«Ich fühlte mich wie ein Objekt» Julio Iglesias wegen mutmasslicher sexueller Übergriffe angezeigt

Noemi Hüsser

14.1.2026

Der spanische Sänger Julio Iglesias sieht sich mit heftigen Vorwürfen von zwei Frauen konfrontiert.
Der spanische Sänger Julio Iglesias sieht sich mit heftigen Vorwürfen von zwei Frauen konfrontiert.
Keystone

Zwei Frauen beschuldigen den Sänger Julio Iglesias, sie sexuell missbraucht und gedemütigt zu haben. Die Übergriffe sollen sich 2021 auf Anwesen in der Karibik ereignet haben.

Noemi Hüsser

14.01.2026, 23:51

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Zwei Frauen werfen Julio Iglesias laut Medienberichten sexuelle Übergriffe vor.
  • Eine Hausangestellte und eine Physiotherapeutin berichten von mutmasslicher sexueller Gewalt, Beleidigungen und Demütigungen während ihrer Arbeit für den Sänger.
  • Die Anzeige gegen den 82-Jährigen wird derzeit geprüft. Iglesias hat sich bislang nicht öffentlich dazu geäussert.
Mehr anzeigen

Zwei Frauen haben den spanischen Sänger Julio Iglesias wegen mutmasslicher sexueller Gewalt angezeigt. Dies geht aus einer gemeinsamen Recherche der spanischen Zeitung elDiario.es und des spanischsprachigen Fernsehsenders Univision hervor. Auch die Nachrichtenagentur AFP bestätigt, dass eine Anzeige gegen den 82-jährigen Sänger derzeit geprüft werde.

Dem Bericht der spanischen Medien zufolge sollen sich die Übergriffe im Jahr 2021 in Anwesen des Musikers in der Dominikanischen Republik und auf den Bahamas ereignet haben.

Eine damals 22-jährige Hausangestellte aus der Dominikanischen Republik wirft Iglesias demnach vor, ihn «auf alle möglichen Arten berührt» zu haben. «Ich fühlte mich wie ein Objekt, wie eine Sklavin», sagte sie den Berichten zufolge.

Mutmasslich auch Beleidigungen und Demütigungen

Das zweite mutmassliche Opfer ist eine venezolanische Physiotherapeutin, die im Alter von 28 Jahren für Iglesias zu arbeiten begonnen habe. Einer der Übergriffe könnte demnach als Vergewaltigung gewertet werden. Neben sexuellen Übergriffen sei sie in ihrer Arbeitszeit auch Beleidigungen und Demütigungen ausgesetzt gewesen.

Iglesias wird laut den Berichten in der Klage als Haupttäter genannt, zwei Frauen, die die Anwesen des Sängers in der Karibik verwalteten, werden als Komplizinnen geführt.

Urteil gefallen. Gericht anerkennt Sohn von Julio Iglesias

Urteil gefallenGericht anerkennt Sohn von Julio Iglesias

Der Sänger reagierte dem Bericht zufolge nicht auf Anfragen der beiden Medien. Die Nachrichtenagentur AFP konnte Iglesias nicht für eine Stellungnahme erreichen.

Iglesias ist einer der bekanntesten und erfolgreichsten Sänger der Welt. In seiner Karriere veröffentlichte er 80 Alben und verkaufte hunderte Millionen von Tonträgern.

