Der neue Film «Das Spiel der Königin» erzählt von der toxischen Beziehung zwischen King Henry VIII und seiner letzten Ehefrau Catherine Parr. blue News traf das Schauspielduo Alicia Vikander und Jude Law zum Interview.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen «Das Spiel der Königin» widmet seine Geschichte King Henrys sechster und letzter Ehefrau Catherine Parr, die Mitte des 16. Jahrhunderts vorübergehend zur ersten regierenden Königin von England wird.

Das Historiendrama des brasilianischen Regisseurs Karim Aïnouz legt den Fokus auf das angespannte Beziehungsverhältnis.

Im Interview mit blue News erklären Alicia Vikander und Jude Law, welche Wahrnehmung sie von den historischen Figuren haben, wie anspruchsvoll der Dreh von Gewaltszenen war und inwiefern der Film auch für die heutige Zeit relevante Aussagen macht.

King Henry VIII gilt als berüchtigtster Herrscher in der Geschichte von England. Er war ein Tyrann, ein Ekel, gleichzeitig aber auch ein charismatischer und kulturaffiner Mensch. Von seinen fünf früheren Ehefrauen hat er sich scheiden lassen oder er hat sie umgebracht, sogar geköpft.

Der brasilianische Regisseur Karim Aïnouz widmet sein spannendes Historiendrama «Das Spiel der Königin» Henrys sechster und letzter Ehefrau Catherine Parr. Den Fokus legt er dabei auf das toxische Beziehungsverhältnis zwischen dem königlichen Ehepaar.

Catherine wird Mitte des 16. Jahrhunderts, in der Tudorzeit, vorübergehend zur ersten regierenden Queen of England. Während sich ihr Ehemann King Henry VIII auf einem Feldzug durch Frankreich befindet, vertraut er ihr die Herrschaft über sein Reich an.

Weil Catherine in seiner Abwesenheit Sympathien für die reformierte Bewegung entwickelt, begibt sie sich in grosse Gefahr. Auch, dass sie Henry noch keinen Sohn geboren hat, stört ihn. Nach seiner Rückkehr muss sie um ihr Leben fürchten und einen Weg finden, das Vertrauen ihres Mannes wieder zurückzugewinnen.

Wichtige Aussagen zur Geschlechter-Gleichstellung

Die beiden historischen Figuren werden grandios verkörpert von Alicia Vikander und Jude Law, welche dieses Jahr am Zürich Film Festival beide mit einem Golden Eye Award für ihre bemerkenswerten Karrieren ausgezeichnet wurden. Law hat sichtlich Spass in seiner Rolle als ekelhafter Tyrann und brilliert in jeder Szene. Vikander überzeugt als leidenschaftliche Rebellin.

Bezüglich Faktentreue ist «Das Spiel der Königin» bestimmt nicht die zuverlässigste Quelle. Es ist eine moderne Interpretation der toxischen Beziehung zwischen zwei historischen Figuren. Dabei macht der Film wichtige Aussagen zur Gleichstellung der Geschlechter.

blue News traf das hochkarätige Schauspielduo in Cannes zum Interview, wo die beiden erklärten, wie ihre Recherchearbeit aussah, welche Wahrnehmung sie von den historischen Figuren haben und inwiefern der Film auch als wichtiges Statement für die heutige Zeit gilt.

