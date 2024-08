Julián Ortega gehörte in der spanischen Erfolgsserie «Élite» zur Hauptbesetzung. instagram/julianortega_7

Der spanische Schauspieler Julián Ortega ist unerwartet mit nur 41 Jahren gestorben. In seiner Heimat erleidet er an einer Strandbar einen Herzinfarkt und kann nicht wiederbelebt werden.

Trotz intensiver Reanimationsversuche konnte er nicht gerettet werden.

Fans und die Filmindustrie sind schockiert: Der erst 41-jährige Schauspieler Julián Ortega ist gestorben. Der Spanier war an einer Strandbar am Zahora Beach in Barbate, Spanien, als er plötzlich einen Herzinfarkt erleidet. Er konnte nicht mehr reanimiert werden und stirbt an Ort und Stelle.

Das Unglück hat sich laut verschiedener Medien am Sonntag, 25. August, zugetragen.

Strandgäste versuchten, Hilfe zu holen und die Rettungskräfte haben während 30 Minuten nicht aufgegeben, Ortega wiederzubeleben. Die spanische Schauspiel-Union bestätigte den Tod von Julián Ortega und schrieb in einem Statement: «Wir senden der Familie und den Freunden des Schauspielers unser aufrichtiges Beileid.»

Ortega war Teil der spanischen Hitserien «Caronte», «Élite» und auch «Nunc Et in Hora» und konnte sich dadurch einen Namen in TV-Welt machen. Verschiedene Freunde, so etwa Schauspiel-Kollege Fernando Tejero, äusserten sich über die sozialen Medien zum plötzlichen Tod von Julián Ortega. Tejero schrieb: «Das Leben kann manchmal so grausam sein. Ich bin untröstlich, lieber Freund. Du warst ein grossartiger Schauspieler und ein noch besserer Mensch.»

