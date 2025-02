Tag 11 im Dschungelcamp Sportmoderator Jörg Dahlmann erinnerte sich im Dschungelcamp an seine Darmkrebserkrankung. Bild: RTL Für Edith Stehfest riefen am Montag die wenigsten Zuschauer*innen an. Bild: RTL Jan Köppen und Sonja Zietlow verkündeten überraschend, dass niemand das Dschungelcamp verlassen muss. Bild: RTL Maurice Dzwiwak hat endlich seinen Schnuffel wieder. Bild: RTL Pierre Sanoussi-Bliss und Anna-Carina Woitschack gehen in die Prüfung. Bild: RTL Die Schlagersängerin hat jedoch Panik vor engen Räumen und traut sich nicht, abzutauchen. Bild: RTL Pierre übernimmt Anna-Carinas Job – leider kann er ohne seine Brille nicht viel sehen. Bild: RTL Anna-Carina ist traurig, dass sie am Ende nur zwei Sterne ergattern konnte. Bild: RTL Lilly Becker erzählt Alessia Herren von dem tragischen Unfalltod ihrer Eltern. Bild: RTL Die 48-Jährige wuchs bei ihren Grosseltern auf. Bild: RTL Tag 11 im Dschungelcamp Sportmoderator Jörg Dahlmann erinnerte sich im Dschungelcamp an seine Darmkrebserkrankung. Bild: RTL Für Edith Stehfest riefen am Montag die wenigsten Zuschauer*innen an. Bild: RTL Jan Köppen und Sonja Zietlow verkündeten überraschend, dass niemand das Dschungelcamp verlassen muss. Bild: RTL Maurice Dzwiwak hat endlich seinen Schnuffel wieder. Bild: RTL Pierre Sanoussi-Bliss und Anna-Carina Woitschack gehen in die Prüfung. Bild: RTL Die Schlagersängerin hat jedoch Panik vor engen Räumen und traut sich nicht, abzutauchen. Bild: RTL Pierre übernimmt Anna-Carinas Job – leider kann er ohne seine Brille nicht viel sehen. Bild: RTL Anna-Carina ist traurig, dass sie am Ende nur zwei Sterne ergattern konnte. Bild: RTL Lilly Becker erzählt Alessia Herren von dem tragischen Unfalltod ihrer Eltern. Bild: RTL Die 48-Jährige wuchs bei ihren Grosseltern auf. Bild: RTL

Am elften Tag flog keiner aus dem Dschungelcamp. Derweil entkam Anna-Carina Woitschack dem kniffligen Teil der Dschungelprüfung. Und Jörg Dahlmann berichtete von einem dunklen Kapitel seines Lebens.

Teleschau Carlotta Henggeler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen An Tag 11 des Dschungelcamps musste überraschend niemand gehen, obwohl Edith Stehfest die wenigsten Anrufe erhielt.

Anna-Carina Woitschack verweigerte aus Angst einen Teil der Dschungelprüfung, was in den sozialen Medien als Bevorzugung kritisiert wurde.

Sportmoderator Jörg Dahlmann sprach offen über seine überstandenen Krebserkrankungen und einen früheren Todeswunsch nach Komplikationen. Mehr anzeigen

Jürgen Hingsen, Yeliz Koç, Nina Bott – diese drei Promis sind schon raus aus dem Dschungelcamp. An Tag elf verkündeten Sonja Zietlow und Jan Köppen, dass Edith Stehfest die wenigsten Anrufe bekommen hat.

Während die 29-Jährige schon von den Mitcampern getröstet wurde, überraschte plötzlich eine Kehrtwende: «Du hast die wenigsten Anrufer, aber heute muss niemand das Camp verlassen.» Auf ungläubige Blicke folgt grosse Erleichterung bei der Schauspielerin.

Die Begründung für die Rauswurf-Pause? Weil bisher kein Kandidat freiwillig ausgestiegen ist, setzte der Sender einmal aus, «damit es alles aufgeht». Doch der Schock sass tief bei Edith und Maurice Dzwiak.

Der Reality-TV-Teilnehmer hatte ebenso den gefürchteten Satz «Du bist es vielleicht» gehört und sah seine Felle davon schwimmen: «Ach, Bruder, es ist vorbei!», sagte er zu Jörg Dahlmann und winkte ab.

Die Entscheidung der Zuschauer kam durchaus unerwartet, hatten sich Stehfest und Dzwiak in einer gemeinsamen «Undercover-Aktion» zuvor doch als überraschend gutes Team bewiesen: Mit vereinten Kräften befreiten sie Maurice' Kuschelhasen Schnuffel. Dafür bugsierten sie drei magnetische Bälle durch ein Labyrinth. «Vaginal? Nee, waagerecht!», gab Maurice zwar teils verunglückte Kommandos, dennoch konnten sie die Aufgabe lösen. Neben Schnuffel kamen auch alle anderen Luxusgegenstände der Stars zurück ins Camp.

TV-Fans monieren «unfaire» Bevorzugung von Anna-Carina Woitschack

In die Prüfung gingen dieses Mal Anna-Carina Woitschack und Pierre Sanoussi-Bliss. Sam Dylan kalauerte: «Das ist die perfekte Koala-tion!» Doch als die Schlagersängerin bemerkte, dass sie für Sterne in einen unterirdischen Pool abtauchen sollte, bekam sie Panik.

Zuvor hatte sie erklärt, dass sie keine engen Räume aushalten kann. «Oh no, ich glaube, ich kann das nicht!», wimmerte Woitschack. Weder Pierres noch Sonja Zietlows Beruhigungsversuche nützten etwas, die Sängerin war kurz vorm Hyperventilieren.

Überraschend bot die Moderatorin den beiden Stars an, ihre Rollen bei der Prüfung zu tauschen. «Das ist eine Angst, die kann man nicht einfach wegwischen», erklärte Zietlow. Auf dem offiziellen Insta-Account des Dschungelcamps beschwerten sich hingegen viele Kommentatoren über eine «unfaire» Bevorzugung. Sam habe ebenfalls Panik vor engen Räumen gehabt; ihm sei man auch nicht entgegengekommen.

Doch Anna-Carina tat sich auch mit dem vermeintlich leichteren Teil der Prüfung schwer: Sie musste sich an Land durch Glaskästen voller Tiere schlängeln und Worte auf dem Boden finden. Diese sollte Pierre unter Wasser richtig auf Schlössern buchstabieren, um an die Sterne zu gelangen. Das Problem: «Ich erkenne ohne Brille nichts im Wasser», stöhnte der 62-Jährige. Er musste seine Sehhilfe zuvor ablegen und gegen eine Schwimmbrille tausche. Die magere Ausbeute der Prüfung: zwei Sterne.

Jörg Dahlmann besiegte zweimal den Krebs

Lilly Becker erzählte Alessia Herren derweil von ihrer tragischen Vergangenheit: Sie verlor ihren Eltern bei einem Autounfall, als sie erst drei Jahre alt war. «Ich bin bei meiner Oma und bei meinem Opa aufgewachsen, das sind die aller-, allerwichtigsten Menschen in meinem Leben», sagte die 48-Jährige. Dass man sie als Lilly kenne, sei Ex-Mann Boris Becker zu verdanken: «Boris hat gesagt, deinen richtigen Namen kann man sich nicht merken.» Lilly heisst eigentlich Sharlely.

Auch Sportmoderator Jörg Dahlmann teilte Privates: So habe er bei der Scheidung von seiner ersten Frau «geblutet». Timur Ülker empfahl er daher dringend, einen Ehevertrag abzuschliessen, was dieser jedoch ablehnte: «Wir brauchen keinen. Alles, was ich tue, ist für die Familie und das wird für immer so bleiben», so der Schauspieler, der demnächst seine langjährige Freundin heiraten will.

Im Gespräch mit Maurice erzählte Jörg dann, dass er an Darmkrebs erkrankt war – sein Grossvater und sein Vater starben sogar daran. Nach seiner eigenen Darm-OP habe es Komplikationen gegeben: «Ich habe einen Todeswunsch gehabt, ich konnte nicht mehr», erinnerte sich der 66-Jährige. Zum Glück habe er das überwunden, wie auch eine nachfolgende Prostatakrebserkrankung. Maurice interessiert vor allem eins: «Aber das funktioniert trotzdem noch alles da unten, oder?», fragte er und grinste. Jörg verriet: «Ich habe keinen Samenerguss mehr. Aber sonst ist alles in Ordnung und es funktioniert alles!»