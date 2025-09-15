Jetzt spricht Michelle Hunziker erstmals über ihre neue Liebe

Michelle Hunziker verrät in einem Interview Privates. Felix Hörhager/dpa

Im italienischen TV-Format «Verissimo» hat Michelle Hunziker erstmals offen über ihre Beziehung mit Unternehmer Nino Tronchetti Provera gesprochen. Die Moderatorin zeigt sich glücklich – will ihre Liebe aber so gut wie möglich schützen.

Alessia Moneghini Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Michelle Hunziker bestätigte bei «Verissimo» ihre Beziehung mit Nino Tronchetti Provera.

Die 48-Jährige beschreibt die Liebe als etwas, das sie «mit grosser Natürlichkeit» lebt.

Sie betont die Bedeutung von Diskretion und Zurückhaltung im Umgang mit Privatem. Mehr anzeigen

Michelle Hunziker hat im italienischen TV-Talk «Verissimo» ihre neue Beziehung mit Nino Tronchetti Provera öffentlich gemacht. «Ich bin am Anfang einer Beziehung und lebe sie mit grosser Natürlichkeit. Wir werden sehen, wohin es führt», sagte die 48-Jährige im Gespräch mit Moderatorin Silvia Toffanin.

Die Italo-Schweizerin sprach dabei von grosser Freude über diesen neuen Abschnitt ihres Lebens. Gleichzeitig hob sie die Bedeutung von Zurückhaltung hervor: «Es ist schön, mit zunehmendem Alter eine Beziehung so gut wie möglich zu schützen. Man muss schauen, ob vieles zusammenpasst und ob es funktioniert. Hoffentlich.»

Authentische Liebe basiert für Hunziker auf Respekt

Tronchetti Provera ist 56 Jahre alt und Unternehmer. Über das Paar war zuletzt in italienischen Medien spekuliert worden – nun sprach Hunziker selbst Klartext.

Bereits früher hatte sie in einem Interview mit dem «Spiegel» ihren Wunsch nach einem Partner beschrieben: «Ich mag einen galanten Mann. Ich möchte mich als Frau fühlen. Ich liebe Komplimente und dass ein Mann mich umwirbt und mir das Gefühl von Schutz gibt. Damit meine ich nicht den finanziellen Aspekt.»

Authentische Liebe basiere für sie auf Respekt – nur so sei eine Beziehung ohne Leiden möglich.