«Ich fände es spannend, Figuren zu spielen, die komplett anders sind als ich»: Yvonne Eisenring. Bild: zVg

Bestsellerautorin und Erfolgspodcasterin Yvonne Eisenring gibt aktuell im Liebesfilm «Love Roulette» ihr Debüt als Schauspielerin. Die Chancen sind gross, dass die 38-Jährige auch künftig auf der Leinwand zu sehen ist.

Yvonne Eisenring ist mit ihrem Liebesfilm «Love Roulette» erfolgreich in den Schweizer Kino gestartet.

Nach mehreren ausverkauften Vorpremieren lockt der Film nun auch das reguläre Publikum in Scharen an. In nackten Zahlen heisst das: Nach dem ersten Wochenende haben bereits 10'000 Menschen den Film gesehen.

Ein Erfolg, der ganz viel mit Eisenrings Leistung zu tun hat. Die 38-Jährige schrieb nicht nur das Drehbuch, sondern spielt auch die Hauptrolle im Film von Regisseur Chris Niemeyer – und gibt damit ihr Debüt als Schauspielerin.

Im Vorfeld der Dreharbeiten wurde sie von Schauspieler Pasquale Aleardi gecoacht. Er hat nur lobende Worte für Eisenring als Schauspielerin:

«Zu erleben, wie durchlässig, präsent und einzigartig Yvonne vor der Kamera ist, hat mich tief berührt. Es gab so viele Momente, in denen ich dachte: Wow. Wie leicht sie das trägt.»

Bestsellerautorin, Podcasterin – und jetzt Schauspielerin

Yvonne Eisenring surft seit längerem auf einer coolen Erfolgswelle. Im vergangenen Jahr wurde ihr Selbstfindungs-Städtetrip-Buch «Life Rebel» zum Bestseller.

Ende Oktober bespielte die Zürcherin zusammen mit ihren beiden Freundinnen Maja Zivadinovic und Gülsha Adilji das ausverkaufte Zürcher Hallenstadion mit einer Live-Show ihres erfolgreichen Podcasts «Zivadiliring». Es war der grösste Auftritt, den ein Podcast-Format hierzulande je hatte.

Und nun also der erfolgreiche Kinofilm «Love Roulette». Pasquale Aleardi ist denn auch nicht der einzige Filmprofi, der von ihrem Debüt begeistert ist. Und so scheinen die Chancen gross, dass Yvonne Eisenring auch künftig als Schauspielerin zu sehen sein wird.

Und tatsächlich: «Ich habe ein Rollenangebot für einen Kinofilm, der im Sommer 2026 gedreht wird», verrät sie auf Anfrage von blue News. Ein Regisseur habe sich bei ihrem Management gemeldet, nachdem er «Love Roulette» gesehen habe.

Auch ein zweiter Regisseur habe Interesse angemeldet: Er kann sich Eisenring als Hauptfigur in seinem Theaterstück vorstellen, das er für eine renommierte Schweizer Bühne inszenieren wird.

«Ich konnte das Stück leider noch nicht lesen, weil ich wegen der Vorpremieren von ‹Love Roulette› ständig unterwegs war», so Eisenring. Sie werde es aber demnächst tun.

Eisenring will Figuren spielen, «die anders sind als ich»

Das ist aber längst nicht alles. Mit einer deutschen Produktionsfirma arbeitet das Zürcher Multitalent aktuell an einem grossen Serienprojekt.

Bereits fertig geschrieben hat sie das Drehbuch für die Fortsetzung von ihrem Kinofilm «Love Roulette». Ob und wann dieses gedreht wird, hängt noch von der Finanzierung ab. Geplant wäre die Produktion im nächsten Winter.

Yvonne Eisenring sagt, sie könne es sich durchaus vorstellen, in Zukunft vermehrt als Schauspielerin zu arbeiten: «Rückmeldungen wie die von Pasquale Aleardi bestärken mich natürlich darin. Ich fände es vor allem auch spannend, Figuren zu spielen, die komplett anders sind als ich.»

Gleichzeitig sei aber auch klar, dass sie weiterhin als Autorin und Podcasterin arbeiten wolle. «Neben dem ganzen Rummel und Rampenlicht ist das Schreiben ein wichtiger Ausgleich für mich», so Eisenring.

«Love Roulette» läuft aktuell bei blue Cinema.

