gibt damit ihr Debüt als Schauspielerin.

Bötschi fragt Yvonne Eisenring. «Mich nervt, dass viele Schweizer tunlichst vermeiden wollen, aufzufallen»

Bötschi fragt Yvonne Eisenring«Mich nervt, dass viele Schweizer tunlichst vermeiden wollen, aufzufallen»

Im Vorfeld der Dreharbeiten wurde sie von Schauspieler Pasquale Aleardi gecoacht. Er hat nur lobende Worte für Eisenring als Schauspielerin:

«Zu erleben, wie durchlässig, präsent und einzigartig Yvonne vor der Kamera ist, hat mich tief berührt. Es gab so viele Momente, in denen ich dachte: Wow. Wie leicht sie das trägt.»

Bestsellerautorin, Podcasterin – und jetzt Schauspielerin

Yvonne Eisenring surft seit längerem auf einer coolen Erfolgswelle. Im vergangenen Jahr wurde ihr Selbstfindungs-Städtetrip-Buch «Life Rebel» zum Bestseller.

Ende Oktober bespielte die Zürcherin zusammen mit ihren beiden Freundinnen Maja Zivadinovic und Gülsha Adilji das ausverkaufte Zürcher Hallenstadion mit einer Live-Show ihres erfolgreichen Podcasts «Zivadiliring». Es war der grösste Auftritt, den ein Podcast-Format hierzulande je hatte.

«Zivadiliring» im Hallenstadion. «Hey Männer, ich verstehe keinen Single, der nicht bei uns auftaucht»

«Zivadiliring» im Hallenstadion«Hey Männer, ich verstehe keinen Single, der nicht bei uns auftaucht»

Und nun also der erfolgreiche Kinofilm «Love Roulette». Pasquale Aleardi ist denn auch nicht der einzige Filmprofi, der von ihrem Debüt begeistert ist. Und so scheinen die Chancen gross, dass Yvonne Eisenring auch künftig als Schauspielerin zu sehen sein wird.

Und tatsächlich: «Ich habe ein Rollenangebot für einen Kinofilm, der im Sommer 2026 gedreht wird», verrät sie auf Anfrage von blue News. Ein Regisseur habe sich bei ihrem Management gemeldet, nachdem er «Love Roulette» gesehen habe.

Auch ein zweiter Regisseur habe Interesse angemeldet: Er kann sich Eisenring als Hauptfigur in seinem Theaterstück vorstellen, das er für eine renommierte Schweizer Bühne inszenieren wird.

«Ich konnte das Stück leider noch nicht lesen, weil ich wegen der Vorpremieren von ‹Love Roulette› ständig unterwegs war», so Eisenring. Sie werde es aber demnächst tun.

Eisenring will Figuren spielen, «die anders sind als ich»

Das ist aber längst nicht alles. Mit einer deutschen Produktionsfirma arbeitet das Zürcher Multitalent aktuell an einem grossen Serienprojekt.

Bereits fertig geschrieben hat sie das Drehbuch für die Fortsetzung von ihrem Kinofilm «Love Roulette». Ob und wann dieses gedreht wird, hängt noch von der Finanzierung ab. Geplant wäre die Produktion im nächsten Winter.

Bötschi fragt Fabienne Hadorn. «Heute machen Frauen einfach alles. Derweil die Männer gegen die Wand fahren»

Bötschi fragt Fabienne Hadorn«Heute machen Frauen einfach alles. Derweil die Männer gegen die Wand fahren»

Yvonne Eisenring sagt, sie könne es sich durchaus vorstellen, in Zukunft vermehrt als Schauspielerin zu arbeiten: «Rückmeldungen wie die von Pasquale Aleardi bestärken mich natürlich darin. Ich fände es vor allem auch spannend, Figuren zu spielen, die komplett anders sind als ich.»

Gleichzeitig sei aber auch klar, dass sie weiterhin als Autorin und Podcasterin arbeiten wolle. «Neben dem ganzen Rummel und Rampenlicht ist das Schreiben ein wichtiger Ausgleich für mich», so Eisenring.

«Love Roulette» läuft aktuell bei blue Cinema.

Mehr Videos aus dem Ressort

Max Hubacher: «Das Drehen einer Sexszene ist nie romantisch»

Max Hubacher: «Das Drehen einer Sexszene ist nie romantisch»

Max Hubacher stand als Teenager zum ersten Mal vor der Kamera. Heute gilt der 32-Jährige als einer der erfolgreichsten Schauspieler der Schweiz. Ein Gespräch über das Drehen von Sexszenen, offene Beziehungen – und seine Eltern sind auch ein Thema.

25.11.2025

Mehr zum Thema

Speed-Date mit Yvonne Eisenring. «Ich küsse lieber mit Zunge»

Speed-Date mit Yvonne Eisenring«Ich küsse lieber mit Zunge»

«Einmaliges Takeover». «Zivadiliring» wird SRF-Show von Stefan Büsser übernehmen

«Einmaliges Takeover»«Zivadiliring» wird SRF-Show von Stefan Büsser übernehmen

Bötschi fragt. Gülsha Adilji: «Es war schön. Ich höre mich gern reden»

Bötschi fragtGülsha Adilji: «Es war schön. Ich höre mich gern reden»

Meistgelesen

Baschar Al-Assad – der Promi-Augenarzt der Moskauer Elite
Hollywood-Regisseur Rob Reiner und Ehefrau getötet – Trump sorgt mit Kommentar für Entrüstung
Stürmischer «Bachelor»-Final endet im Liebes-Chaos
Für diese zwei Schweizer Ski-Talente wurde in St. Moritz ein Kindheitstraum wahr
Kiew zerstört U-Boot: Video zeigt Explosion, Kreml dementiert +++ Selenskyj: Werden russische Kontrolle über Donbass nicht akzeptieren