Joaquin Phoenix (links) und Pedro Pascal rivalisieren sich als Sheriff und Bürgermeister in Ari Asters «Eddington». A24 Films

«Hereditary»-Regisseur Ari Aster beleuchtet in «Eddington» gleich mehrere gesellschaftliche und politische Themen kritisch, allen voran die Covid-Pandemie. Trotz chaotischem Storytelling hat der satirische Thriller einen guten Spannungsaufbau und regt häufig zum Lachen an.

Gianluca Izzo Gianluca Izzo

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen «Eddington» ist eine fiktive amerikanischen Kleinstadt, in der es im Zuge der Covid-Pandemie zum Wahlkampf zwischen dem Sheriff und dem amtierenden Bürgermeister kommt.

Neben den grandiosen Hauptdarstellern Joaquin Phoenix und Pedro Pascal wirken unter anderem Emma Stone, Austin Butler und Luke Grimes mit.

Bei der Weltpremiere in Cannes löste der satirische Thriller von Ari Aster gemischte Reaktionen aus, wobei bestimmte Qualitäten unbestritten sind. Mehr anzeigen

Der US-amerikanische Regisseur Ari Aster hat sich zu Beginn seiner Karriere mit den clever inszenierten Mystery-Horrorfilmen «Hereditary» und «Midsommar» einen Namen gemacht. Sein letztes Werk «Beau Is Afraid» ergänzte die Horrorelemente mit viel Komik, was den Film zu einem surrealen Erlebnis machte. Den Protagonisten in diesem Fiebertraum spielte «Joker»-Interpret Joaquin Phoenix, der nun auch in «Eddington» den Hauptpart übernimmt.

Phoenix spielt den Sheriff der fiktiven Kleinstadt Eddington. Es ist das Jahr 2020 und soeben ist die Covid-Pandemie ausgebrochen. Die im öffentlichen Raum eingeführte Maskenpflicht empfindet der Sheriff als Einschränkung der Menschenrechte und er hinterfragt den Sinn dieser Massnahme. Als Asthmatiker beeinträchtigt ihn die Maske zudem beim Atmen. Der pflichtbewusste Bürgermeister Ted Garcia (Pedro Pascal) kann Joes trotzige Haltung nicht nachvollziehen und fordert ihn bei ihren Begegnungen dazu auf, sich an die Regeln zu halten.

Joe hat die Schnauze voll von dem ganzen Wahnsinn und entscheidet sich kurzerhand, selbst für das Amt des Bürgermeisters zu kandidieren. Es kommt zum dreisten Wahlkampf zwischen Joe und Ted, wobei die sozialen Medien plötzlich unerwartet starken Einfluss nehmen. Und dass sich gleichzeitig die «Black Lives Matter»-Bewegung in der Stadt aufbäumt, stellt Joe vor zusätzliche Herausforderungen.

Viel Glanzmomente trotz chaotischem Storytelling

Die Art und Weise, wie Ari Aster den ganzen Wahlkampf aufbaut, ist spannungsvoll inszeniert und bringt zahlreiche herrlich witzige Momente mit sich. Besonders erwähnenswert sind hierbei Joes Unfähigkeit, mit der Macht der sozialen Medien umzugehen und ein Kampagnenvideo von Ted, in welchem er auf die Mitleidkarte setzt. Sowohl Joaquin Phoenix als auch Pedro Pascal sind zum Schreien komisch in diesen Situationen und demonstrieren ihr ganzes Schauspieltalent.

«Mission: Impossible - The Final Reckoning» und weitere Filme jetzt bei blue Cinema Kino finden

Leider packt Aster jedoch schlichtweg zu viele gesellschaftspolitische Themen in seinen satirischen Thriller. Er übt Kritik an den US-amerikanischen Wahlkampfmethoden, beleuchtet die ganze Pandemie-Thematik inklusive Verschwörungstheorien und verweist auf die Gefahren und Möglichkeiten von Social Media. Und inmitten dieser gewichtigen Themen baut er den tragischen Fall von George Floyd und die daraus resultierenden «Black Lives Matter»-Proteste ein. Als wäre dies alles nicht genug, kämpft Joes Frau (Emma Stone) mit psychischen Problemen, will in der dritten Person adressiert werden und lässt sich von einem Guru (Austin Butler) verzaubern.

Ein brutaler Showdown

«Eddington» wirkt überladen und chaotisch mit den vielen Themen, die er kritisch beleuchtet, aber seine Qualitäten sind dennoch unbestritten. Der Humor ist originell und schräg und die satirischen Kommentare werden passend auf den Punkt gebracht. Insbesondere in der Schlussphase kommen auch Ari Asters typische Stärken aus dem Horrorbereich beim Spannungsaufbau zur Geltung. Ein brutaler Showdown in unüberschaubarer nächtlicher Umgebung sorgt für nervenzerreissende Stimmung.

«Eddington» ist Ari Asters bis dato chaotischster, aber auch sein witzigster Film und überzeugt beim Kreieren von Spannung mit glanzvollen Momenten.

Im Wettbewerb von Cannes ist der Regisseur zum ersten Mal vertreten. Aufgrund der gemischten Resonanz wird es wohl kaum für den Hauptpreis reichen. Viel Diskussion hat er dennoch ausgelöst und damit einen bleibenden Eindruck hinterlassen.

Mehr Videos zum Thema