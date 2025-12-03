Schauspieler Joel Basman: «Es steht etwas richtig Grosses in der Pipeline. Wir gehen ins Theater.». KEYSTONE

Der Schweizer Schauspielstar Joel Basman («Wolkenbruch») öffnet sich in einem Podcast. Dort erzählt er über seine Drogenprobleme und seinen Brotjob. Und dass er an einem grossen Theaterprojekt arbeitet.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Joel Basman spricht in einem Podcast erstmals offen über Drogenprobleme und finanzielle Schwierigkeiten, die ihn zeitweise zu einem Brotjob als Security-Mann zwangen.

Trotz früherer Erfolge wie «Wolkenbruch» und «Monuments Men» hat er zuletzt kaum Rollenangebote erhalten, arbeitet aber aktuell an einem neuen Theaterprojekt mit Regisseur Michael Steiner.

In dem Stück über eine drogensüchtige Frau verarbeitet Basman eigene Erfahrungen mit Sucht und kritisiert das Crack-Problem in der Schweiz. Mehr anzeigen

Der Zürcher Joel Basman zählt zu den grossen Schauspiel-Exporten unseres Landes. Er ist einer der wenigen, der es in eine Hollywood-Produktion geschafft hat.

Er spielte den schlitzohrigen Zizou in der Kultserie «Lüthi und Blanc», war im Kinoerfolg «Wolkenbruch» zu sehen und trat in «Monuments Men» auf – einem Hollywood-Film mit George Clooney in Hauptrolle und Regie.

Und trotzdem ist es in letzter Zeit etwas ruhiger um den 35-Jährigen geworden. Auftritte hatte er in der prämierten Mini-Serie «Kafka» (2024) und in der SRF-Krimiserie «Die Beschatter» (2025).

Wegen seiner Rolle in «Cannabis» bekommt Basman noch heute Joints geschenkt

Und was macht Joel Basman jetzt? Er arbeitete zeitweise als Security-Mann für ein Schweizer Unternehmen. Der Schauspieler erzählt in der aktuellen Podcast-Folge von «Spaghetti mit Ketchup und Chäs» von Medienmann Jonathan Schächter: «Ich habe damit meine Miete bezahlt. Man muss arbeiten, um seine Sch** Miete zu bezahlen.» Inzwischen hat er eine eigene Film-Produktionsfirma gegründet – hat verschiedene Ideen im Köcher.

Er habe sich schon gefragt, warum er nach 23 Jahren Arbeit im Schauspielbereich keine neuen Aufträge habe. Sein letztes grosses Projekt? Eine Rolle in der Serie «Kafka», die 2023 gedreht wurde. Seitdem seien ihm keine guten Drehbücher in einer grösseren Produktion angeboten worden. Nur Kleinkram.

Der Podcaster kann diese Jobflaute nicht verstehen – Basman sei doch einer der brillantesten Schauspieler des Landes. Zurück in den Modeladen seiner Eltern wollte er nicht, das sei eine «Herzenssache» und kein Müssen.

Den Ärmel hereingenommen in die Schauspielei habe es ihm schon in der vierten Klasse, als er nach einem Schultheater-Stück den Applaus gehört habe. Nach «Lüthi und Blanc» sei seine Rolle in «Cannabis» in die Schweizer Filmgeschichte eingegangen. «Noch heute werde ich darauf angesprochen, man schenkt mir auf der Strasse Joints», so Basman.

Joel Basman gibt im Podcast zu: Die zwei ruhigen Jobjahre hätten ihn beschäftigt, Zukunftsfragen seien aufgekommen. Aber sich deshalb nackt auf Instagram oder OnlyFans zu zeigen, sei keine Option. Eher wolle er auf Oldies oder Schlager-Fans setzen, erzählt er.

Basman: «Etwas sehr Grosses in der Pipeline»

Regisseur Michael Steiner zählt seit «Sennentunschi» (2010) zu Basmans Bewunderer. Basman spielte darin die Rolle des Alberts.

Sie seien seit «Sennentuntschi» mit der Theater-Idee schwanger gegangen. Jetzt spannen sie wieder zusammen, Basman verrät im Podcast: «Es steht etwas richtig Grosses in der Pipeline. Wir gehen ins Theater.»

Im Mittelpunkt des Stücks stehe die Hauptfigur Sonia, eine 50-jährige Heroinsüchtige, die am Zürcher Helvetiaplatz lebe. Basman ist im Kreis 4 aufgewachsen, dort habe er im Zusammenhang mit Süchtigen manchmal lustig-kuriose, aber auch grusige Situationen erlebt.

«Letztes Jahr konkretisierte sich die Idee, und das Stück wurde geschrieben. Es lehnt sich an ‹Warten auf Godot› an: Im Zentrum steht eine junge Frau, die abhängig ist und auf ihren Dealer wartet.»

Basman: «In der Schweiz haben wir ein Crack-Problem»

Für das Theaterstück hat sich der Zürcher intensiv mit dem Thema Drogen befasst. Er sagt: «Wir haben in der Schweiz ein Crack-Problem. Es ist billiger als Kokain.»

Dann erzählt Basman, welche Drogen die grössten Schäden anrichten. Schächter will wissen: «Warum redest du, als hättest du viel Erfahrung damit?»

Basman: «Die eine oder andere Erfahrung habe ich gemacht.» Man müsse sich im Vorfeld darüber informieren und sich im Klaren sein, warum man eine Substanz konsumieren wolle. Er erzählt weiter: «Ich habe ein riesiges Suchtpotential. Ich fresse sogar meine Fingernägel. Ich bin auf allem hängenblieben und habe gemerkt, jetzt ist fertig!»

Momentan stehe sein Theaterprojekt mit Michael Steiner im Mittelpunkt, das 90-minütige Stück über die drogensüchtige Zürcherin. Er steht dann alleine on Stage. Anvisiert sei, dass im Februar 2026 auf der Kanzlei-Bühne in Zürich Premiere gefeiert wird.

