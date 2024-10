Empfehlungen fürs ZFF: Jude Law jagt Nazi-Terroristen Das Zurich Film Festival feiert das 20. Jubiläum. Mit am Start sind so viele Stars wie lange nicht mehr – und es warten nicht nur internationale, sondern auch nationale Perlen an Filmen. 01.10.2024

Das Zurich Film Festival feiert sein 20-Jahr-Jubiläum. Mit am Start sind so viele Stars wie lange nicht mehr – und es warten nicht nur internationale, sondern auch nationale Film-Perlen.

Gianluca Izzo Fabian Tschamper

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das Zurich Film Festival besteht nun schon 20 Jahre, zum Jubiläum sammeln sich die Stars wieder auf dem grünen Teppich.

Jude Law, Pamela Anderson, Kate Winslet, Richard Gere besuchen die Schweiz.

Redaktor Gianluca Izzo gibt dir Empfehlungen ab, welche Filme dieses Jahr auf keinen Fall verpasst werden dürfen. Mehr anzeigen

In «The Order» jagt Jude Law im Eröffnungsfilm des Zurich Film Festivals Nazi-Terroristen. Basierend auf einer wahren Geschichte überzeugt Law als Gesetzeshüter.

Weiter wartet auch «Anora»: Die schwarze Komödie handelt von einem russischen Oligarchen-Sohn, der sich in eine US-amerikanische Stripperin (Mikey Madison) verliebt. Seinem Vater passt das natürlich gar nicht – der Culture Clash ist vorprogrammiert und so witzig, wie auch rasant.

Schliesslich kommt auch noch «The Apprentice», das Biopic über den Aufstieg von Donald Trump an die Spitze der Geschäftswelt in den USA. Redaktor Gianluca Izzo gibt dir einen vertieften Einblick in seine persönlichen Highlights am diesjährigen ZFF.

Tickets für diese Filme und noch vielen mehr findest du hier.

