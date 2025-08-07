Der ehemalige «Gesichter und Geschichten»-Moderator verlässt SRF Ende Oktober 2025. SRF/Oscar Alessio

Nach dem Ende von «Gesichter und Geschichten» arbeitete Joel Grolimund noch Teilzeit bei Radio SRF 3. Nun verlässt er den Sender Ende Oktober 2025 ganz.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen «G&G»-Moderator Joel Grolimund verlässt Radio SRF 3 Ende Oktober 2025, heisst es in einer Mitteilung am Donnerstag.

Ab Ende Jahr wird er sich einer neuen Herausforderung stellen.

Wer seine Nachfolger*in wird, ist derzeit noch nicht bekannt. Mehr anzeigen

Anfangs Februar wurde bekannt: Die Sendung «Gesichter und Geschichten» wird eingestellt. Der Grund sind Sparmassnahmen. Rund 20 Stellen werden abgebaut, heisst es bei SRF damals. Ende Juni lief schliesslich die letzte Sendung «Gesichter und Geschichten» im Fernsehen.

Doch für «G&G»-Moderator Joel Grolimund war die Zeit beim SRF noch nicht zu Ende. In einem 40 Prozent-Pensum arbeitete er weiter beim Radio SRF 3, als Moderator der «Hitparade».

Nun geht auch diese Ära zu Ende. Grolimund verlässt SRF Ende Oktober 2025, heisst es am Donnerstagnachmittag in einer Mitteilung. «Mit der Moderation der ‹Hitparade› auf Radio SRF 3 sowie des Gesellschaftsmagazins ‹G&G› gingen für mich gleich zwei Träume in Erfüllung», erklärt der 33-Jährige.

«Jedoch ist für mich nach über acht Jahren bei SRF die Zeit für eine neue Herausforderung gekommen. Ich bin dankbar und blicke mit einem Lächeln zurück auf diese prägende Zeit», so Grolimund.

Wer seine Nachfolger*in wird, ist derzeit noch nicht bekannt.

Ab Ende Jahr wartet eine neue Herausforderung

Der Moderator wird sich ab Ende Jahr einer neuen Herausforderung stellen, wie «Blick» schreibt. «Einen passenden Zusatzjob zu finden, war gar nicht so einfach. Jetzt hat sich eine neue, spannende Aufgabe ergeben – deshalb habe ich mich für diesen Schritt entschieden», so Grolimund.

Worum es sich bei der nächsten Herausforderung handelt, will Grolimund noch nicht sagen.