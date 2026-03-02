  1. Privatkunden
Neuer Henssler-Juror im Kreuzfeuer «Joachim Lambi in die Jury zu holen, war keine gute Idee»

Bruno Bötschi

2.3.2026

Die neue Jury der VOX-Show «Grill den Henssler» (von links nach rechts): Alexander Herrmann, Jana Ina Zarrella und Joachim Llambi.
Die neue Jury der VOX-Show «Grill den Henssler» (von links nach rechts): Alexander Herrmann, Jana Ina Zarrella und Joachim Llambi.
Bild: RTL

«Grill den Henssler» ist wieder da. Die 21. Staffel der VOX-Kochshow startet mit einem neuen Juror: Joachim Llambi tritt in Reiner Calmunds Fussstapfen. Der erste Auftritt des 61-Jährigen kommt nicht überall gut an.

Teleschau

02.03.2026, 18:41

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Joachim Llambi ist der Nachfolger von Reiner Calmund und sitzt neu in der Jury von der VOX-Kochshow «Grill den Henssler».
  • Wie schon fast erwartet, kam die erste Folge mit dem 61-Jährigen nicht bei allen TV-Zuschauer*innen gut an.
  • In den sozialen Medien fallen die Reaktionen auf Llambis Debüt gemischt aus.
  • Ein enttäuschter Fan schreibt: «Mit Joachim Llambi als Jury verliert die Sendung mich als Zuschauer. Super unsympathisch.»
Mehr anzeigen

Die VOX-Show «Grill den Henssler» ist wieder da.

«Deutschlands schönste Spiele- und (B)rateshow», so wortspielte Moderatorin Laura Wontorra kalauernd, startete fulminant in die 21. Staffel seit Showstart im September 2013. Zum Auftakt lieferte sich «Koch-King» Steffen Henssler ein heisses Scharmützel, das verbal heftig und kulinarisch spannend verlief.

Am Ende setzte sich der von seiner Moderatorin umschmeichelte Gastgeber («Wie ein guter Wein: immer besser, immer fitter, immer hübscher, immer talentierter») knapp gegen seine Gäste durch.

Überraschender Abgang. Reiner Calmund verlässt «Grill den Henssler» nach 18 Jahren

Überraschender AbgangReiner Calmund verlässt «Grill den Henssler» nach 18 Jahren

Den Ausschlag hierfür gaben die Wertungen der neuen Stammjury mit der altbekannten Jana Ina Zarrella (Henssler: «Tolle Frau mit Ahnung»), Joachim Llambi («Hat sich im Europa-Special als absoluter Fachmann erwiesen») und Alexander Herrmann («Den kenn und mag ich lange – alte Liebe rostet nicht»).

Llambi ist der «neue Bohlen von ‹Grill den Henssler›»

Steffen Henssler bezwang Jochen Schropp (Vorspeise), das Reality-Traumpärchen Leyla und Mike Heiter (Hauptspeise) und Lilly Becker (Nachspeise) insgesamt mit 78:74.

Allerdings musste der sieggewohnte Gastgeber zwei Küchengänge abgeben: die Heiters und auch Becker bezwangen ihn persönlich in ihren Kochduellen.

Steffen Henssler gewann zwei Koch-Gänge und gab zwei ab. Am Ende gaben unter den Augen von Moderatorin Laura Wontorra die Küchen-Competitions den Ausschlag.
Steffen Henssler gewann zwei Koch-Gänge und gab zwei ab. Am Ende gaben unter den Augen von Moderatorin Laura Wontorra die Küchen-Competitions den Ausschlag.
RTL

Koch-Coach der Promis war zum elften Mal Johann Lafer. Und wie schon so oft musste die Koch-Koryphäe leiden. Bei der Vorspeise haderte er mit Joachim Llambis hartem Urteil über den Schropp-Teller.

«Ich bin enttäuscht. Den Teller hätt ich besser nicht probieren sollen», kritisierte Llambi hart, was ihm von Wontorra den neuen Spitznamen einbrachte – der «neue Dieter Bohlen von ‹Grill den Henssler›.»

Da wollte Johann Lafer bereits die «Grundsatzfrage» stellen: «Wer hat entschieden, dass der Llambi da sitzen darf?»

«Man hat sich auseinander gelebt». Vater-Sohn-Streit bei den Hensslers hört nicht auf

«Man hat sich auseinander gelebt»Vater-Sohn-Streit bei den Hensslers hört nicht auf

Später, als Lilly Becker Smalltalk mit Wontorra über Grosstat in der Küche stellte, stöhnte Lafer. «Kann ich bitte einen Schnaps haben.» Später, als alles rum war, genehmigte er ein Bier – und machte es direkt mit dem Messer auf.

Llambis Auftritt war «völlig überheblich»

In den sozialen Medien fallen die Reaktionen auf das «Grill den Henssler»-Debüt von Joachim Llambi durchwegs gemischt aus.

«Mit ihm als Juror verliert die Kochshow mich als Zuschauer. Super unsympathisch», notierte ein enttäuschter Follower.

Der Mann steht mit dieser Meinung nicht allein da. «Joachim Lambi in die Jury zu holen, war keine gute Idee», kommentierte ein anderer Follower. Derweil eine Frau den Auftritt von Llambi als «völlig überheblich» empfand.

Mehr Videos aus dem Ressort

Joachim Llambi: «Es ärgert mich, wenn es unter die Gürtellinie geht»

Joachim Llambi: «Es ärgert mich, wenn es unter die Gürtellinie geht»

Joachim Llambi ist seit fast 20 Jahren Juror bei der RTL-Show «Let's Dance» – und bekannt für seine extrem harten Kommentare. Ein Gespräch über seine Mutter und wie er selbst mit Kritik umgeht.

28.02.2025

Mehr zum Thema

Bötschi fragt. Meta Hiltebrand: «Tim Mälzer verweigert mir die Revanche»

Bötschi fragtMeta Hiltebrand: «Tim Mälzer verweigert mir die Revanche»

Bötschi fragt. Fernsehkoch Studi: «Das sieht man leider oft in Schweizer Beizen»

Bötschi fragtFernsehkoch Studi: «Das sieht man leider oft in Schweizer Beizen»

Bötschi fragt. Starköchin Elif Oskan: «Andreas Caminada ist der Roger Federer der Gastronomie»

Bötschi fragtStarköchin Elif Oskan: «Andreas Caminada ist der Roger Federer der Gastronomie»

