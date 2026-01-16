  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Let's dance»-Juror Jorge González: «Mein Vater dachte zwei Jahre lang, ich sei tot»

dpa

16.1.2026 - 20:05

Jorge González' Appell an Eltern: «Es ist nicht zu spät, dein Kind so zu akzeptieren, wie es ist.» 
Jorge González' Appell an Eltern: «Es ist nicht zu spät, dein Kind so zu akzeptieren, wie es ist.» 
Bild: dpa

Als Kind bemerkt «Let's dance»-Juror Jorge González, dass er schwul ist. Sein Umfeld reagiert ablehnend, zunächst auch sein eigener Vater. Doch das ändert sich. Jetzt ruft González Eltern zu mehr Toleranz auf.

DPA

16.01.2026, 20:05

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Seit 2013 sorgt Jorge González als Juror in der RTL-Show «Let's Dance» stets für fröhliche Stimmung.
  • Doch der 58-Jährige hat dunkle Zeiten hinter sich.
  • In einem Interview sprach er jetzt über seine Kindheit in Kuba und die Herausforderungen, denen er sich schon junger Mensch stellen musste.
Mehr anzeigen

Jorge González wirbt dafür, dass Eltern ihre Kinder unabhängig von deren sexueller Orientierung respektieren. «Es ist nicht zu spät, dein Kind so zu akzeptieren, wie es ist», sagte der «Let’s Dance»-Juror.

Und weiter: «Zeig ihm, dass du ihn liebst. Du musst nicht zu 100 Prozent mögen, wie er lebt, aber du akzeptierst ihn, du respektierst ihn. Das reicht für den Anfang.»

Dem heute 58-Jährigen, der in Kuba geboren wurde, fiel es selbst schwer, sich als homosexuell zu outen. «Wenn nicht nur der Staat, sondern auch deine Familie sagt: ‹Das ist falsch›, dann kommt so eine Dunkelheit in deine Welt», sagte González. «Du musst in dem Moment mit so einer Traurigkeit umgehen.»

González: «Da habe ich seine Liebe gespürt»

Er habe sich damals nicht frei in seinen eigenen Entscheidungen gefühlt, berichtete der Catwalk-Trainer, der nach eigener Aussage bereits als Kind bemerkte, dass er homosexuell ist.

«Die Mehrheit denkt anders». Furchtlos und offen im Rampenlicht

«Die Mehrheit denkt anders»Furchtlos und offen im Rampenlicht

Sein Umfeld in Kuba, habe das nicht akzeptieren wollen. «Da war einerseits eine gewisse Angst, eine Traurigkeit in mir, aber andererseits auch Courage und ein Wille. Ich habe mir gesagt: «Du musst es schaffen.»

Sein eigener Vater habe anfangs ein Problem mit seiner Homosexualität gehabt, sagte Jorge González, der Kuba als 17-Jähriger verliess und nach Europa ging. «Mein Vater hat mich neun Jahre nicht gesehen und zwei Jahre lang dachte er sogar, ich bin tot.»

Ein seit Jahren eingespieltes Team: Jorge Gonzalez, Motsi Mabuse und Joachim Llambi als Jury bei der RTL-Tanzshow «Lets Dance».
Ein seit Jahren eingespieltes Team: Jorge Gonzalez, Motsi Mabuse und Joachim Llambi als Jury bei der RTL-Tanzshow «Lets Dance».
Bild: IMAGO/Panama Pictures

Mit der Zeit habe sein Vater jedoch reflektiert und ihn schliesslich akzeptiert. «Für ihn war wichtig, dass ich am Leben bin. Und da habe ich seine Liebe gespürt.»

González: «Sehe viele Leute, deren Leben nicht frei ist»

Jorge González ist Botschafter für das mit mehreren Tony Awards ausgezeichnete Musical «Kinky Boots», das vom 20. Januar bis 1. Februar in Oberhausen, Deutschland, aufgeführt wird.

Darin retten ein junger Schuhfabrikant zusammen mit einer Dragqueen ein altes Familienunternehmen, indem sie Stiefel für Drag-Performer produzieren.

Es geht darum, Vorurteile abzulegen und Vielfalt zu akzeptieren. «Kinky Boots» erzählt von Mut, Selbstakzeptanz und davon, den eigenen Weg zu gehen, auch wenn andere ihn zunächst ablehnen.

Lebensgeschichte. Jonny Fischer: «Ab da wollte ich nichts mehr mit meinen Eltern zu tun haben»

LebensgeschichteJonny Fischer: «Ab da wollte ich nichts mehr mit meinen Eltern zu tun haben»

Dass er seinen eigenen Weg gegangen sei und dafür gekämpft habe, er selbst zu sein, sei für sein Leben das Beste gewesen. «Denn ich sehe viele Leute, die sich noch verstecken, deren Leben nicht wirklich frei ist», sagte González.

Und weiter: «Die Leute werden depressiv, die werden aggressiv, die Leute werden unglücklich und gehen daran zugrunde. Und das wollte ich nicht für mich.»

Mehr Videos aus dem Ressort

«Lässer» mit Joachim Llambi

«Lässer» mit Joachim Llambi

In «Lässer – die Talkshow» spricht Joachim Llambi über seine Karriere bei «Let’s Dance», seine Leidenschaft fürs Tanzen und prägende Momente seines Lebens. Zudem gewährt er Einblicke hinter die Kulissen der erfolgreichen Tanzshow.

28.02.2025

Mehr zum Thema

Bötschi fragt. Olivier Borer: «In der Schule als Tunte und Hinterlader beschimpft zu werden, tat weh»

Bötschi fragtOlivier Borer: «In der Schule als Tunte und Hinterlader beschimpft zu werden, tat weh»

Bötschi fragt. Milky Diamond: «Auf dem Land in Schwyz hatte ich kaum schwule Vorbilder»

Bötschi fragtMilky Diamond: «Auf dem Land in Schwyz hatte ich kaum schwule Vorbilder»

Bötschi fragt Georgine Kellermann. «Der liebe Gott hat die falsche Verpackung für mich gewählt»

Bötschi fragt Georgine Kellermann«Der liebe Gott hat die falsche Verpackung für mich gewählt»

Meistgelesen

Schauspielerin Andrea Sawatzki über das erste Treffen mit ihrem heutigen Mann
Deutscher Maskenlieferant soll 12 Millionen Euro Steuern hinterzogen haben
Kubaner in ICE-Haft gestorben: Gerichtsmedizin geht von Mord aus +++ Trump droht Gegnern seiner Grönland-Pläne mit Zöllen
Bar-Betreiber sollen 400'000 Franken Kaution hinterlegen
Trumps Sprecherin startet vor laufenden Kameras Hass-Tirade