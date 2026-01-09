  1. Privatkunden
Preisgala am Sonntag Julia Roberts und George Clooney teilen Golden Globes aus

SDA

9.1.2026 - 04:52

Prominente Helfer bei den Golden Globes: Dutzende Stars, darunter Julia Roberts und George Clooney sollen bei der Preisgala am Sonntag Trophäen verteilen. (Archivbild)
Prominente Helfer bei den Golden Globes: Dutzende Stars, darunter Julia Roberts und George Clooney sollen bei der Preisgala am Sonntag Trophäen verteilen. (Archivbild)
Bild: Keystone

Prominente Helfer bei den Golden Globes: Dutzende Stars, darunter Julia Roberts und George Clooney sollen bei der Preisgala am Sonntag Trophäen verteilen. Auch ein K-Pop-Superstar ist dabei.

Keystone-SDA

09.01.2026, 04:52

09.01.2026, 04:53

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Am Sonntagabend (Ortszeit) werden im Beverly Hilton Hotel in Beverly Hills die Golden Globes verliehen.
  • Wenige Tage vor der Preisgala haben die Veranstalter Dutzende prominente Helferangekündigt.
  • Stars wie George Clooney und Julia Roberts sollen am Sonntag beim Austeilen der Golden-Globe-Trophäen mithelfen.
Mehr anzeigen

Wenige Tage vor der Verleihung der Golden Globes haben die Veranstalter Dutzende prominente Helfer für die Preis-Gala angekündigt. Stars wie George Clooney und Julia Roberts sollen am Sonntag beim Austeilen der Golden-Globe-Trophäen mithelfen.

Genannt wurden auch Mila Kunis, Pamela Anderson, Amanda Seyfried und Orlando Bloom. Unter den mehr als 40 Helfern sind auch Musikgrössen wie Miley Cyrus, Charli XCX, Queen Latifah, Snoop Dogg und K-Pop-Superstar Lisa, Sängerin der Girl-Group «Blackpink» aus Südkorea. Einige dieser Stars sind selbst für Golden Globes nominiert, darunter Clooney, Roberts, Cyrus und Seyfried.

Bei der 83. Verleihung in der Nacht zum Montag geht der Politthriller «One Battle After Another» mit Leonardo DiCaprio in der Hauptrolle mit neun Nominierungen als Favorit in das Rennen um die Golden Globes. Acht Gewinnchancen hat das Familiendrama «Sentimental Value» des norwegischen Regisseurs Joachim Trier.

Mehrere Nominierungen holten unter anderem auch das Vampir-Drama «Blood & Sinners», die Literaturverfilmung «Hamnet», das Filmmusical «Wicked: Teil 2», «Frankenstein» und das im Iran spielende Politdrama «Ein einfacher Unfall».

Prominente Anwärter

In den Schauspiel-Kategorien sind Stars wie Michael B. Jordan («Blood & Sinners»), George Clooney («Jay Kelly»), Timothée Chalamet («Marty Supreme»), Leonardo DiCaprio («One Battle After Another»), Jessie Buckley («Hamnet»), Renate Reinsve («Sentimental Value»), Julia Roberts («After the Hunt»), Cynthia Erivo («Wicked: Teil 2») und Emma Stone («Bugonia») im Rennen.

Die Golden Globe Awards werden in 27 Film- und Fernsehkategorien vergeben. Als weitere Sparte ist erstmals «Bester Podcast» dabei. Rund 400 Journalisten und Journalistinnen aus aller Welt stimmen über die Preisträger ab.

Golden Globes in Hollywood verliehen

Golden Globes in Hollywood verliehen

Als Bester Hauptdarsteller in der Kategorie Drama wurde Austin Butler ausgezeichnet für seine Darstellung der Rock'n'Roll-Legende Elvis Presley im Film «Elvis». Auch Steven Spielberg und Cate Blanchett wurden ausgezeichnet.

13.01.2023

