Jetzt zeigen sich die Spätfolgen seines Alkohol-Exzesses deutlich

Marc Terenzi Bild: picture alliance / CHROMORANGE | Axel Kammerer

Sänger Marc Terenzi muss nun mit den Konsequenzen seiner jahrelangen Alkoholsucht leben. Und es sieht düster aus.

Covermedia Covermedia

Marc Terenzi (45) hat momentan massiv gesundheitliche Probleme. Der Sänger ('Love to Be Loved By You') hatte einen Nabelbruch. Das ist an sich nichts Schlimmes, aber bei der Vorbereitung auf die OP wurden natürlich auch die Blutwerte überprüft und da gab es einen Schock für den Amerikaner.

Der Star hat «Bild» bei seiner Untersuchung mitgenommen, und die Boulevardzeitung konnte dann gleich die schlechte Nachricht berichten. Die Leberwerte des Ex von Sarah Connor sind so schlecht, dass man von einer alkoholischen Fettleber ausgeht.

Und er weiss auch, warum das so ist. «Ich habe über viele Jahre einfach zu viel gesoffen und zu viele Drogen genommen.» Die zwei Flaschen Wodka am Tag, die er manchmal getrunken hat, haben ihre Spuren am Ordan hinterlassen. Der Musiker weiss, dass er nun die Finger von Alkohol und Drogen lassen muss. Wenn nicht, «dann sterbe ich», lautet seine dramatische Schlussfolgerung.

Marc Terenzi setzt alles auf einen Neuanfang

Für seinen Neuanfang hat sich Marc Terenzi nun Mallorca ausgesucht – und Eiscreme. Denn zusammen mit einem Freund will er hochwertiges Speiseeis auf der Insel verkaufen – vier Euro die Kugel. Eine Eisdiele steht schon am Ballermann, da kann er nur hoffen, dass genügend Deutsche den Weg in seinen Eissalon finden. «

Mallorca ist ein besonderer, magischer Ort und ich liebe diese Insel», schwärmte er pflichtschuldig gegenüber dem 'Mallorca Magazin'. Und der Weg sei klar: «Ich will einen Neuanfang auf der Insel machen. Darüber hinaus aber lasse ich auch meine Show-Geschäfte weiterlaufen, auch ein neuer Podcast ist geplant.» Gleichzeitig muss Marc Terenzi seine Leberwerte wieder in den Griff bekommen.