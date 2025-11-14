  1. Privatkunden
«Es war Horror» Joel Grolimund erinnert sich an sein schlimmstes Promi-Interview

Dominik Müller

14.11.2025

Joel Grolimund: «Billie Eilish war das absolute Horror-Beispiel»

Joel Grolimund: «Billie Eilish war das absolute Horror-Beispiel»

Joel Grolimund spricht über sein schlimmstes Interview.

13.11.2025

Ex-«G&G»-Moderator Joel Grolimund musste das Aus seiner Sendung live verkünden – jetzt beginnt er ein neues Kapitel im Radio. Bei «On the Rocks» plaudert er offen über TV-Frust, Promi-Interviews und Ehealltag.

Redaktion blue News

14.11.2025, 18:31

14.11.2025, 19:14

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Moderator Joel Grolimund ist zu Besuch in der TV-Sendung «On the Rocks».
  • Der Solothurner startet nächste Woche nach acht Jahren bei SRF als «Morningshow»-Moderator.
  • Der 34-Jährige spricht unter anderem über die «G&G»-Absetzung und sein «Horror-Interview» mit Weltstar Billie Eilish.
Mehr anzeigen

Der Aufschrei in der hiesigen Kulturszene war gross, als SRF im Februar das Aus des beliebten Gesellschaftsformats «Gesichter & Geschichten» auf Ende Juni verkündete.

Vom überraschenden Ende direkt betroffen: Moderator Joel Grolimund. «Ich musste unser Aus in der Live-Sendung verkünden», erinnert sich der 34-Jährige bei «On the Rocks».

Die ganze Situation sei «surreal» gewesen. Am Tag der Verkündung des ernüchternden SRF-Entscheids musste er abends im Studio dennoch in die Kamera lächeln. «Es ging alles gut über die Bühne, aber ich werde diese Sendung nie mehr vergessen», so Grolimund.

Nach insgesamt acht Jahren am Leutschenbach legte er auf Ende Oktober auch die Moderation der «Hitparade» nieder. Seiner Passion bleibt Grolimund hingegen treu: Ab kommender Woche moderieren Anna Maier, Melanie Winiger und er im Wechsel die neue «Morningshow» auf Vintage Radio.

Joel Grolimund: «Ich musste das Aus unserer Sendung live verkünden»

Joel Grolimund: «Ich musste das Aus unserer Sendung live verkünden»

Joel Grolimung spricht über die Absetzung der SRF Sendung "Gesichter & Geschichten"

13.11.2025

«Jetzt kann ich es meiner Frau endlich zurückgeben»

Der neue Job wird den gewohnten Tagesrhythmus gehörig auf den Kopf stellen: «In der ersten Woche wird der Wecker um 2.30 Uhr läuten», sagt der Solothurner. Und dies, obwohl er von sich behauptet, ein «Abendmensch» zu sein, «der erst nachts so richtig fit wird».

Konflikte im Privatleben sind da wohl vorprogrammiert: «Meine Frau wird mich hassen.» Allerdings sei es in den letzten Jahren er gewesen, der stets später zur Arbeit musste. «Jetzt kann ich es ihr endlich zurückgeben.»

Ein gähnender Weltstar «mit Anschiss»

Während seiner SRF-Zeit hat Grolimund zahlreiche nationale und internationale Stars getroffen. Ein Interview ist ihm dabei in besonderer Erinnerung geblieben – und dies in negativer Weise: «Billie Eilish war das absolute Horror-Beispiel.»

Im Auftrag von gleich mehreren SRF-Redaktionen reiste er für das Gespräch damals extra nach London und verspürte entsprechend Druck, zu liefern. Was ihn stattdessen erwartete: Ein gähnender Weltstar, der nichts sagte und «mit einem Anschiss» dort sass. «In diesem Moment weisst du, dass du nicht mit dem zurückkehrst, was von dir erwartet wurde.»

Wie sich Joel Grolimund im Songtext-Spiel schlägt, wie ihm seine positive Grundeinstellung im Job hilft und warum ein Interview mit Stars wie Hugh Jackman nicht wirklich glamourös abläuft, erfährst du in der «On the Rocks»-Sendung.

Die komplette «On the Rocks»-Sendung mit Joel Grolimund kannst du dir hier ansehen:

«On the Rocks» mit Moderator Joel Grolimund

«On the Rocks» mit Moderator Joel Grolimund

Ex-«G&G»-Moderator Joel Grolimund musste das Aus seiner Sendung live verkünden – jetzt beginnt er ein neues Kapitel im Radio. Bei «On the Rocks» plaudert er offen über TV-Frust, Promi-Interviews und Ehealltag.

14.11.2025

