Jörg Kachelmann kritisiert Anja Zeidler wegen alternativer Krebsbehandlung

Anja Zeidler lässt ihre Follower*innen regelmässig an ihrem Leben teilhaben. Ihre Absicht, einen Tumor mit Alternativmedizin zu behandeln, stösst dabei allerdings auf Unverständnis – vor allem bei Jörg Kachelmann.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Influencerin Anja Zeidler versucht, ihren Tumor mit Alternativmedizin unter Kontrolle zu bringen.

Das stösst einigen User*innen in den sozialen Medien sauer auf.

Gemeldet hat sich auch Jörg Kachelmann, der filterlos auf die Influencerin losgeht. Mehr anzeigen

Es sind schwierige Zeiten für Influencerin Anja Zeidler, deren Desmoid-Tumor innert kürzester Zeit zurückgekehrt ist, wie sie kürzlich auf Instagram öffentlich machte.

Der Tumor befinde sich in Lungen- und Herznähe und sei somit schwierig zu operieren. Umliegende Organe könnten verletzt werden und zwei Rippen müssten für die Operation entfernt werden.

Statt sich gleich einer konventionellen medizinischen Behandlung zu unterziehen, möchte die Mama von Jela und einem kleinen Jungen erst einmal eine alternative Therapie ausprobieren. Diese basiert auf verschiedenen Tests wie Darm- und Hormontests, auf der psychologischen Behandlung von Traumata und auf einer gesunden Ernährung.

Weil: Eine Erkrankung habe auch laut ihr immer einen emotionalen Grund. Genau wolle sie den Tumor mit zuckerfreier Ernährung, Selleriesaft, Heilpilz-Extrakten und Traubenkernpulver bekämpfen.

Jörg Kachelmann: «Sie verbreitet Schwurbelstuss»

Das finden einige Nutzer*innen auf der Social-Media-Seite X (ehemals Twitter) schwierig. Alternativmedizin zu behandeln, als wäre sie gleichwertig mit Schulmedizin, sei desaströs, schreibt etwa jemand.

Zeidlers Instagram-Account hat immerhin rund 254'000 Follower*innen, die Reichweite ist also vorhanden.

Unter den Skeptikern befindet sich auch Meteorologe Jörg Kachelmann, der kein Blatt vor den Mund nimmt: «Es ist das Eine, dass Anja Zeidler ihr eigenes Leben offenbar früher als später beenden möchte. Das Andere ist die kriminelle Energie, mit der Frau Zeidler unschuldige Menschen mit in ihren womöglich vorzeitigen Tod reissen möchte, indem sie ihren Schwurbelstuss verbreitet.»

Anja Zeidler machte sich trotz Kritiker*innen immer wieder stark für ihren Lebensstil und schwärmt von der Ernährungsumstellung, die sie fitter mache – «geistig sowie körperlich».

Experte findet Mindset gut, aber unwirksam

Die Zeitung «20minuten» hat mit Professor Dr. Michael Knauer über Zeidlers Taktik gesprochen. Knauer ist Facharzt-Chirurgie im Bereich Brustmedizin in der Hirslanden-Gruppe.

Er sagt, dass «gutes Mindset» und auf die Situation angepasste Ernährung zwar hilfreich sein können, aber die alternativen Behandlungen keine «echte Wirkung» gegen den Tumor haben: «Wenn ein Tumor stagniert oder sich gar zurückbildet, macht er das, weil er es will oder weil die Bedingungen in der Umgebung für ihn nicht mehr ideal sind.»

In Zeidlers Situation sei es das Wichtigste, dass der Tumor nicht grösser werde. Sonst müsse sie sich an einen Spezialisten wenden, denn: «Wichtig ist, dass er meiner Lunge und meinem Herz nicht zu nahe kommt. Sollte sich bei den Kontrollen ein rasantes Wachstum feststellen lassen, begebe ich mich selbstverständlich in medizinische Behandlung.»

Anja Zeidler ist zweifache Mutter

Im März 2023 brachte Anja Zeidler ihr zweites Kind zur Welt, dies im eigenen Wohnzimmer. Seit 2019 ist sie mit dem Fussballer Milan Anicic (27) zusammen. Sie sind verlobt und wollen baldig heiraten.

