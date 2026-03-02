Die neue Jury der VOX-Show «Grill den Henssler» (von links nach rechts): Alexander Herrmann, Jana Ina Zarrella und Joachim Llambi. Bild: RTL

«Grill den Henssler» ist wieder da. Die 21. Staffel der VOX-Kochshow startet mit einem neuen Juror: Joachim Llambi tritt in Reiner Calmunds Fussstapfen. Der erste Auftritt des 61-Jährigen kommt nicht überall gut an.

«Deutschlands schönste Spiele- und (B)rateshow», so wortspielte Moderatorin Laura Wontorra kalauernd, startete fulminant in die 21. Staffel seit Showstart im September 2013. Zum Auftakt lieferte sich «Koch-King» Steffen Henssler ein heisses Scharmützel, das verbal heftig und kulinarisch spannend verlief.

Am Ende setzte sich der von seiner Moderatorin umschmeichelte Gastgeber («Wie ein guter Wein: immer besser, immer fitter, immer hübscher, immer talentierter») knapp gegen seine Gäste durch.

Den Ausschlag hierfür gaben die Wertungen der neuen Stammjury mit der altbekannten Jana Ina Zarrella (Henssler: «Tolle Frau mit Ahnung»), Joachim Llambi («Hat sich im Europa-Special als absoluter Fachmann erwiesen») und Alexander Herrmann («Den kenn und mag ich lange – alte Liebe rostet nicht»).

Llambi ist der «neue Bohlen von ‹Grill den Henssler›»

Steffen Henssler bezwang Jochen Schropp (Vorspeise), das Reality-Traumpärchen Leyla und Mike Heiter (Hauptspeise) und Lilly Becker (Nachspeise) insgesamt mit 78:74.

Allerdings musste der sieggewohnte Gastgeber zwei Küchengänge abgeben: die Heiters und auch Becker bezwangen ihn persönlich in ihren Kochduellen.

Steffen Henssler gewann zwei Koch-Gänge und gab zwei ab. Am Ende gaben unter den Augen von Moderatorin Laura Wontorra die Küchen-Competitions den Ausschlag. RTL

Koch-Coach der Promis war zum elften Mal Johann Lafer. Und wie schon so oft musste die Koch-Koryphäe leiden. Bei der Vorspeise haderte er mit Joachim Llambis hartem Urteil über den Schropp-Teller.

«Ich bin enttäuscht. Den Teller hätt ich besser nicht probieren sollen», kritisierte Llambi hart, was ihm von Wontorra den neuen Spitznamen einbrachte – der «neue Dieter Bohlen von ‹Grill den Henssler›.»

Da wollte Johann Lafer bereits die «Grundsatzfrage» stellen: «Wer hat entschieden, dass der Llambi da sitzen darf?»

Später, als Lilly Becker Smalltalk mit Wontorra über Grosstat in der Küche stellte, stöhnte Lafer. «Kann ich bitte einen Schnaps haben.» Später, als alles rum war, genehmigte er ein Bier – und machte es direkt mit dem Messer auf.

Llambis Auftritt war «völlig überheblich»

In den sozialen Medien fallen die Reaktionen auf das «Grill den Henssler»-Debüt von Joachim Llambi durchwegs gemischt aus.

«Mit ihm als Juror verliert die Kochshow mich als Zuschauer. Super unsympathisch», notierte ein enttäuschter Follower.

Der Mann steht mit dieser Meinung nicht allein da. «Joachim Lambi in die Jury zu holen, war keine gute Idee», kommentierte ein anderer Follower. Derweil eine Frau den Auftritt von Llambi als «völlig überheblich» empfand.

